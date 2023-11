– Jeg er overrasket

SLÅTT: Birgit Skarstein kan glise for pallplass på eksklusiv liste. Foto: Zac Goodwin/Pa Photos/NTB, Kristin Grønning / TV 2

Birgit Skarstein (34) er forbauset over at hun er flere plasser foran Erling Braut Haaland (23) i ny kåring.

– Det er mange som lurer på hvorfor Erling Braut Haaland ikke topper dette.

Det sier daglig leder i Sponsor Insight, Vegard Arntsen, om analyseselskapets ferskeste undersøkelse.

Den er en kåring av de best likte idrettsutøverne blant befolkningen i perioden mai til september.

ÅTTE: Erling Braut Haaland blir slått av flere norske idrettstjerner. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Hekkeløper Karsten Warholm topper med 34 prosent.

– Populariteten hans er langt utover friidrettsinteressen i befolkningen, forteller Arntsen.



FOLKEKJÆR: Karsten Warholm er øverst på Sponsor Insights-popularitetsanalyse. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Skarstein måper

Bak ligger skiskytter-ener Johannes Thingnes Bø og roer Birgit Skarstein, begge med 32 prosent.

I 2022 var Levanger-kvinnen nummer to på tilsvarende kåring.

– Det er veldig hyggelig og en ordentlig tillitserklæring. Jeg prøver jo å bruke stemmen min på å snakke om mer enn idrett, forteller Birgit Skarstein når TV 2 presenterer listen.

POPULÆR: Birgit Skarstein er på pallen i Sponsor Insights kåring. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Helt nede på åttendeplass finner man Manchester Citys globale verdensstjerne, Erling Braut Haaland, med 27 prosent.

– Jeg er faktisk overrasket. Det må jeg si med tanke på hvor eksponert han er og at han stadig er aktuell, sier Skarstein, før hun hyller jærbuen:

– Det han leverer er jo ekstremt bra og helt vilt, i en virkelig stor verdensidrett, sier roeren begeistret.



Topp ti idrettsprofiler mai - september 2023 1. Karsten Warholm - 34 prosent 2. Johannes Thingnes Bø - 32 prosent 3. Birgit Skarstein - 32 prosent 4. Jakob Ingebrigtsen - 31 prosent 5. Tarjei Bø - 30 prosent 6. Martin Ødegaard, -29 prosent 7. Johannes Høsflot Klæbo - 28 prosent 8. Erling Braut Haaland - 27 prosent 9. Casper Ruud - 25 prosent 10. Nora Mørk - 24 prosent Metode: Måler best likte idrettsprofiler i befolkningen. Respondentene kan velge flere navn fra en liste med rundt 120 utøvere samt skrive inn andre navn. Antall intervju: 1 667

Undersøkelsen gjennomføres på ukebasis for best mulig å fange opp effekten av omtale og eksponering til en hver tid. Undersøkelsen gjennomføres på web, og er representativ for Norges befolkning i henhold til kjønn, alder og geografi. Kilde: Sponsor Insight

Lysluggen fra Bryne ble nylig kun slått av Lionel Messi i den prestisjetunge Gullballen-kåringen.

På Instagram knuser han samtlige norske idrettsprofiler med over 36 millioner følgere.

– Det er ikke en liste over sportslige prestasjoner. Det er hvem nordmenn liker best, som er et viktig poeng. Da er det ikke idrettsprestasjoner alene som avgjør, forklarer Arntsen.

I aldersgruppen 18 til 29 år er jærbuen derimot øverst.

– Fotballinteresserte og de yngste har Haaland på topp. Dette fordi de vurderer prestasjoner i større grad, sier Sponsor Insight-lederen.



Hyller samboerens kjæreste

Nest flest Instagram-følgere av profilene på listen har Martin Ødegaard med 5,7 millioner.

Han blir nummer seks i Sponsor Insights kåring.

Arsenal-kapteinen er kjæreste med Helene Spilling, Skarsteins samboer.

