Jakob Ingebrigtsen: – Hadde slått ham med bind for øynene

– Det er svært positivt for meg at mine konkurrenter blir bedre. Da slipper jeg å løpe alene, sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

ALENE PÅ MØLLA: Jakob Ingebrigtsen.

Søndag kveld satte rivalen Josh Kerr ny bestenotering i verden på to engelske mil innendørs med tiden 8.00.67 i New York.



Briten slo dermed Mo Farahs tidligere rekord på distansen med snaue tre sekunder.

SELVSIKKER: Josh Kerr har snakketøyet i orden. Foto: AL BELLO/ AFP

REKORD: Josh Kerr satte ny verdensrekord på to engelske mil innendørs i New York. Foto: AL BELLO/ AFP

Men den norske friidrettsstjernen ser ikke noe poeng i å applaudere prestasjonen.

Klar beskjed

– La oss si at det er som forventet. Det er en øvelse som ikke løpes så mye.

Han fortsetter:

– Det å forbedre seg selv, er jo utelukkende bra – men det å sammenligne fra utøver til utøver, på kryss og tvers av distanser, er veldig vanskelig, sier 23-åringen, som selv har slitt med en vond akilles i sesongoppkjøringen.

– Det er jo ikke sikkert han løper noe bedre nå enn i fjor på samme tid, han løp ikke to mile da.

HØY FART: Jakob Ingebrigtsen på tredemølle hjemme i Sandnes.

– Dette skremmer ikke deg?

– Nei, altså. Jeg hadde slått ham i det løpet med bind for øynene. Men at folk løper bedre enn de har gjort før, er jo bra, det.

– Du hadde slått ham med bind for øynene?

– Ja, absolutt, svarer han kontant – vel vitende om at han innehar rekorden på samme distanse utendørs, med tiden 7.54,10.

– Men igjen – egen forbedring er det viktigste. Og når man løper distanser andre enn sin hoveddistanse, og forbedrer seg selv, så er det naturligvis bra.

Stadige stikk

Kerr, som slo Ingebrigtsen på 1500-meteren i VM i fjor sommer, har tidligere kommet med flere syrlige stikk rettet mot sin norske rival.

Han har blant annet anklaget Ingebrigtsen for å ha «et stort ego» og «mangle manerer».

SLÅTT: Josh Kerr tok gullet på 1500m foran Jakob Ingebrigtsen under VM i Budapest i fjor. Foto: ATTILA KISBENEDEK/ AFP

Nylig hev en annen britisk konkurrent, Jake Wightman, seg på.

I et intervju med Athletics Weekly sa han at nordmannen «må lære seg å respektere resten av oss litt mer».

– Hva legges i respekt? spør Ingebrigtsen tilbake.



– Jeg tenker at jeg respekterer det man må. Jeg respekterer alle som prøver å bli så gode som de kan. Samme hva det måtte være.

Fjorårets verdensmester på 5000 meter legger ikke skjul på at han stusser over rivalenes uttalelser.

– Enten har de veldig mye fritid, eller så savner de meg veldig. I en slik periode som vi er inne i nå, bruker jeg ikke veldig mye tid på andre enn meg selv. Da er det kanskje litt rart om andre gjør det.

Sesongens to store mål er EM i Roma og OL i Paris.

– Nå handler det om å legge et grunnlag for sommeren, der det er viktig at vi gjør så godt vi kan på trening. Om konkurrentene mine drømmer om meg, sier jo det litt.