ÅRETS VINNER: 2023 har vært et fantastisk år for Amahl Pellegrino. Kona Hanne Hekneby Pellegrino er mektig imponert over innsatsen til ektemannen. Foto: Run Gyllander/ TV 2

Amahl «Pelle» Pellegrino tror han skal stille opp til et helt vanlig intervju med TV 2 før kampen mot Lugano i Uefa Conference League.

Det han ikke vet, er at vi har vært hjemme hos Pellegrino allerede flere timer før selve intervjuet.

Da gjorde vi en hemmelig avtale med kona Hanne Hekneby Pellegrino (27) om at det er hun som skal dele ut prisen, «Årets spiller i Eliteserien 2023».

De to har vært gift i fem år.

Hovedpersonen selv aner ingen ting i det han setter seg ned i sofaen.

Plutselig avbryter kona intervjuet

Noen minutter ut i intervjuet kommer Hanne ut fra soverommet og inn i stuen.

I hendene bærer hun på den massive glasskulen som symboliserer en fotball. Dette er prisen som henger svært høyt blant samtlige spillere i norsk fotball.

– Du gir aldri opp

«Pelle» ser opp på kona.

Han er litt overrasket i det hun bryter inn i intervjuet.

– Jeg har noe til deg, sier hun.

– Det er den gjevest av de gjeve priser, Amahl. Du er «Årets spiller i Eliteserien 2023».

Men før du får denne her, vil jeg bare si noen til deg:



– Jeg er så sykt stolt av deg. Av den du er, både på og utenfor banen. Dette er et symbol, ikke bare på det som har skjedd i år, men på alle de årene fra du var en liten guttunge og bestemte deg for at dette her skal du få til. Uansett hva det skal koste, forteller hun.

ÅRETS SPILLER 2023: Prisen er en massiv glasskule som er formet som en fotball. En slik pris henger høyt hos fotballspillere i Norge. Foto: Run Gyllander/ TV 2

Hun setter seg ned ved siden av «Pelle» før hun fortsetter:

– Når du setter deg et mål, så går du for det. Du gir aldri opp. Året som har gått, har vært veldig fint, men det har også vært noen tunge perioder hvor du har vært litt i kjelleren.

– Da gjorde du som alltid. Du graver, finner lyset og kraften. Så reiser du deg opp igjen. Det har gjort at du har kommet dit du er i dag. Du skal være så sykt stolt av deg selv, for det er alle vi rundt deg, men også de som ikke er her, men som bor i hjertet ditt. Denne her prisen er din, forteller hun rørt.

«Pelle» må summe seg litt. Han er blank på øynene.

Det har ikke gått helt opp for toppscoreren at han nettopp har fått prisen.

Vanskelig å snakke

Kona får en varm klem og et kyss.

– Ante du noe om dette i det hele tatt, «Pelle»?

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg er ikke vant til at hun åpner døren og kommer inn mens det er et intervju på gang, forteller han.

FANTASTISK ÅR: Bodø/Glimts Amahl Pellegrino scorer under eliteseriekampen i fotball mellom Bodø/Glimt og Lillestrøm på Aspmyra stadion. Foto: Mats Torbergsen/ NTB

Han ser ned på glasskula der det står navnet hans på.

– Hva betyr dette for deg når du nå har fått prisen «Årets spiller i Eliteserien 2023»?

– Det er vanskelig å snakke nå, men det er nok den kuleste prisen jeg noen gang kanskje kommer til å få som fotballspiller.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg noen gang kom til å få en slik pris med tanke på hva slags fotballkarriere jeg har hatt, sier Pellegrino.

Enormt stort

– Det er mye som har skjedd på kort tid når man tenker på at man har bikket 30 år og ikke har vunnet noe som helst. Så kommer man til Bodø/Glimt. Der begynner man å vinne litt medaljer og priser.

– Fotballen snur fort. De to og et halvt årene jeg har vært her i Bodø/Glimt, føles som om at det har vært ni sesonger. Det har skjedd så sykt mye at jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte. For meg er det enormt stort. Dette er en pris som jeg er virkelig stolt av, forteller han.

