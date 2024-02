Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson Ingebrigtsen venter barn

De to vordende foreldrene har termin i juni, opplyser paret.

– Det begynner å bli vanskelig å holde dette hemmelig, og vi vil jo gjerne dele denne fine nyheten med alle vi er glad i. Derfor er det en lettelse å nå endelig kunne si at vi venter barn, sier Elisabeth Asserson Ingebrigtsen.



Duoen har delt nyheten i sosiale medier.

– Gratulerer så masse igjen! Tante, onkel og søskenbarn gleder seg vilt, skriver Liva Ingebrigtsen - kona til Henrik Ingebrigtsen.

– Gratulerer fine dere, kommenterer TV-profil Tonje Frigstad.

Også profiler som Morten Thoresen og Desiré Inglander - kjæresten til stavfantomet Armand Duplantis - har lagt igjen sine gratulasjoner.

SKAL BLI FORELDRE: Friidrettsutøver Jakob Ingebrigtsen og samboer Elisabeth Asserson. Foto: Beate Oma Dahle

– Å dele en slik nyhet er vel noe av det hyggeligste man kan gjøre. Vi er veldig lykkelige og gleder oss masse til det som kommer, sier Jakob Ingebrigtsen i en pressemelding.



Paret giftet seg i fjor høst i Drammen. De to har vært kjærester siden 2016.



– Vi er fem måneder på vei og har termin i juni. Det er kanskje ikke helt ideelt med tanke på at det ligger et EM i Roma i starten av måneden, men vi har snakket oss gjennom dette og tenker at vi skal finne en måte å løse det på. Uansett hva som skjer, så er det viktigste for meg at Elisabeth har det bra, sier Ingebrigtsen.

Løpeprofilen fra Sandnes står over innendørs-VM i mars på grunn av en akillesskade.