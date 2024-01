– Jeg er usikker

Han hadde ingen grunn til å tro at denne sesongen skulle bli noe dårligere enn den forrige, men omstendighetene har ført til at langrennsveteran Sjur Røthe kun har stilt til start på tre renn.

Nå er han usikker på hvor mye lengre langrennskarrieren blir.

– Det begynte med at jeg fikk korona på samling i Finland. Det er det som har vært roten til alt vondt, sier Sjur Røthe til TV 2.

35-åringen testet positivt for covid under landslagets samling i Muonio i begynnelsen av november. Siden da har ikke kroppen respondert optimalt.

GOD TRO: Sjur Røthe var trygg på at det skulle være mulig å gå fort på ski denne sesongen, men har slitt med sykdom siden november. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Begynner å lure på om jeg fortsatt har immunforsvar

Likevel er han ved godt mot og i godt humør. Skiløperen fra Voss forteller at det er kjedelig og ikke kunne gå skirenn, men at han takler sykdomstrøbbelet bra mentalt og har det fint.

Problemet er at kroppen ikke fungerer slik han er vant til.

– Jeg har ikke fått trent skikkelig siden november. Med en gang jeg belaster kroppen med normal treningsmengde, så blir jeg syk og tett i bihulene i etterkant. Jeg har hatt tette bihuler, bihulebetennelse, streptokokker og en runde med spysyke, så jeg har hatt litt av alt. Immunforsvaret har fått seg en skikkelig trøkk, og jeg begynner å lure på om jeg fortsatt har immunforsvar, sier Røthe.



Når det føles som at han er frisk og rask igjen og prøver å trykke til på trening, svarer kroppen med en ny runde med sykdom. En liten uke med trening resulterer i nye medisinske utfordringer.

Slik har det vært gjennom hele sesongen.

– Jeg vet ikke hvorfor det har blitt sånn. Jeg føler at jeg har prøvd å snu alle steinene uten å finne svar. Jeg har tatt blodprøver jevnlig, uten å finne noe på dem. Jeg har ikke noe godt svar på hva som er grunnen, annet enn at immunforsvaret har fått seg et skikkelig trykk.

I sitt siste verdenscuprenn, 10 kilometer klassisk i Trondheim før jul, gikk han i mål som nummer 53. Nesten to minutter bak Johannes Høsflot Klæbo.

Likevel er Røthe opptatt av at det finnes verre ting enn at en skiløper ikke får konkurrert på ski, selv om han aller helst skulle vært frisk.

– Jeg har prøvd å ta mange fridager på rad og ikke trent i det hele tatt for å se om det hjelper, men kroppen responderte ikke annerledes på det, så når jeg begynte å trene igjen fikk jeg samme utfordring, forklarer Røthe.

– Ville gjort avgjørelsen lettere

Egentlig ønsket han å stille til start under Norgescupen på Nes kommende helg, men heller ikke nå har kroppen tålt treningen. NM på Beitostølen i slutten av februar er neste mål.

Den helgen kan bli avgjørende med tanke på framtiden.

– Jeg skal i alle fall prøve å gå NM, og så får vi se hva jeg tenker mot slutten av februar, sier langrennsløperen.



VM-GLIS: Sjur Røthe tok medalje under VM så sent som i fjor. Denne sesongen har han slitt med sykdom og har en 20. plass som beste resultat. Foto: Heiko Junge

Tanken var i utgangspunktet å satse mot VM på hjemmebane i Trondheim neste år, men Røthe innrømmer at han er usikker på om karrieren blir like lang som først tenkt.

– Jeg sa til meg selv og alle andre før denne sesongen at planen var at jeg skulle gå fort denne sesongen for å satse mot VM. Det var jeg ganske trygg på at jeg skulle klare fram til jeg ble syk i starten av november.

– Jeg har ikke bestemt meg 100 % for verken det ene eller det andre. Jeg er usikker. Å få en sesong spolert av sykdom gjør ikke valget noe lettere. Jeg liker ikke å ta beslutninger når ting er veldig bra eller når de er veldig dårlige. Det er smart å gjøre store beslutninger når ting er på det jevne.

Han håper at en positiv opplevelse på stedet der han har gått en haug med skirenn opp gjennom karrieren, skal gjøre den endelige avgjørelsen enklere.

– Jeg må gi kroppen mulighet til å trene litt når den er frisk. Det ville uansett gjort avgjørelsen veldig mye lettere, å få gått skirenn med en frisk kropp, uansett hva jeg bestemmer meg for. Jeg har lyst til å gå på ski når jeg er frisk og rask og i stand til å gå fort, men det er jeg ikke nå, og det gjør avgjørelsen vanskeligere.

– Langt unna landslagsplass

På den positive siden har langrennsløperen fått mye mer tid hjemme med familien enn vanlig. Derfra har han sett en rekke norske herreløpere prestere godt i verdenscupen.

– Per dags dato er dessverre Sjur Røthe ganske langt unna en landslagsplass inn mot VM. Han har ikke hatt muligheten til å prestere gjennom vinteren, til tross for at han tok VM-medalje så sent som i 2023. Nå må han kvalifisere seg til både landslaget og VM, og det ser dessverre ganske mørkt ut. Både fordi landslagsguttene presterer veldig godt, og fordi flere gutter utenfor laget presterer såpass godt, sier TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad.

LANDSLAGSPLASSEN I FARE: Sjur Røthe har vært på langrennslandslaget i en årrekke. Nå skjønner han at det kan bli vanskelig å beholde plassen, dersom han fortsetter karrieren, Foto: Kristin Grønning / TV 2

Det har ikke 35-åringen, som har fått med seg de fleste skirennene fra sofaen denne sesongen, noen problemer med å se.

– Hvis jeg bryter lydmuren mot slutten av sesongen, går fort i NM og kommer meg på verdenscup, så håper og tror jeg at det skal være mulig å fortsette på landslaget, men realistisk sett er jeg et godt stykke unna.

At han potensielt må gi fra seg plassen trenger heller ikke å bety så mye med tanke på om han velger å fortsette karrieren etter sesongen eller ikke.

– Det har ikke egentlig noen betydning for framtiden, for hvis jeg er klar og giret og har lyst til å satse på ski så er det ikke noe i veien for at jeg kan gjøre det utenfor landslag, men jeg verdsetter landslaget ekstremt høyt, sier Røthe.