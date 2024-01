– Det er alltid et nytt bilde å ta.

Brage Æsøy Titlestad er lidenskapelig opptatt av sport. Og han har en innstilling og viljestyrke det er fullt mulig å misunne.

For bergenseren har møtt på mange fartsdumper i livet. Flere medfødte helseutfordringer har ført til svært mye tid på sykehus.

– Jeg kjenner de fleste avdelingene på Haukeland, sier Titlestad til TV 2.



Tøff start på livet

Hjemme i leiligheten på Sandsli i Bergen viser 29-åringen stolt frem stuens kronjuvel. Skryteskapet, som han kaller det, er stappet med pokaler, medaljer og diverse akkrediteringer. At Titlestad har så mange utmerkelser, og har vært aktiv idrettsutøver hele veien, var ikke gitt.

– Ryggoperasjoner og flere operasjoner i magen. Det er omfattende. Det er mange medfødte diagnoser. Den ene lungen fikk seg et dunk da jeg ble født, så den har redusert kapasitet. Det var mye mer før, da jeg var yngre.



SKRYTESKAPET: Titlestad har stuen full av gode minner. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Jeg har hatt litt flere veisperringer. Du får kanskje en sterkere vilje enn andre. Du skjønner at du må jobbe for å nå målene. Det har ikke stoppet meg, for å si det sånn.

Bordtennis er idretten han nådde lengst i, og selv om ting kunne være vanskelig skulle Titlestad prøve seg i så mye som mulig.

– Jeg begynte med fotball, som alle andre. Så har jeg vært innom badminton og innebandy. Parabordtennis har kapret det meste av tiden. Der fikk jeg jo samlinger med landslaget og etter hvert mange turer. Jeg har fått prøve meg og fått smake på det livet.



FOTBALL FØRST: – Dette bildet sier mye om meg. På barneskolen med fotballen i hånden og skitten som bare det. Men jeg har hatt det kjempegøy. Jeg var med, sier Titlestad. Foto: Privat

Blir kjent igjen på butikken

Nå er den aktive idrettskarrieren over, men Titlestad fant en ny inngang til idretten og samtidig en ny lidenskap.

– Da jeg ikke kunne spille bordtennis lengre, tok jeg bilder i stedet. Jeg får være med, selv om jeg ikke er med.



Det startet som en hobby med litt naturbilder da han gikk på folkehøgskole. Men det utviklet seg raskt og nå er han frilansfotograf i tillegg til å ha full jobb.

I MODUS: Titlestad går inn i boblen når han er på jobb med kameraet. Foto: Isac Skjevik Kvello

Titlestad stortrives med kamera på flere idrettsarenaer. Biljard er siste idrett på listen, og det er en behagelig sport for en fotograf.

– Ja, der er det ingen som løper i øst og vest.

Men det er basketball han er mest involvert i, og BLNO er ligaen han følger tettest med den store linsen. Oppdragsgiverne er forskjellige klubber og basketforbundet. Han er også i ferd med å bli en fotokjendis i Bergen.

– Det at folk ønsker at du skal komme for å lagre minnene for dem. Om det er et bilde eller video. Det er veldig gøy at det gir folk noe. Jeg ble kjent igjen på butikken en dag. «Du tar bilder på Gimle-kamper, gjør du ikke? Veldig bra bilder.» Det var rart, men veldig gøy, sier han og smiler.



TALENT: I løpet av karrieren fikk han sjansen på landslaget i parabordtennis. Foto: Privat

Idrettsboblen

Han er på plass i Frøya Arena og hilser på flere av spillerne før de setter i gang med trening. Det var i bergensklubben han startet med sportsfoto, og det er tydelig at han har en høy stjerne. Men det blir lite skravling når jakten på det neste blinkskuddet er i gang.

– Da er jeg i modus og får den samme følelsen som i idrett. Jeg går inn i den boblen. Glem Snapchat og Messenger-meldinger. Ringer det noen, glem det. Da er jeg på jobb.



Mye i livet har handlet om å få være med og ikke minst det å klare seg selv. Den mestringen har betydd mye.

– Hadde jeg ikke begynt med idrett, vet jeg ikke hva jeg hadde blitt. Finn heller en løsning på problemene enn å male deg opp i et hjørne, er Titlestads råd til andre med forskjellige utfordringer som kanskje ikke har gitt idrett en sjanse.

BASKET: Titlestad på jobb i Frøya Arena. Foto: Isac Skjevik Kvello

– Man får et miljø og man treffer mennesker. Men opplever mestring og får selvtillit. Men det beste er gjerne helsemessig. At jeg kan holde tritt med andre fysisk. Det har gitt meg ferdigheter og muskler jeg kan bruke til andre ting, som fotografering og jobb. Man takler hverdagen bedre.

– Hvordan er livet nå?



– Veldig bra. Jeg lever et så normalt liv som mulig. Jeg har en god jobb i IT-verdenen, og jeg får drive med sport og fotografering. Jeg må passe på, men kan gjøre akkurat som alle andre. Det er det beste, ikke å være den som er utenfor eller den som blir sett annerledes på.

BLINKSKUDD: Titlestad var på plass som fotograf da Brann møtte AZ Alkmaar. Foto: Isac Skjevik Kvello

Ikke mye tid til avslapping

– Det er som Dag Otto sier. Ingenting er umulig, det umulige tar bare litt lengre tid.

I et annet skap enn skryteskapet ligger en flaske vin. Den blir neppe åpnet med det første.

– Jeg drikker ikke. Idretten tok meg først. Det er kun for å vise at det er en litt voksen leilighet.

Og avslapping og dødtid er ikke noe Titlestad driver med i stor grad. Idrett og foto gir en hektisk hverdag. Men han vil ikke ha det på en annen måte.

– Det blir noen timer. Jeg får av og til noen hint om at jeg kanskje må roe meg litt ned. Men jeg får sove når jeg blir gammel.