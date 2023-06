Jakob Ingebrigtsen fikk unntak: – Passer dårlig

Fristen for påmelding til NM var mandag, og Jakob Ingebrigtsen er ikke påmeldt noen av øvelsene.

Han er for tiden på høydetrening og kommer ikke til å avbryte det for å delta i norgesmesterskapet.

– Han ligger i høyden og da passer det dårlig for ham å løpe NM. Da hadde han måtte løpt både forsøk og finale, og det hadde blitt for mange dager i lavlandet, sier toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund til TV 2.

Han forteller at forbundet har vært i kontakt med Jakob om å stille til NM, men at det ikke lar seg gjøre.

– Det går bort for mange dager. NM blir fort rundt fire døgn, sier Slokvik.

Får unntak

Jakobs brødre Henrik og Filip skal løpe henholdsvis 5000 meter og 1500 meter, mens konkurrenten Narve Gilje Nordås er påmeldt både 1500 og 5000 meter.

– Har dere kontrakt med utøvere om å stille?

– Det har vi. Der står det at unntak kan gjøres etter avtale med forbundet, svarer toppidrettssjefen, som har forståelse for avgjørelsen.

FORSTÅELSE: Erlend Slokvik har snakket med Team Ingebrigtsen om NM-deltakelse, som ikke blir noe av. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Selvfølgelig ønsker man at de beste skal være med, men jeg skjønner at han ønsker å forberede seg optimalt til VM.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra Team Ingebrigtsen.

Denne uken løper Jakob Ingebrigtsen som eneste nordmann 1500 meter på Diamond League-stevnet i Lausanne.

– Synd

Nordås og Jakob Ingebrigtsen imponerte voldsomt på Bislett Games tidligere i måneden.

Der ble det europarekord for Ingebrigtsen på 1500 meter med 3.27,95, mens Nordås løp på 3.29,47 og forbedret sin personlige rekord på distansen med nesten tre sekunder.

KOMMER: Narve Gilje Nordås drar til Jessheim og NM for å løpe 1500 meter og 5000 meter. Foto: Geir Olsen / NTB

Selv om en av de største stjernene uteblir, kommer publikum til å få se mange friidrettsprofiler på Jessheim.

– Det har aldri vært et bedre startfelt enn nå sånn som jeg ser det. Det er selvfølgelig synd at Jakob ikke stiller til start, vi skulle gjerne hatt ham her, men det er forståelig, sier Thomas Skyrstad.

Han sitter i arrangementskomiteen til norgesmesterskapet med medieansvar. Også Skyrstad har forståelse for Jakobs valg.

– Det er primært forbundet sitt bord. Vi har ikke fått noen begrunnelse fra dem, og lagt til rette for at han skulle komme, men har forståelse for at han velger høydetrening.

Store stjerner

Karsten Warholm løper 400 meter hekk, mens Karoline Bjerkeli Grøvdal er påmeldt både 1500 og 5000 meter, for å nevne noen.

SKADEFRI: Karoline Bjerkeli Grøvdal er blant utøverne som tar turen til NM på Jessheim. Foto: Lise Åserud / NTB

Dermed har Skyrstad likevel stor tro på at folk vil ta turen til Jessheim.

– Hvordan er publikumsinteressen og billettsalget?

– Vi skulle gjerne sett at flere ønsker å ta turen til stadion, men billettsalget har økt kraftig fra i går så det er tydelig at folk har ventet med å se startlistene før de kjøper billett, sier han.