Seriefinalen i Premier League

– Vi trener sammen hver ukedag. En gang trente vi 12 dager i strekk, forteller Øystein Søraa.

Ved siden av står hans far og faste treningskamerat.

– Jeg trente fotball-laget til Øystein da de var mindre. Da vi sluttet med fotball fant vi ut at vi kunne fortsette å trene sammen likevel, utdyper Øyvind Søraa.

Duoen viser tydelig glede over å være sammen, og gleder seg hver dag til å komme på trening.

– Så får vi se etter onsdag, om vi kanskje trenger en fridag, sier sønn Øystein og humrer.

For selv om de er svært samkjørte ellers, har de aldri klart å bli enige om engelsk fotball.

HVEM BLIR STERKEST? Etter onsdag får Øyvind og Øystein se hvem som er sterkest i toppen av Premier League. Foto: Pål S. Schaathun

Mens faren sitter i en lyseblå drakt fra Manchester City, bærer sønnen stolt en skarlagensrød Arsenal-jakke.

Onsdag er det duket for toppoppgjør i Premier League. Manchester City ligger kun fem poeng bak Arsenal på tabellen, og i det som omtales som «seriefinalen» skal det avgjøres hvem som er årets sterkeste lag.

Det kan splitte selv de samkjørte treningskameratene.

Rutinerte tilhengere

Selv om Manchester City har vært spesielt i vinden de siste årene, og etter ankomsten til en målgal spiss fra Jæren, er ikke pappa Øyvind en medgangssupporter.

– Det hele startet vel på 60-tallet, da engelsk fotball først ble sendt på skjermen. Du måtte holde med et lag den gangen. Du kunne ikke møte opp og ikke ha en klubb som du holdt med.



– City hadde mange interessante spillere. Det likte jeg.



Mens faren har vært lyseblå helt siden da, gikk sønnen sine egne veier.

GODE STØTTESPILLERE: Øyvind og Øystein støtter hverandre på trening, men ikke alltid når det gjelder engelsk fotball. Foto: Pål S. Schaathun

– Først likte jeg Tottenham fordi Erik Thorstvedt spilte der. Så spilte jeg fotball i gaten med noen som sa at Arsenal var de beste. Så har jeg holdt med dem helt siden det. Da var jeg vel ni eller ti år gammel.



Heldigvis aksepterte faren at sønnen gikk sine egne veier.

– De får velge selv, det er jo en del av gleden. Så får vi se om spillet til City vinner dem over.



Øyvind innrømmer likevel at han noen ganger har vært misunnelig på Arsenal når de har gjort det godt mens City ikke har vært like bra.

Det er ikke det eneste han er på sjalu på med Arsenal.

– Vi kan godt bytte Haaland og Ødegaard

Blant spillerne som kan avgjøre det hele på onsdag finner vi nemlig to spillere fra Bryne og Drammen.

Erling Braut Haaland har hatt en strålende første sesong i Premier League, og bryter rekord på rekord for Manchester City.

KOLLEGAER OG MOTSTANDERE: Onsdag møtes de ellers gode vennene Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard til Premier League-duell. Foto: Fredrik Varfjell

Samtidig har landslagskollega Martin Ødegaard markert seg i Arsenal som en trygg kaptein og essensiell midtbanespiller.

Det gleder Arsenal-Øystein.

– Det gir en ekstra boost å følge Arsenal når Ødegaard er med.



– Jeg liker han veldig godt som fotballspiller, og som person også.



Da bryter den lojale City-supporteren Øyvind inn:

– Der er jeg misunnelig på Arsenal. Vi kunne godt ha byttet Haaland og Ødegaard.



KAPTEINEN: Martin Ødegaard bærer stolt kapteinsbindet for både Arsenal og det norske landslaget. Foto: Beate Oma Dahle

– Vi kan godt få både Haaland og Ødegaard, svarer Øystein og ler.



Pappa Øyvind forteller at han er svært imponert over hvordan Ødegaard spiller laget gode, og at han liker spillestilen til Arsenal. Samtidig syns han det er smått utrolig at det er nordmenn som markerer seg i toppen.

Og selv om det er smått utrolig, er det disse to nordmennene som kan bidra til forskjellen mellom andreplass eller trofé i Premier League.

KAN DET GÅ? Erling Braut Haaland spiller kun sin første sesong i Premier League. Likevel bryter han rekord på rekord og hamrer inn mål. Foto: Lee Smith / Reuters / NTB

– En av oss blir trist



Planen er å møtes på trening også torsdag. Duoen vet at en av treningskompisene kommer til å henge ekstra med hodet denne dagen.

– Vi er litt snille med hverandre, forsikrer eldstemann.



– Vi syns synd på hverandre når det går galt. På onsdag, når de skal møtes, er det en av oss som blir litt trist.



Men den samkjørte familien har ingen planer om å se kampen sammen.

– Jeg tror det blir lettere å svelge det hvis det blir tap, humrer Øystein.



– Vi må nok se det hver for oss slik at vi får roet oss litt, men det blir veldig spennende og jeg gleder meg kjempemye.



Det hjelper lite at begge som regel trener i hver sin respektive drakt.

– Hvis vi vinner over dem på onsdag kommer jeg til å glede meg litt over det, innrømmer Øystein.