Alexander Bonsaksen er en av profilene som reagerer kraftig på avsløringene TV 2 har presentert den siste uken.

– Jeg blir kvalm av å lese at det er mulig at sånt skjer. Jeg blir trist og sjokkert. Idretten skal være en friplass hvor du bygger videre for mye i livet. Det blir totalt ødelagt når sånt skjer, sier ishockeyspilleren.

TV 2 har fortalt om politimannen og treneren som gikk fra klubb til klubb i norsk idrett til tross for varslinger og anmeldelser om voldtekter, seksuell trakassering og overgrep.

VANTRO: Alexander Bonsaksen reagerer sterkt på det som har kommet frem i media den siste uken om politimannen og treneren som har gått fra klubb til klubb i Idretts-Norge. Foto: Fredrik Hagen / NTB.

Over en periode på tjue år mottok politiet fire anmeldelser på mannen. Alle er henlagt. Idrettsforbundet og deres eget domsutvalg har fått informasjon om fem jenter som alle ble utsatt for seksuell trakassering og overgrep. Domsutvalget aviste saken til to av jentene fordi mannen ikke var fast ansatt i et idrettslag, men innleid via sitt konsulentselskap. Han ble dermed ikke regnet som et medlem av norsk idrett.

Mannen har benektet alle anklagene, viser dokumenter fra idrettens domsutvalg og politiavhør. Han ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2. Alle anmeldelsene mot han ble henlagt.

– Trenere og andre i lederroller er i en maktposisjon. Det er personer mange ser opp til. Mange får et tett forhold til trenerne, sier Bonsaksen.

– Kan ødelegge barn og unges fremtid

Håndballstjernen Magnus Abelvik Rød er opprørt over at barn og unge ikke har bedre sikkerhet i norsk idrett.

– Jeg har sagt tidligere hvordan jeg mener at idrett er en arena som gir barn og unge utrolig mye læring som de kan ta med videre i livet. Da er det jo et minstekrav at de ansvarlige er personer man kan stole på og ha tillit til. Det forholdet er umulig å ha når det er slik som artiklene avslører. Det er slike hendelser som kan ødelegge barn og unges fremtid, sier han.

RYSTET: Tyskland-proffen og landslagsspilleren Magnus Abelvik Rød. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.

Nå tar flere idrettsprofiler til orde for et bedre system som i større grad kan beskytte utøverne.

– Det er sinnssykt at det går an å få så mange varslingssaker og anmeldelser mot seg og likevel få nye trenerverv. Det er ganske tydelig at det er noe galt når det er så store hull i systemet at du kan bytte idrettsklubb ut ifra hvor det blir varslet, sier Bonsaksen.

Abelvik Rød mener trenere spiller en stor rolle i en idrettsutøvers liv.

– Det er jo den personen som er ansvarlig for satsingen i tidlig alder. Mange har foreldre som er interessert og har meninger, men til syvende og sist så er det treneren som er ansvarlig. Jeg har alltid vært privilegert med å ha gode trenere både faglig og menneskelig. Og de har hjulpet meg med å få ut potensialet mitt.

Hammerseng-Edin ble uvel

Også tidligere landslagskaptein i håndball, Gro Hammerseng-Edin, reagerer sterkt.

– Jeg reagerte umiddelbart med å bli uvel da jeg leste om saken. Dette fremstår som en veldig stygg sak, og det er umulig ikke å tenke over sårbarheten i det systemet og regelverket vi har i dag, sier hun til TV 2.

Gro Hammerseng-Edin. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Hammerseng-Edin vil nå ha rask handling.

– Jeg tenker at barn og unge ikke er beskyttet godt nok i idretten i dag. Vi har et enormt ansvar. Hvis man har med seg at 80 prosent av sakene henlegges i for eksempel voldtektssaker, er det i seg selv en enorm terskel for å varsle eller anmelde. Vi må sørge for å gjøre en bedre jobb slik at de som sier fra opplever at det er en sjanse for å bli hørt og ivaretatt på en god måte.

– Ikke minst tror jeg flere har bruk for å føle at det er verdt det om de deler det de blir utsatt for. Det lykkes vi ikke godt nok med nå. Det holder ikke.

– Det er helt ekstremt

Bonsaksen er tydelig på at saker som TV 2 har presentert viser at idretten kan bli det motsatte av det den skal være: trygg og inkluderende.

– Idretten er også en friplass for barn og unge som har det tøft hjemme, og for eksempel sliter med vold eller overgrep i hjemmet. Så kommer de til idrettslag der de skal føle seg trygge og bli tatt vare på ... De skal få noen timer fri fra det vanlige livet, sier han.

Tidligere i uken kranglet Norges idrettsforbund (NIF) og Kulturdepartementet om hvem som har sinket prosessen med å få på plass et lovverk som i større grad skal sikre barn og unges sikkerhet i norsk idrett.

– Det må være et bedre system som fanger opp og registrerer henvendelser fra utøvere og foreldre som gjør at en trener ikke bare kan bytte idrettslag og fortsette som før. Det er helt ekstremt, sier Bonsaksen.

TV 2 er kjent med at prosessen for å få på plass en lovendring som i større grad kan ivareta barn og unges sikkerhet i idretten fremdeles er langt unna å være i havn.

– Idretten skal stå sammen og ta vare på folk. Her er det akkurat det motsatte som skjer. Jeg kjenner på stor skuffelse over at idretten ikke klarer å fange opp det her, sier han.