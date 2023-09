Jakob Ingebrigtsen slo 24 år gammel verdensrekord

Løperfenomenet med bragd på 2000 meter under Diamond League-stevnet i Brussel.

Tiden ble 4.43,13 – halvannet sekund bedre enn den gamle verdensrekorden.

– Det er helt vanvittig det han får til, sa NRK-kommentator Jann Post.

Etterpå poserte Jakob med tidtavlen, før han tok en seiersrunde med det norske flagget på ryggen.

– Det er klart det er gøy, det. Det var kanskje ikke den oppladningen jeg hadde håpet på, men jeg visste at hvis jeg var oppimot normalen, skulle det være en grei rekord å ha kjangs på, sier 22-åringen til NRK.

SUPERTID: Her poserer 22 år gamle Jakob Ingebrigtsen med beviset på at han har løpt tidenes raskeste 2000m. Foto: YVES HERMAN

Dette sier Narve

Det er drøyt to uker siden Jakob ble spurtslått på 1500-meteren i VM av Josh Kerr.

Etterpå avslørte Sandnes-gutten at han hadde slitt med sykdom, før han senere slo tilbake med gull på 5000-meteren til tross for at han ikke følte seg på topp.

Narve Gilje Nordås kom på sjetteplass på 2000-meteren i Brussel. Tiden ble 4.50,64. Han sier følgende til NRK om landsmannens rekord:



– Det er imponerende, for all del. Med sjukdom og alt sånt. Sånn er det. Det er ikke alt som biter på alle.

OPPSTYR: Under VM ble det skrevet side opp og side ned om Narve Gilje Nordås og Jakob Ingebrigtsen. Her er Narve etter VM-finalen på 5000-meteren i Budapest. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

24-åringen hadde håpet på en pallplass, men var to sekunder for sent ute.

– Jeg merket at det ikke svarte så bra som jeg hadde håpet på. Åpningsfarten ble litt for hard akkurat med den dagsformen i dag, forklarer Narve til NRK, og legger til at han brukte litt mye krefter «på å slåss med en belgier» på halen av feltet.

– Formidabel rekord

På forhånd av Diamond League-stevnet i Brussel var det annonsert at Jakob Ingebrigtsen skulle gå for verdensrekorden.

Oppgaven var å komme seg under 4.44,79, løpt av Hicham El Guerrouj i 1999.

Løpemagasinet Citius Mag beskriver det som «en formidabel» rekord.

Ifølge beregningene skal Hicham El Guerroujs tidligere rekord ha tilsvart en 1500 meter på 3.26,88, ifølge magasinet. Det er 26 hundredeler bedre enn Jakobs europarekord på favorittdistansen.

El Guerrouj har også verdensrekorden på 1500m: 3.26.00.

Storebror Henrik Ingebrigtsen tror det er store ting i vente fra Jakob.

– Jakob er i sinnssykt god form. Jeg tror han har enda mer inne med en bedre oppladning. Han har så vidt fått kommet seg i trening igjen etter VM. Vi er imponert og stolt over hva Jakob presterer uten å ha en maks dag, skriver Henrik i en SMS til TV 2.