– Jeg elsker dette

– Det er vel ikke hver dag det er så fint vær som dette?



48-åringen var et eneste stort smil da TV 2 møtte ham utenfor Aker stadion i strålende vårsol da han var på vei inn til pressekonferansen kvelden før åttedelsfinalen i Europa Conference League.

Der møtte han noen av journalistene som har vært mest kritiske til ham de siste ukene.

For den belgiske storklubben kjemper i motvind denne sesongen. De ligger på tredjeplass i serien, hele 20 poeng bak Union Saint-Gilloise, og de røk nylig ut av cupen i et surt overtidstap mot samme lag.

Selv om Club Brugge fikk litt pusterom med en 3-0-seier mot Genk på søndag, så er det ikke å overdrive å si at Ronny Deila er under press foran kampene mot Molde.

– Han har fått kritikk fra oss, fra fansen, fra styret og fra tidligere spillere. Så det har vært en vanskelig periode for ham, sier Tomas Taece i Het Laatste Nieuws.

FØLGER BRUGGE: Pieter-Jan Calcoen og Tomas Taece. Foto: Sindre J. Olsen / TV 2

Sammen med Pieter-Jan Calcoen i Het Nieuwsblad er han blant journalistene som følger Club Brügge tettest.

– Han har fått deler av fansen imot seg. Det er et problem for ham. De liker ikke at han er for defensiv, og noen av dem ba om hans avgang på søndag, selv om laget vant.

– Hva skjer ved tap mot Molde?

– Da er det krise. Igjen.

GODT HUMØR: Ronny Deila - som tok over Club Brügge i mai i fjor - samlet spillerne til en lett økt på Aker stadion onsdag kveld. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Jeg er stolt

For Europa er det som kan berge sesongen til Deila og co.

Telemarkingen, som har vært trener i Celtic, New York City og Standard Liege - i tillegg til Strømsgodset og Vålerenga - skryter av torsdagens motstander, men hjemme i Belgia forventes det seier.

På spørsmål fra TV 2 om hvordan han opplever presset, svarer han offensivt og med selvtillit:

– Jeg har reist fra Norge et par ganger og vært i fem forskjellige klubber. Fire ganger har jeg blitt solgt videre. Jeg kunne blitt igjen i disse klubbene, men jeg har ambisjoner. Jeg vil bli bedre og bedre, og jeg vil være trener på det øverste nivået. Når du er i en klubb som Brügge, så er det likt som i Celtic: Da har du et press om å vinne hver kamp. Det må du håndtere. Og det må du like. Jeg har valgt dette selv. Og det har jeg gjort fordi jeg elsker det jeg gjør. Og jeg er stolt over det jeg holder på med, sier han fra podiet.

Med den danske spilleren Casper Nielsen ved sin side stilte Deila på pressekonferansen.

MØTTE PRESSEN: I Hugo Vetlesens sykdomsfravær stilte Ronny Deila til pressekonferanse med danske Casper Nielsen (t.v). Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Der var det god stemning. Innimellom spørsmål om Molde, Antonio Nusa og alle skadene til Club Brügge fikk nordmannen alle til å le da han spøkte om sin nye frisyre.

– Jeg var hos Irakin i går, en veldig fin fyr i Knokke. Han gjorde en fantastisk jobb, ble ferdig på fem minutter og kostet halve prisen i forhold til her i Norge, sa han til stor latter fra journalistene.

På samme pressekonferanse var imidlertid Nielsen tydelig på presset som kontant hviler på klubben.

– Når du spiller i Club Brügge, uansett om der er serie, cup eller Europa, så vil dere «kill us» hver gang vi taper.

«Freder» Deila

I går kveld hadde den belgiske storklubben, som mangler Antonio Nusa og Hugo Vetlesen (syk), en lett treningsøkt på kunstgresset i Molde.

– Ambisjonen til Club Brügge er nå å vinne Conference League. Og med all mulig respekt så skal ikke Molde være den sterkeste motstanden. Det er ikke i tankene at man skal mislykkes mot dem. Men selv om det skulle skje, så tror jeg ikke at klubben er villig til å sparke treneren igjen. De hadde tre forskjellige trenere i fjor og kan ikke fortsette med å ansette en ny hver sjette måned, sier den belgiske journalisten Calcoen, og får støtte fra sin kollega.

– Det har vært mye turbulens rundt klubben med hyppige trenerbytter. Det siste de vil gjøre nå er å sparke ham og få inn noen på slutten av sesongen. Men klart; taper de 3, 4, 5 kamper på rad, så er det ingen annen utvei, sier Taece.

SKRYTER AV MFK: – Molde er en tøff motstander, bedre enn de var i fjor etter signeringene de har gjort i vinter. Det er ikke lett å spille mot norske lag, sier Ronny Deila. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Tror du han trener laget neste år?

– Jeg tviler. Men om de gjør det bra i Europa og avslutter serien på en god måte, så er det en liten sjanse for at det kan skje, svarer utsendingen fra Het Laatste Nieuws.

VANT GRUPPEN: Ronny Deila og Club Brügge er klar for åttedelsfinalen mot Molde etter å ha vunnet sin gruppe i Europa Conference League i fjor høst. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

De to journalistene skryter imidlertid av hvordan Deila har taklet situasjonen. De forteller at han er svært populær i spillergruppen og mener at en del av problemene må settes på kontoen for uflaks.

– Det er små marginer. Vi var veldig nærme i cupen, der vi tapte på overtid, og vi har ikke gitt opp serien. Vi må fortsette å jobbe, pushe og å utvikle oss, så vil dette gå i riktig retning, sier Deila.