Jakob Ingebrigtsen tok VM-gull: – I ferd med å bli et ikon

Det satt langt inne for Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter finalen, men i spurten var Sandnes-gutten nok en gang best.

Saken oppdateres!

Jakob Ingebrigtsen leverte varene på 5000 meter finalen i VM i Budapest.

Sandnes-gutten var knallsterkt på oppløpet og kunne nok en gang juble for VM-gull på distansen.

– Han gjør absolutt ALT riktig. Han er i ferd med å bli et langdistanse-ikon. For et løp! For en løper, utbrøt NRKs kommentator Jann Post etter triumfen.



Gullvinneren selv har slitt med sykdom de siste dagene. Det preget også søndagens finale.

– Det er klart det er frustrerende. Jeg har vært svimmel i hele dag og ikke følt meg bra. Det tar litt over følelsen av å få det til, sier Ingebrigtsen til NRK

22-åringen løp inn til tiden 13.11,30 og tok seieren foran spanske Mohamed Katir.

– Han er solid i dag. Jeg tror han springer akkurat sånn som han må i dag for å ta seieren, sier storebror Henrik til NRK.



SOLID SEIER: Det ble en imponerende seier til Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter. Foto: Beate Oma Dahle

Slik var løpet

Både Gilje Nordås og Ingebrigtsen la seg tidlig bak i feltet som forventet.

– Det går stille og pent dette. Det er jo et drømmescenario, sa NRKs kommentator Jann Post.



Etter rundt 1000 meter rykket kenyanske Kipkuri. 18-åringen holdt lenge avstanden ned til feltet.

Men farten holdt seg nokså rolig og feltet hentet inn igjen kenyaneren.

Så begynt Gilje Nordås å slite. Feltet ble strukket og det ble for vanskelig å hente inn igjen for gutten fra Voll. Endte til slutt på en 14. plass.

Ingebrigtsen hadde derimot masse krefter. På oppløpet sto det mellom Katir og 22-åringen fra Sandnes. Der var sistnevnte nok en gangs sterkest og tok gullet.