– Jeg er urettferdig behandlet

Erlend Slokvik er vidåpen på at Ingebrigtsen-konflikten tærer på kreftene hos mange i forbundet.

– Det er veldig belastende å bli beskyldt for å bare være en løpegutt for en viss utøver. Jeg føler meg derfor relativt urettferdig behandlet i noen sammenhenger. Men det må jeg stå i. De kjenner ikke helheten, de som angriper, sier sportssjef Erlend Slokvik til TV 2.

Den øverste sportslige lederen i forbundet snakker om påstanden om at ledelsen har tatt parti med Jakob Ingebrigtsen i konflikten med pappa Gjert. Han påpeker også at han har dokumentert at han prater mer med Gjert enn noen andre trenere på toppnivå.

– Dobbelt så mye som med andre trenere.

Landslagssjefen i friidrett hadde en liten time før dette utsagnet, under en pressesekvens om friidrettslandslaget neste år, slått fast at han ikke ønsket å kommentere Ingebrigtsen-konflikten.

Men når TV 2 i etterkant spør ham hvordan det personlig er å håndtere konflikten på vegne av norsk friidrett, og håndtere alle reaksjonene som kommer - da kunne ikke Slokvik unngå å snakke.

– Det er krevende. Det er ikke noe å legge skjul på. Det er en veldig krevende og komplisert sak. Det er mye som mange ikke vet som ligger bak dette, sier Slokvik.

– Ikke hatt én feriedag

Jobben til sportssjefen i friidrett er i hovedsak å legge forholdene til rette for at norske friidrettsutøvere skal prestere best mulig. En jobb han har hatt stor suksess med.

Men også en jobb som krever svært mye slik situasjonen har utartet seg til å bli.

Nylig vedtok Norges Friidrettsforbund ikke å tildele Gjert Ingebrigtsen akkreditering under neste års VM innendørs og EM.

Gjert Ingebrigtsen svarte med å engasjere advokat, ettersom han reagerte på måten han ble omtalt på. Norges Friidrettsforbund så seg nødt til å gjøre det samme.

Det tok ikke lang tid før telefonen til sportssjef Slokvik tok fyr.

– Jeg har jobbet hver bidige dag det siste året. Det står ferie i kalenderen min, men det er bare tull. Jeg må bare sette det opp. Når jeg blir ringt ned av media lørdag kveld, så forteller det litt om hvordan jobben her har vært nå. Jeg har ikke hatt én fridag. Det har krevd enormt, sukker Slokvik.

– KREVENDE: Sportssjef Erlend Slokvik opplyser å ikke ha hatt en feriedag på ett år. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han legger ikke skjul på at tiden han bruker på å håndtere Ingebrigtsen-konflikten gjør at andre utøvere blir skadelidende.

– Ja, de gjør jo delvis det. Jeg prøver å ikke gjøre det, men jeg kan ikke jobbe så mye som jeg har gjort, sier Slokvik før han er rask til å legge til:

– Det er veldig krevende både for Narve og Jakob, dette her også. Det skal vi ha respekt for.

Må ta tenkepause

En annen som også kjenner konflikten på kroppen er friidrettforbundets toppidrettssjef Håvard Tjørhom.

Med bosted i Rogaland er han den som er tettest fra landslagsledelsen i oppfølgingen av Sandnes-baserte Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje-Nordås.

Tjørhom er også den som setter opp treningstidene til de to på treningsleir - som ikke skal kollidere.

Han forteller at en stor del av jobben har blitt å legge til rette for at det skal være minst mulig kontakt mellom Narve Gilje Nordås og Ingebrigtsen-gutta mens de er på treningsleir. Dessuten snakker de sammen om treningstider i Sandnes-området. For å unngå at Jakob og Henrik skal unngå å treffe Narve Gilje Nordås på trening i det daglige.

– Ja, vi prøver å ha planer for det, bekrefter Tjørhom.

Flere ganger under intervjuet med TV 2 må Tjørhom avbryte og ta seg en tenkepause.

BETENT SAK: Friidrettsforbundets toppidrettssjef Håvard Tjørhom måtte flere ganger avbryte intervjuet med TV 2 om Ingebrigtsen-konflikten. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Det som kommer ut av munnen må være riktig formulert.

– Du har jo en service-funksjon for både Narve og Jakob. Synes du konflikten er vanskelig å stå i for deg som ansatt i forbundet?

– Med det bildet som det har vært nå, så er det klart en skulle helst har sett at ting hadde vært litt annerledes...

– Ser du at det her blir lettere eller bedre fremover, eller er det fastlåst?

– Jeg tenker det at... Denne her saken her er på en måte... Det er dynamisk. Det skjer... Altså, det er noe... Eller, hvordan skal jeg si det...?

Tjørhom må igjen ha tid til å tenke seg om.

– Inntrykket jeg får gjennom media gjør at saken endrer seg litt hele veien. Samtidig har jeg den opplevelsen at det ikke er så mye endring hele veien. Jeg vet ikke hvor mye nytt som er brakt til bords de siste månedene, men det kommer stadig oppgulp i media. Hver liten bevegelse blir et stort oppslag, sier han.

– Tror du at det påvirker dere som står i miljøet?

– Ja, definitivt så gjør det dét.

Ingen tro på forsoning - ennå

Sportssjef Slokvik tror ikke umiddelbart at det kommer noen løsning i konflikten.

– På kort sikt ser jeg ikke at alle parter kommer til å være fornøyde. Nei, jeg tror det blir noen kompromisser og noen løsninger her. Det er en familiær sak som dessverre preger landslaget, men det er ikke vår kompetanse eller vårt mandat å prøve å rydde opp i det.

– Så du føler deg litt maktesløs, rett og slett?

TØFF JOBB: Håvard Tjørhom og sportssjef Erlend Slokvik (med mikrofonen) legger ikke skjul på at det er tøft å håndtere Ingebrigtsen-konflikten. Til høyre er stjerneskuddet Håvard Bentdal Ingvaldsen som er en del av landslaget neste år. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Ja, på noe av det så gjør man det. Vi må prøve å gjøre noe med det vi kan gjøre noe med, sier han, og legger igjen til at han føler med de andre friidrettsutøverne i Norge.

– Det er fryktelig synd at de utøverne som nå kommer opp og presterer så fantastisk rett og slett drukner i dette sirkuset, sier sportssjefen.