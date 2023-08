– For dere er det overraskende. Men for min del er det ett år med hardt arbeid. Jeg har jobbet hardt for dette målet. Jeg er sulten … jeg har jobbet hardt for dette, og jeg er tilbake.



Det sier Michele Gazzoli (24). Han var sterkest i Hammerfest, og stakk av med seieren i den andre etappen av Arctic Race.

STERKEST: Det norske sykkelrittet er italienerens første ritt tilbake etter utestengelsen. Foto: Fredrik Varfjell

Han har vært utestengt i ett år grunnet en positiv dopingtest. Etter seieren var det elleville jubelscener.

– Det var mye glede som skulle ut. Han har ikke konkurrert siden Polen Rundt i fjor, så det er klart at det smaker ekstra godt å vinne sitt første ritt tilbake, sa TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad etter triumfen.

– Det er godt gjort å holde motet oppe, men han har åpenbart gjort jobben mens han har hatt en ufrivillig pause, sier Kaggestad.

Gazzoli vant foran landsmannen Christian Scaroni, som også sykler for Astana.

Tobias Halland Johannessen ble beste nordmann på en åttendeplass.



I går var det også italiensk jubel. Alberto Dainese vant åpningsetappen.



Se 3. etappe av Arctic Race på TV 2 Direkte og Play fra kl. 15.00 lørdag.