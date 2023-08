Jakobs forlovede støtter Henrik-tirade: – Helt idiotisk

Elisabeth Asserson reagerer på den enorme støyen rundt forloveden Jakob Ingebrigtsen.

– Hvordan tror du han (Jakob) reagerer på det utenomsportslige som har vært det siste døgnet?

– Jeg tror han fokuserer på det han burde fokusere på, og det alle andre burde fokusere på som er han selv og det sportslige. Jeg håper ikke det går så mye inn på han, men det er klart hvordan skal man unngå å få det med seg?

– Det er helt idiotisk om jeg får lov å si det. Hvor mye fokus det har vært på helt feil ting. Henrik sa sitt i går og jeg stiller meg bak det.

Mener systemet rundt Jakob har feilet

Etter torsdagens kvalifiseringsheat på 5000 meter gikk storebror Henrik Ingebrigtsen ut mot den enorme støyen som har vært rundt Jakob.

Fredag formiddag hadde sportssjef i friidrettsforbundet Erlend Slokvik et møte med Henrik.

På spørsmål fra NRK om ledelsen i Norges Friidrettsforbund hadde fått klarhet i hva Henrik Ingebrigtsen reagerte på, svarte Slokvik:

– Nei, det har ikke vi ikke. Og på vanlig måte evaluerer vi etter mesterskapene, sa han, og la til at han ikke vet hvilke krav som har kommet fra Ingebrigtsen-leiren som ikke er innfridd.

Henrik sa blant annet at VM-opplegget hadde «fullstendig feilet». Fredag kveld utdyper den eldste av løperbrødrene overfor VG.

– Hvis det fremsto som en totalslakt av forbundet, stemmer ikke det. Det er ikke meningen. Vi har hatt veldig bra dialog i år med Erlend Slokvik og Håvard Tjørhom, som sammen med resten av forbundet har gjort en så god jobb som de kan, sier Henrik til avisen.



Forloveden er bekymret

Jakob tok onsdag sølv på 1500 meter, men kunne etter løpet avsløre at han slet med sykdom.

– Hvordan har Jakob det nå?

– Jeg tror han har det helt greit. Det føles nok veldig uflaks når man ofrer så mye tid på i løpet av et år, og så renner begeret over rett før et VM og en VM-finale, sier Asserson.

BEKYMRET: Elisabeth Asserson er bekymret for Jakob før søndagens 5000 meter. Foto: Beate Oma Dahle

På søndag løper Jakob finale på 5000 meter. Asserson er spent på hvordan det vil bli.

– Er du bekymret over at han ikke har det så bra og ikke er helt seg selv, eller tror du det går greit?

– Jeg er selvfølgelig bekymret. Men han har jo en sinnssyk konkurranse- og vinnerskalle. Jeg tror det skal gå fint. Det har vært mye dritt før òg som han har kommet seg igjennom, svarer Asserson.

– Men man vet aldri når det går for langt og når ting påvirker for mye. Det blir spennende å se, men jeg har troen på at hvis han er i form, så skal det gå fint, fortsetter Jakobs forlovede.



Og det er flere ting som blir viktig frem mot finalen.

– Jeg tror det blir viktig å være i sin egen boble og ha fokus på restitusjon. Masse søvn, masse avslapping og fokusere på andre ting enn media. Om det er YouTube, Pokémon eller video av hundene, sier Asserson.

Hun forteller at Jakobs søster passer hundene deres.

– Jeg har sagt til dem at de bare må sende masse snapper til ham, sier hun og ler.