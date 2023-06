– Jeg er den blinde Bolt

– Det har ikke gått opp for meg. Jeg er utrolig rørt, sier Kashafali til TV 2.

Bergenseren ble hedret med Bislettmedaljen. Den tildeles utøvere som har gjort fremragende prestasjoner på Bislett stadion, og særlig i Bislett Games.

Kashafali ble tatt på sengen.

– Det er store navn som har fått den før. Karsten Warholm, Asafa Powell, Usain Bolt, «you name it»!

– Da er jeg den blinde Bolt som fikk den i dag, ler Kashafali.

SUPERTID: 10,37 er ny verdensrekord for en para-utøver. Foto: Fredrik Varfjell

Han er 98 prosent blind og kan ikke se det som er mer enn to til tre meter unna.

På Bislett vartet para-utøveren opp med to fenomenale løp. Først løp han 100-meteren på 10,37 mot funksjonsfriske. Det er ny verdensrekord for para-utøvere.

Så løp han 10,39 i para-klassen, det etter å ha brukt de siste meterne på å juble.

– Vet du hva, det er ikke noen bedre steder å sette verdensrekord enn på Bislett. Og det er ekstra mye for meg når jeg får lov til å løpe med funksjonsfriske, vinner og viser at jeg er best i Norge uavhengig av nedsatt funksjon. Det betyr litt ekstra for meg, sier sprinteren.

Han forklarer hvorfor:

– Fordi jeg vokste opp med å bli satt begrensning for. Spesielt da jeg mistet synet mitt i 2017. Da var det sånn «du blir aldri så rask, for du ser så dårlig. Du kan aldri bli så god som de andre».

– Det er sånn i samfunnet. Det er ikke like muligheter for arbeid eller idrett, og det er urettferdig. Det er viktig for meg å bryte ned de holdningene ved å prestere og vise at det er mulig hvis man jobber hardt nok for det, fortsetter Kashafali.