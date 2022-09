– Jeg er irritert og skuffet

Etter nøye overveielser valgte Marte Olsbu Røiseland å gå løs på en ny sesong, etter å ha vært den suverene skiskytteren sist vinter.

Når kalenderen viser midten av september, og 31-åringen er ufrivillig tilskuer under NM i rulleskiskyting på Gautefall, er spørsmålet naturlig å stille:

– Angrer du?

– Ha, ha. Det er litt sånn at man tenker «shit, gjorde jeg det rette valget?». Men så kjenner jeg på at det betyr mye når jeg ikke får gjort jobben jeg skal. Jeg blir irritert og skuffet når jeg må ligge på sofaen i stedet for å trene. Da tenker jeg at det var helt rett å fortsette. Det betyr fortsatt mye for meg, sier Røiseland.

SUVEREN: Marte Olsbu Røiseland vant tre gull og to bronse under OL i Beijing sist vinter. Foto: Heiko Junge

På etterskudd

Norges Skiskytterforbund opplyste tidligere denne uka at 31-åringen måtte stå over NM grunnet en infeksjon.

Nå røper hun at det dreier seg om helvetesild.

– Det er veldig kjedelig. Jeg skulle gjerne deltatt her.

– Er det smertefullt?

– Det går greit. Jeg er bare slapp i kroppen og må holde meg i ro. Ting gikk veldig bra i starten av oppkjøringen, og så har jeg vært litt tung i sommer før jeg kronet det med en infeksjon nå. Det kunne ikke passet dårligere. Jeg må ærlig innrømme at jeg er veldig på etterskudd nå. Sånn er bare situasjonen. Jeg håper det bare kan gå bedre herfra, sier Røiseland.

Hun fikk covid etter sesongen i likhet med de fleste på elitelaget, og sier hun følte seg overraskende bra etterpå.

– Kanskje gikk det litt for fint, at jeg tenkte ting var veldig bra. Det blir bare spekulasjoner.

– Brutalt



For gjennom sommeren har ikke kroppen lystret slik hun er vant med,

– Jeg har ikke hatt responsen på trening som jeg skulle ønske i sommer. Det har vært tungt rent fysisk. Jeg har prøvd å gjøre justeringer, og synes jeg hadde litt framgang og så lysere på tingene, men så kom denne infeksjonen. Så nå er jeg tilbake igjen der jeg var, sier Røiseland.

Heldigvis er det fortsatt lenge til sesongens store mål, VM i Oberhof i februar.

– Det er lenge igjen til sesongen og hovedmålet, som er VM. Jeg håper kroppen snart fungerer 100 prosent igjen. Dette er toppidrett, og toppidrett er brutalt. Alt må fungere optimalt for at man skal ha noe å stille opp med. Og nå flyter det ikke i det hele tatt, sier Røiseland.