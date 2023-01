– Jeg har aldri opplevd lignende

Utøverkomiteen i Olympiatoppen inviterte tirsdag kveld til «oppvaskmøte» med bakgrunn i Astrid Uhrenholdt Jacobsens innlegg i IOC og russisk deltakelse i idrett.

Til TV 2 beskriver Jacobsen det som et fint møte.

– Jeg følte vi fikk muligheten til å formidle mer hva vi har drevet med, samtidig som det ble lagt til rette for å stille spørsmål og komme med meninger, så har jeg bare beklaget, sier Jacobsen.

– Det er sikkert mange ting vi kunne svart bedre på, men i lys av det mediekjøret som har vært den siste uken var jeg forberedt på mer dritt. Det var mye bedre enn jeg hadde trodd, forteller hun.

Preget

For det har ikke vært lett å være komite-leder etter rabalderet som oppsto da NRK meldte at den tidligere langrennsprofilen hadde tatt til orde for inkludering av russiske og belarusiske utøvere.

– Det er vanskelig å sette ord på. Jeg har på ingen måte opplevd noe lignende før. Istedenfor å svare journalister har jeg jo mer lyst å gjøre det som er gøy: Å jobbe med saker, bringe engasjement og gode diskusjoner.

– Jeg håper jeg får mer gleden av det i tiden fremover, fortsetter Jacobsen som samtidig har forståelse for kritikken, som hun også tidligere har beklaget for.

Ifølge VG var nær 400 toppidrettsutøvere invitert etter den betente saken, men bare et 30-talls stilte.

– Jeg vet hvordan det er å være utøver og man er opptatt med andre ting. Det har jeg all mulig forståelse for, men det blir flere muligheter, opplyser Jacobsen.

FORSTÅELSE: Astrid Uhrenholdt Jacobsen vil ikke si så mye på oppmøte. Foto: Geir Olsen / NTB

Har tatt lærdom

I møtet brukte lederen tid på å understreke at avgjørelsen på hva norske utøvere mener om russisk og belarusisk deltakekse er en løpende prosess, og at de ikke er i mål.

– Føler du at du har tillit?

– Jeg har ikke gjort noen meningsmåling, det er vanskelig å si. Det får være opp til de jeg representerer, sier Jacobsen som mener alle meninger ble prøvd løftet fram på bordet.

– Hva har du lært av denne saken?

– At i så betente saker vet man aldri hvordan de plutselig havner i media, selv om det ikke finnes beslutninger. Jeg skal prøve å informere mer underveis med vanskelige saker, selv om man ikke kan det med alle.

– Det er kanskje det viktigste jeg har lært, det å være enda mer proaktiv i informasjonsarbeidet underveis, legger hun til.