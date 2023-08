Jakob Ingebrigtsens forlovede: – Ingen som har lyst til å ha familiekrangler i media

I kveld løper 22 år gamle Jakob Ingebrigtsen VM-finale på 1500 meter, men det sportslige har blitt satt i skyggen i opptakten til mesterskapet i Budapest.

Først fikk ikke pappa og tidligere trener, Gjert Ingebrigtsen, akkreditering til mesterskapet for å følge sin elev Narve Gilje Nordås tettest mulig. Gilje Nordås uttalte at han følte seg motarbeidet av forbundet, noe sportssjef Erlend Slokvik avviste.



1500-meterløperen fra Bryne uttalte seg også om forholdet mellom ham og Ingebrigtsen.

– Det er ikke-eksisterende. Slik er det, sa Gilje Nordås om forholdet til Jakob Ingebrigtsen.

Gullfavoritten vil si minst mulig. Under VM har han gitt norske medier et premiss om at han kun svarer på spørsmål rundt seg selv og det sportslige.



Det samme premisset hadde storebror Henrik da han møtte pressen.



Jakobs forlovede, 23 år gamle Elisabeth Asserson, forsvarer guttenes valg om å verne rundt privatlivet i en vanskelig situasjon.



– Det er litt beundringsverdig. Andre skulle vært like flink til … Altså, hvem som har akkreditering har ingenting med prestasjonen å gjøre. Jakob er flink til å fokusere på seg selv. Han er flink til å vite hva det bør være fokus på i media: Hvis han gir en klar tale på at «det er dette vi skal fokusere på, ikke spør om noe annet», så blir det sånn. Jeg synes andre også burde gjort det.

INTERVJU: Elisabeth Asserson tok seg god tid til å snakke med TV 2 i Budapest onsdag. Les mer

– Tydelig hvem som ikke har peiling

Asserson innrømmer at konflikten innad i Ingebrigtsen-familien har tæret på. Særlig fordi interessen fra folk rundt er så massiv.



– Det har ikke vært veldig lett. Vi prøver å ikke uttale oss så mye i media, fordi vi synes ikke det har noe i media å gjøre. At andre synes det har noe i media å gjøre, får dem bare synes.

– Det er tydelig hvem som ikke har peiling og ikke er inkludert i det som faktisk skjer. Jeg synes ikke folk som ikke har noe med familien å gjøre, skal uttale seg.

– Det er du veldig tydelig på?

– Det er jeg veldig tydelig på, ja, sier Asserson og fortsetter:

– Det er veldig privat. Det er ingen som har lyst å ha familiekrangler i media, sier hun.

Influenseren forstår at folk er nysgjerrige, men er klar på at man ikke skal følge seg tvunget til å snakke om det betente temaet.

– Man skylder ingen noe selv om man er offentlige personer. Noen ting må man få holde privat. Også må folk forstå at når man ikke har lyst til å snakke om det, så er det fordi det er sårt.



Jakob Ingebrigtsen er kjent for å være en privat person. Han har ofte omtalt seg selv som introvert. Asserson tror det er helt nødvendig for at han skal prestere godt at det blir minst mulig fokus på ting som ikke har noe med løpingen å gjøre.



– Jeg vil si at han er 100 prosent fokusert. Dette er noe han gjort noen ganger nå. Jeg føler han har kontroll på hva som funker for ham og vet hva som skal til for hans del. Om det er å gå i en boble og ikke være så sosial, så er det helt greit, sier hun.



I boblen

Elisabeth Asserson har forsonet seg med at hun får se lite til kjæresten under mesterskapet.

Den store favoritten før kveldens 1500 meter menger seg kun med et fåtall i mesterskapsboblen:

Storebror Henrik og toppidrettsansvarlig i forbundet Håvard Tjørhom. Til vanlig er også broren Filip tett på. Men han er hjemme i Norge under dette mesterskapet.



– Hvorfor er Jakob sånn?

– Jeg tror det har vært sånn fra tidlig alder. De har ikke hatt så mange rundt seg, annet enn familie og de få i teamet, sier Asserson.