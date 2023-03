– Jakten på «sannheten» er noen ganger et blindspor

Forrige uke gjorde idrettspresident Berit Kjøll det kjent at hun hadde tatt kontakt med advokat Jan Fougner for å håndtere den pågående varslingssaken mot ett av hennes styremedlemmer.

Dette etter at Norges Idrettsforbund (NIF) alt hadde brukt ressurser på en 90 sider lang granskningsrapport om hendelsen, utarbeidet av advokat Erling Grimstad.

Ved sin inntreden fikk advokat Jan Fougner umiddelbart ansvaret for å holde dialogen mellom de involverte partenes advokater, samt å gi råd til idrettsforbundet i saken.

VIL AVSLUTTE SAKEN: Jan Fougner er innstilt på at varslingssaken i idrettsforbundet får en snarlig slutt. Foto: Erlend Aas

Etter å ha satt seg inn i detaljene skal Fougner, etter det TV 2 får opplyst fra flere hold, ha meddelt idrettsledelsen at varslingen nok ikke faller under varslingsinstituttet.

Enklere sagt;

Fougner har kommunisert at dette ikke burde ha vært håndtert som en varslingssak i utgangspunktet.

Vil ikke gi løypemelding

TV 2 har bedt Fougner kommentere disse opplysningene, samt rettet flere andre spørsmål om saken og prosessen.

I stedet for å svare konkret på dette, gir han et generelt svar på epost:

– Det arbeides nå godt med de berørte om å forstå problemet, løse problemet og deretter lære av problemet. I denne fasen er det ikke hensiktsmessig å gi løypemeldinger om hvor langt vi har kommet, hvordan vi tenker, hvor mye tid vi bruker og hvem vi snakker med. Når vi er ferdig med arbeidet, er tiden inne for å kommunisere resultatet av det og besvare spørsmål knyttet til hvordan denne saken har vært håndtert og så løst, skriver Fougner.

Videre legger han til:

– Jeg har forståelse for at pressen er utålmodig og gjerne vil ha løpende kunnskap, men ber om forståelse for at det hensynet ikke kan gå foran hensynet til å løse saken.

Taushet fra NIF og Fougner

Under «Åpen Time» med media i forrige uke forsøkte TV 2 å stille et konkret spørsmål til idrettspresident Berit Kjøll om hennes habilitet i varslingssaken.

Dette fordi selve varselet går på at den NIF-ansatte skal ha opplevd å ha bli irettesatt av NIFs styremedlem for ordrenekt i påhør av Kjøll. Idrettspresidenten fremstår nemlig ifølge strafferettsadvokat Bernt Heiberg som det mest sentrale vitnet av denne hendelsen.

Habilitetsspørsmålet TV 2 stilte ble imidlertid ikke besvart, da idrettsforbundets kommunikasjonsmedarbeider Geir-Owe Fredheim stoppet det hele.

Fredheim og Kjøll adresserte deretter alle spørsmål og mediehenvendelser idrettsforbundets ledelse måtte få om varslingssaken til advokat Fougner.

Mot slutten av uka kontaktet TV 2 derfor advokaten per e-post, og ba om å få klarhet i den videre saksgangen i varslingssaken.

TV 2 listet også opp følgende spørsmål:

Hvem i NIF skal behandle varslingssaken?

Hvordan behandles saken?

Dersom det kom en innstilling på straff/sanksjonering, hvem skriver den?

Hvem sanksjonerer?

Ingen av disse spørsmålene ble besvart konkret.

Isteden skrev Fougner tilbake at han var hyret av idrettsforbundet for «å sørge for at alt gikk etter boka».

Vil ha fremdrift

Tirsdag denne uka sendte TV 2 nye spørsmål til advokaten. Der ba vi ham forklare hvilken «bok», han siktet til i svaret før helgen?

Vi spurte ham også hva «boka» sa om den korrekte saksgangen og prosessen videre?

– Regler for varsling følger av arbeidsmiljøloven. Den sier at varslet skal undersøkes «tilstrekkelig» og innen «rimelig tid». Loven gir derfor ingen bestemt oppskrift og den konkrete prosessen vil avhenge av hver enkelt sak. Det er derfor ikke noen mangel på regler i denne saken. I alt arbeid med varslingssaker er det viktig å skaffe seg kunnskap om det underliggende problemet, løse det og deretter lære, skriver Fougner.

Videre anså han det som viktig å få fremdrift i behandlingen av saken:

– I varslingssaker er jakten på «sannheten» noen ganger et blindspor og kan bidra til å forlenge konflikter. Mitt fokus er derfor rettet mot forståelse, problemløsning og læring.

TV 2 har bedt Fougner utdype hva han men er med at jakten på «sannheten» i varslingssaker noen ganger er et blindspor?

Dette har han ikke gjort.

Oppgir ikke hva han får betalt

Idrettsforbundet har allerede i denne saken benyttet seg av granskningsadvokat Erling Grimstad, som har utarbeidet en 90 sider lang granskningsrapport om varslingssaken.

Idrettsforbundet har også brukt interne ressurser på saken.

Advokat Jan Fougner er også leid inn som ekstern bistand. For ti år siden skal advokaten ha operert med en timespris på 4400 kroner i én sak.

TV 2 har spurt Fougner om han kan være åpen om hvor mye Norges Idrettsforbund må betale ham i timen for jobben han gjør i denne saken? Han har også fått spørsmålet om NIF har et tak på antall advokattimer han kan jobbe?

Ingen av disse spørsmålene er besvart.

Fougner svarer heller ikke på hvem i det øverste NIF-systemet som er hans reelle oppdragsgiver i denne saken.

INFORMERTE OM FOUGNER: Idrettspresident Berit Kjøll var den som informerte om at Idrettsledelsen har engasjert Jan Fougner som advokat i varslingssaken. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Her er advokat Jan Fougners svar på spørsmålene om den videre saksgangen, hans vurdering av selve varselet og hvordan han har gitt råd til Idrettsforbundet:

NIF har som alle arbeidsgivere ansvar for å undersøke varsler som kommer inn. I dette tilfellet valgte varslingsmottaket i NIF å sette ut behandlingen til en ekstern advokat. Formålet var å få et uavhengig råd om hvordan saken skulle behandles. Selv om du som arbeidsgiver mottar et uavhengig råd, er det likevel ditt ansvar som arbeidsgiver å treffe en beslutning. I denne saken har de berørte hver sine advokater og deres vurdering av saken vil derfor også inngå i beslutningsgrunnlaget. Det er jeg som NIFs advokat som har kontakten med de berørte og deres advokater. Innspillene derfra er viktige for mine råd til NIF. Samlet vil derfor NIF ha et bredt og solid grunnlag for å håndtere saken.

Regler for varsling følger av arbeidsmiljøloven. Den sier at varslet skal undersøkes «tilstrekkelig» og innen «rimelig tid». Loven gir derfor ingen bestemt oppskrift og den konkrete prosessen vil avhenge av hver enkelt sak. Det er derfor ikke noen mangel på regler i denne saken. I alt arbeid med varslingssaker er det viktig å skaffe seg kunnskap om det underliggende problemet, løse det og deretter lære. I varslingssaker er jakten på "sannheten" noen ganger et blindspor og kan bidra til å forlenge konflikter. Mitt fokus er derfor rettet mot forståelse, problemløsning og læring. Min opplevelse er at vi har en god prosess og at vi har god fremdrift på alle tre punkter; forståelse, løse problemet og deretter etablere prosess for læring. Det er ikke mulig å si bestemt når vi er ferdig med arbeidet; vi får ta den tiden som trengs for å komme i mål på en god måte.