– Det er veldig hyggelig å være på listen sammen med Martin. Han er en fantastisk fotballspiller og fortjener å være der. Det han har prestert for Arsenal er så rått, sier Skarstein.



Sammen med Nora Mørk (10. plass) representerer de kvinnene på topp-ti-listen.

MEDALJEVANDT: Birgit Skarstein etter EM-gullet i fjor. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Jeg skulle gjerne sett flere damer. Bare to av ti, men det er jo hyggelig å være én av dem, sier Skarstein og utdyper:

– Jeg synes vi leverer veldig mange solide prestasjoner og det at det er ei på pallen er veldig bra. Det er viktig med synlige kvinnelige profiler, med tanke på unge jenter som vokser opp.

Arntsen trekker fram trønderens åpenhet og tydelige meninger, blant positive faktorer som spiller inn på listen.

– Birgit har en stemme i mange sammenhenger. Hun står opp for mye og det hjelper på med en personlighet med et sterkt engasjement. Byr man på seg selv påvirker det populariteten, sier han.



Skarstein svarer ydmykt:

– Det er jo bra om engasjementet oppfattes positivt. Jeg prøver i alle fall å utnytte det å være en eksponert person, til å komme gjennom med ting som er viktig og betyr noe for flere.

– Personlig er jeg ikke interessert i oppmerksomhet, men jeg ønsker å bruke det til en plattform til å gjøre en forskjell for flere, legger hun til.

Fakta om Birgit Skarstein * Navn: Birgit Lovise Røkkum Skarstein * Født: 10. februar 1989 (33 år) * Fra: Levanger. * Idretter: Roing og langrenn. * Utvalgte meritter roing: Paralympics-gull i roing 2021. VM-gull roing 2014, 2017, 2018, 2019, 2022 og 2023. Kilde: NTB

– Klarer ikke holde kjeft



Med en relativ lav interesse rundt idrettene den paralympiske utøveren bedriver (roing og langrenn), har 34-åringen klart å bryte gjennom en lydmur, beskriver Skarstein selv.

– Jeg har jo fått mange kommentarer gjennom årene, at det er ingen som bryr seg om paraidrett, roing eller kvinner i idretten. Da er det deilig å se at det går an å motbevise det.



Skarstein er utdannet statsviter og tar på seg flere frivillige verv.

Roeren er blant annet i Utøverkomiteen, den Internasjonale Paralympiske Komité, Sunnaasstiftelsen og Stiftelsen Vi.

– Jeg prøver å bidra ved å være raus og inkluderende. Idretten speiler på mange måter samfunnet. Det er et utstillingsvindu for verdier, praksis og hvordan man ønsker å jobbe sammen.

Skarstein forteller at hun ikke klarer å «holde kjeft» når det kommer til temaer som engasjerer.



– Jeg kan bli ordentlig opprørt hvis noe er urettferdig, om noen ikke blir sett eller ivaretatt, eller om vi har dysfunksjonelle strukturer.



Hun fortsetter:

– Endringer kan man skape ved å dytte på rammer, holdninger og system, og hvis mange nok dytter kan man skape store ting. Den muligheten ønsker jeg å ta.



– At folk ser meg uavhengig av hvilken del av kroppen jeg bruker, det er kult. Det tror jeg er sunt også, sier trønderen.

Store sponsoravtaler

Skarstein er også attraktiv hos sponsorer. Hun har avtaler med gigantene Toyota, Visa, DNB og Reitangruppen.

– Det handler om kvalitet, merverdi og å gjøre det ordentlig. Jeg hadde hatt kapasitet til å ha flere sponsorer hvis jeg ikke jobbet frivillig, men jeg synes det er veldig viktig å bidra. Da velger jeg heller færre.

TV 2 opplyser: Birgit Skarstein har tidligere hatt Sponsor Insight som management. Samarbeidet ble avsluttet mars 2023. De har ingen relasjon i dag.

Daglig leder Vegard Arntsen forteller at de er et analysebyrå som leverer objektive undersøkelser og at de har gjort de samme målingene i flere år.