Jakob Ingebrigtsen med ultimatum: – Det er alle eller ingenting

Jakob Ingebrigtsen er i år den soleklare eneren på det norske friidrettslandslaget.

De siste ti årene har brødrene Filip og Henrik vært like selvskrevne blant de som får økonomisk støtte til satsingen fra forbundet.

Men etter to sesonger med skader og svakere resultater, har det blitt stilt spørsmål om Filip og Henrik Ingebrigtsen forsvarer like stor lønn og ressurser som de har fått den siste perioden.

Da TV 2 møtte Jakob Ingebrigtsen under Diamond League-avslutningen i Zürich i forrige uke, var yngstemann opptatt av denne problemstillingen.

– Henrik og Filip har ikke prestert like bra som deg. Nå er det vel et spørsmål om de får fornyet avtalene sine med forbundet?

– Ja, sånn vil det alltid være, sier Jakob bekreftende.

– Alle, eller ingen

TV 2 vet at det innad i Team Ingebrigtsen har vært uttrykt misnøye overfor sportssjef Erlend Slokvik. Og at det har blitt raslet med sablene internt.

Jakob Ingebrigtsen går nå langt i å si at hvis ikke brødrene får fornyet sine kontrakter, så er det et alternativ at han også bryter med landslaget og finansierer sin egen satsing.

– På dette nivået, spesielt i løping, så vil det alltid være noen som ikke får det til på grunn av den store belastningen det er på kroppen. Det betyr ikke at man kan kutte folk helt ut på grunn av et dårlig år. Men vi er et team. Hadde ikke de (Filip og Henrik) vært her, så hadde ikke jeg vært her heller. Det vet alle andre også, sier Jakob.

– Og det kommer du til å si klart i fra om i møtet med forbundet?

– Ja, det står vel skrevet i stein. Det er alle eller ingenting.

Brødrene skal i de første forhandlingene med Friidrettsforbundet allerede neste uke.

– Landslaget tas ut etter vedtatte kriterier, vi er i en prosess nå med uttaket der vi fokuserer på det beste for friidretten og rettferdighet for utøverne, skriver Slokvik i en tekstmelding til TV 2.

Han har ikke svart på spørsmål om sitt forhold til Team Ingebrigtsen

BISLETT: De tre brødrene Filip, Henrik og Jakob Ingebrigtsen i aksjon under Impossible Games 2020 på Bislett. Foto: Heiko Junge / NTB

Vil fortsette med samme opplegg

Det er per nå helt uaktuelt for Jakob Ingebrigtsen å samarbeide med noen andre trenere. Han kommer til å fortsette samarbeidet med både Filip og Henrik Ingebrigtsen uansett hva forhandlingene med forbundet ender opp med.

– Både Filip og Henrik er fantastisk dyktige folk i det de driver med. De har stor erfaring, og er kanskje noen av de beste i verden på det vi driver med. Ikke minst er det bra for meg å ha sånne folk i ryggen for å bli enda bedre til det jeg driver med og gjenskape suksess.

– Kan du bli så god som potensialet ditt tilsier framover uten en egen dedikert trener?

– Filip og Henrik er jo egentlig det. Det er jo det samme hva man kaller det. Det å ha noen å sparre med når det kommer til trening og planer vil alltid være bra.

Fikk ny sjef

Som TV 2 tidligere har fortalt har det i perioder gjennom sesongen vært et smått anstrengt forhold mellom sportssjef Erlend Slokvik, og Henrik og Jakob Ingebrigtsen.

Fredag ansatte forbundet Håvard Tjørhom som ny toppidrettsansvarlig. Det vil si at han tar over Slokviks rolle som den som følger opp Ingebrigtsen-familien fra forbundet.

Kilder TV 2 har vært i kontakt med forteller at dette ble sett på som helt nødvendig for å løse flokene både internt i familien, og i forholdet til forbundet.

TRE BRØDRE: Jakob Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen i aksjon under Impossible Games 2020 på Bislett. Foto: Vidar Ruud / NTB

Tjørhom bekrefter nå at han skal jobbe tett inn mot familien Ingebrigtsen.

– Det blir en operativ rolle for min del opp mot de beste miljøene i landet, og sørge for at vi er best mulig rustet inn mot mesterskap.

Tjørhom har følgende kommentar til Jakob Ingebrigtsens krav til at begge brødrene må få fornyet sine avtaler med landslaget.

– Det er tydelig tale det, humrer han.

Og utdyper.

– Jeg skal lytte til det Jakob har å si. Jeg tror det er mulig å finne løsninger. Vi må finne ut hvor skoen presser for dem. Henrik og Filip har hatt gode resultater, og de har fortsatt et stort potensial. Så dette må vi finne løsninger på, sier Tjørhom.

At Ingebrigtsen-guttene er fornøyd med å få ansatt Tjørhom i rollen som toppidrettsansvarlig hersker det liten tvil om.

– Ansettelsen av Håvard er et tydelig signal om at man fra nå av ønsker å drive med toppidrett. Absolutt et steg i riktig retning, skriver Henrik Ingebrigtsen i en sms til TV 2.