Pellegrino er ikke i tvil om hvem han gjerne skulle ha delt prisen med i dag.

Ronny Lian var treneren til Amahl Pellegrino i Drammens BK. Han var også en god og nær venn.

HYLLEST: Amahl Pellegrino viser frem spillertrøyen til sin tidligere trener Ronny Lian som døde i 2009. Han har betydd svært mye for Pellegrino både på og utenfor banen. Foto: Mats Torbergsen / NTB Foto: Mats Torbergsen

Pellegrino har vært åpen på at barndommen var turbulent, og det var Lian han ringte til når han hadde gjort noe dumt.

Lian var godt kjent i fotballmiljøet i og rundt Drammen.

Han døde helt uventet 16. mai i 2009.

Det gjorde sterkt inntrykk på toppscoreren.

– Å kunne dele denne prisen med Ronny Lian, som har vært viktigst for hele min fotballkarriere, hadde vært fantastisk. Jeg føler at vi gjør dette sammen, så derfor er det ekstra kult å få en så stor pris på veien. Jeg vil dedikere prisen til han, sier Pellegrino rørt.



Da Pellegrino trodde han hadde blitt mest scorende spiller (antall mål og assist) i kampen mot Ålesund, sprang han rett til benken og hentet en gammel spillertrøye som har tilhørt Lian.

– Takk til alle sammen

Den holdt han opp foran supporterne på Aspmyra for å hedre sin gode venn og støttespiller igjennom mange år.

– Selvfølgelig er det han som har betydd mye, men jeg vil også hedre lagkameratene mine. Uten de så hadde jeg ikke vært en av de som har kunnet skinne ekstra ute på fotballbanen.

– De, trenerteamet, og alle de andre som jobber i Glimt. Morten Tannberg, Kristian Mikkelsen, Håkon Vibe Lund og det som virkelig har vært der når man har trengt det.

RØRT: – Det er mange som fortjener en stor takk og som har betydd svært mye for meg, sier Amahl Pellegrino. Her har han nettopp fått prisen «Årets Spiller». Foto: Run Gyllander/ TV 2

– Det er mange jeg kunne nevnt, men alle de som kjenner meg, vet hvem som har vært viktig for meg. De kommer alltid til å være en del av livet mitt. Jeg takker alle som har vært med på den kronglete veien og helt frem til hit.

- Til alle sammen vil jeg bare si, det har vært verdt det, og det stopper ikke her, sier Pellegrino, rørt.

– Så du lover at du ikke kommer til å legge opp nå?

– Det tok litt lang tid før det begynte å skje ting med denne karrieren her, og jeg føler at jeg har veldig mange år å ta igjen. Det er den største drivkraften jeg har i hodet og kroppen. Også med tanke på den operasjonen jeg hadde i fjor som var så vellykket. Da fikk jeg tilbake gleden ved å trene.

– Det er klasse

– Når jeg sitter og ser på fotballkamper i repriser, uten å se på meg selv haltende rundt på banen, så har det vært noe helt annet i år. Det har gjort at jeg ser ting jeg kan bygge videre på.

– Jeg vet at jeg har begynt å dra litt på årene, men det betyr ikke at man skal legge seg ned for å bli ferdig. Det er ikke slik jeg er bygd. Den dagen det går den veien, da legger jeg opp, forteller «Årets spiller i Eliteserien 2023».

Det er ingen tvil om at prisen betyr mye.

– Når man får prisen «Årets spiller», så kommer jeg ikke til å gi den fra meg. Jeg er veldig takknemlig og setter stor pris på den. Den betyr mye, sier Pellegrino.

Han innrømmer at han ble lurt trill rundt.

– Så alle spørsmålene i begynnelsen av intervjuet var bare tull, spør «Pelle»?

– Det er jo det beste med det hele. Jeg svarte jo kjempeseriøst. Det er klasse, humrer den nybakte prisvinneren.