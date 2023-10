– Det kiler i magen. Hva er det dem sier på Tusenfryd, da? «Det blir en frydefull tur – hold armer og bein i vognene hele tiden».



Alpinisten Thea Stjernesund har funnet fred etter årevis med uro og mystisk motgang. På det verste bare klappet beina sammen, hun falt og falt og falt.

Nå har hun overvunnet frykten, tatt kontroll over tankene og er klar for alt.

Treningsapparatene i Lillestrøm Idrettspark, der hun møter TV 2, har sin del av æren for hennes unike styrke.

Hun liker «viben» det gir henne å trene ute, gjerne i bitende kulde.

– Det er litt den Rocky Balboa-følelsen, sier hun – med glimt i øyet, før hun starter et nytt sett.

26-åringen sies en av verdens best trente kvinnelige alpinister.



Elleville tall

– Jeg vet jeg er i god form. Haha. Jeg blir nesten kvalm av å si det, men hadde jeg vært i dårlig form så mye som jeg trener, hadde jeg gitt opp, ass.



Påstanden som herjer fritt ute i alpinmiljøene kan virke breial ved første øyekast, men får støtte av de harde tallene TV 2 har fått innsyn i.

Ironman-testene til alpinlandslaget, bestående av åtte øvelser som tester et bredt spekter av fysiske egenskaper, viser nemlig en 26-åring med råskap og kraft helt utenom det vanlige.

Stjernesund har vært rekordholder for kvinnene på testen helt siden 2014 – da hun var 17 år.

I Ironman-testen har hver øvelse en scoringstabell som blir summert opp til totalt antall poeng.

Året etter hun satte første rekord, i 2015, klarte hun å bryte den magiske 1000-poengsgrensen. Det gikk åtte år før en annen norsk kvinnelig utøver, Kajsa Vickhoff Lie, klarte det samme.

Da Stjernesund gjennomførte sin hittil siste Ironman-test, skrev hun historie med tidenes beste poengscore for alpintkvinnene med 1108 poeng.

Kun utforstjernen Aleksander Aamodt Kilde kan matche tallene.



Thea Stjernesunds Ironman-resultater, 28. juli 2023 3000 m: 12:04*



Hexagonal Obstacle: 17.37 sec



1RM Knebøy: 145 kg (1.99 x kroppsmasse) *†



Submaks Knebøy: 107.5 kg (1.48 x kroppsmasse) x 24 rep *†



1 RM Benk: 82.5 kg *



Chins: 15 rep*



Brutal Benk: 23 rep



Kassehopp: 99 hopp *



Total Poeng: 1108 *† * = Personlig best † = Ironman rekord kvinner Kilde: Norges Skiforbund

Å stå i ubehag

Stjernesund har alltid elsket trening, følelsen av å presse seg til det absolutt ytterste. Det er mestring, det skaper selvtillit.

– Og den tryggheten i meg selv har jeg ikke naturlig. Jeg må jobbe den opp. Dette skaper ringvirkninger, og gir meg bekreftelser jeg trenger for å prestere i bakken.

Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

– Jeg trener også hodet. Det handler om å stå i ubehag, forteller alpinisten.

Til tross for alle årene som den klart best trente blant lagvenninnene, har det vært langt flere nedturer enn oppturer i egen karriere, som startet med et brak i 2019 med 9.-plass i Sölden i 2018.

Siden har det vært langt mellom de store jubelscenene.

Vinteren 2021 ble et bunnpunkt og stort mysterium – hun var totalt utmattet og hadde ikke snøring på hvorfor.



– På det punktet var jeg så utslitt at jeg ikke merket det lenger, forteller Stjernesund åpenhjertig.

Men forrige sesong snudde det for Stjernesund.

Bronsen i parallellslalåm i VM i februar ble et forvarsel; måneden etter sto hun side om side med Mikaela Shiffrin med karrierebeste i storslalåm.

Det var surrealistisk å stå side om siden med den amerikanske superstjernen, tidenes mestvinnende alpinist.

Tårene strømmet, både i Andorra og barndomshjemmet i Lillestrøm.

– Man reiser 240 dager i året for å få det til, og trener hver eneste dag. Da er det klart det blir følelser, og at man blir rørt. Jeg synes det er viktig å vise at dette betyr noe, forklarer Stjernesund, og fortsetter:

– Jeg var rusa på glede hele den dagen.

HØYDEPUNKT: Stjernesund (t.v) tok andreplassen under sesongavslutningen i storslalåm i Andorra i mars. Foto: ALBERT GEA / REUTERS

– Det er rart å se

Alt strevet var plutselig verdt det; hun ga aldri opp, men mye av hemmeligheten og svaret på de mystiske problemene de siste årene har faktisk handlet om å gi slipp.

– Det føles godt å ha fått kontroll på dette, forteller hun.

– Det er rart å se hvordan jeg nå trener mindre, men får mer ut av det – fordi jeg hviler mer.

Hun har alltid pleid å grue seg til renn, men også det har endret seg nå. Mentaliteten er på et helt annet sted, det handler om å ta mer risiko – bli kvitt frykten.

– Det har gått fra at rennsituasjonen var noe kroppen virkelig ville unngå, til at det nå er noe jeg gleder meg til. Jeg føler meg enda mer klar til å takle gode og dårlige dager.

Stjernesund var sterkt delaktig i tidenes beste sesong for kvinnelandslaget i alpint; aldri før har de tatt flere poeng i verdenscupen. VM i Frankrike ble også en gedigen suksess.

– Den gruppechatten til jentene gikk varm i vinter, ler hun.

Nå er målet hennes å etablere seg i verdenstoppen for godt. Og sesongen starter, som alltid, ned det stupbratte henget i Sölden.

