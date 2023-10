Lucas Braathen (23) er med i Skiforbundets uttak til verdenscupåpningen i alpint i Sölden i helgen, men har blitt varslet om en bot som følge av reklamekampanjen med svensk klesmerke.

Braathen har selv varslet en pressekonferanse fredag og vil ikke snakke for mye om saken torsdag, men innrømmer at den har stjålet fokus.

– Det har vært dritt. Det har ikke vært noe annet enn kjipt. Jeg er veldig sliten og utmattet.

FARGERIK: Lucas Braathen fortalte nylig i TV 2 om alle hatmeldingene han mottar. Men han har ingen planer om å endre personlighet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2.

– Det å bli stemplet i offentlighetens lys og tillagt de egenskapene man får høre om seg selv ... Det er noe jeg ikke kjenner meg igjen i, og det synes jeg er veldig tungt å lese om seg selv.

– Det er selvfølgelig veldig vanskelig å stå i. Det tror jeg det ville vært for de fleste.

– Hvilke karakteristikker tenker du på?

– Dette kan vi snakke mer om i morgen, men å bli fortalt at man er egoistisk og grådig, at man ikke tenker på fellesskapet, det er vondt å høre.

– Alvorlig sak

Braathen har vært i hardt vær etter reklamekampanjen med klesmerket J. Lindeberg, og det har vært ventet en reaksjon fra Skiforbundets side etter kampanjen med konkurrenten til alpinlandslagets offisielle klesleverandør, Helly Hansen.

– Det var et såpass klart brudd at vi måtte være tydelige på det og få ryddet opp, sier sportssjef for alpint i Norges Skiforbund, Claus Johan Ryste til TV 2.

Sportssjef alpint i Norges Skiforbund Claus Johan Ryste. Foto: Lise Åserud / NTB

– Varselet er nå gått ut, og så kjører vi skirenn i helgen. Og så fortsetter vi med denne saken over helgen.

Overfor TV 2 bekrefter Braathen at han er innstilt på å betale boten, «hvis det blir resultatet.»

Ryste forteller om en god dialog med Braathen-leiren om saken.

– Den er bra. Og så er det en alvorlig sak, så det er sikkert noe vi skulle vært foruten begge to.

Skværet opp med lagkameratene

Aleksander Aamodt Kilde er glad for at partene har funnet en løsning. Han forteller at Braathen har fått fortelle sin versjon til lagkameratene, og fått deres reaksjoner på hendelsen.

– Det er alltid to sider av en sak, men samtidig vet vi som utøvere at det er sånne ting vi ikke skal gjøre. Lucas vet også at han «steppet» litt over streken, samtidig har de nå funnet en løsning. Noe mer har jeg ikke innsikt i.

– Men som utøvergruppe har vi snakket sammen. Det har blitt delt meninger og gjort formeninger om hvordan man ønsker å kommunisere dette innad. Jeg tenker at det er det som er viktigste, for å holde på den kulturen som vi alltid har hatt, sier Kilde til TV 2.

– Rake pucker til hverandre. Da varer den kulturen vi alltid har hatt.

