Jakob Asserson Ingebrigtsen om papparollen – får klar beskjed av kona

Ekteparet, som giftet seg i september i fjor, venter en liten jente i juni.

Den gledelige nyheten ble først kommunisert i en pressemelding for halvannen uke siden.

I dette TV 2-intervjuet åpner de vordende foreldrene dørene til den flunkende nye drømmeboligen i Sandnes – og deler åpenhjertig om den spennende tilværelsen som venter noen måneder frem i tid.

– Sett frem til denne delen av livet

– Alt er tilrettelagt og klart, sier Jakob med et smil – og titter ut i den store, lyse stuen.

Hundene deres, Maximus og Jupiter, sklir rundt på det nylagte gulvet.

Snart blir fire til fem.

– Det er noe vi gleder oss veldig til, men aldri har gjort før, fortsetter 23-åringen.

Elisabeth tar over.

– Det føles veldig bra. Spesielt for min del, å endelig få det ut. Da slipper jeg å tenke på alt man må skjule.

– Dette er noe dere har tenkt på en stund?



– Absolutt. Vi kommer begge fra to store familier med mye søsken og mye folk, så vi har sett frem til denne delen av livet og det å skulle stifte vår egen familie, forteller Jakob.

– Henrik og Filip (Jakobs brødre, journ.anm.) lever jo dette livet allerede. Jakob har flere ganger nevnt at alt føles litt meningsløst uten barn, utdyper kona.

LIV MED BARN: Filip og Henrik Ingebrigtsen. Foto: Fredrik Fjellvang/ TV 2

– Det høres kanskje litt hardt ut

Terminen i juni sammenfaller med måneden et av sesongens største sportslige høydepunkter, EM i Roma, avholdes.

Så kommer OL i Paris sent måneden etter.

«Kanskje ikke helt ideelt», innrømmet Jakob i pressemeldingen da nyheten ble sluppet.

På spørsmål om hvilke avveininger de vil måtte gjøre om fødselen skulle gå av stabelen midt i den mest hektiske perioden sportslig, tar Elisabeth ordet.

– Det er ikke så mange valg å ta. Jakob er idrettsutøver, sier hun og fortsetter:



– Det høres kanskje litt hardt ut, men jeg vil han skal fokusere på det vi har jobbet mot i flere år. Det er et OL-år. Hvis jeg går inn til fødselen når han står på startstreken i EM, får han komme etter mesterskapet. Det går som det går.



Timingen for fødsel vil kanskje aldri være helt perfekt, fremhever paret.

– Det er ikke gitt at dette tidspunktet er noe mindre optimalt enn om det skulle skjedd en annen gang, sier Jakob.



En ny hverdag

Fjorårets verdensmester på 5000 meter er imidlertid klar på at den nye tilværelsen vil innebære praktiske forandringer i hverdagen.

– Det er klart det vil påvirke, men samtidig har vi et veldig bra team rundt oss, både sportslig og av familie, så jeg tror det vil gå bra, sier Jakob, før Elisabeth tar over:



– Det vil bli en helt ny hverdag.



NY HVERDAG: Jakob Ingebrigtsen på trening i Sandnes. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Hun utdyper:

– Jeg blir nok mindre med rundt på løp, men om det er meg som er med eller noen andre, er ingen «big deal». Det er kanskje en større «deal» for for meg enn for deg at jeg ikke får vært like mye med som før. Selv om det betyr mer stress, vil det forhåpentligvis bety enda mer glede – og gi påfyll av noe man har savnet ellers i livet.



– Men du må passe på at du fokuserer mer på meg enn på hun, skyter Jakob inn med et smil.

– Du er helt fantastisk til å støtte og tilrettelegge for meg, men da kan du jo ikke holde på slik for henne.



Kona svarer kontant.

– Haha.. Det tror jeg blir det vanskeligste for Jakob. Om jeg går fra å være den andre i rekken til den tredje, så går det helt fint for meg. Men for deg, å gå fra første til andre rekke..



– Da må nesten Henrik og Filip flytte inn her. Lage mat og hjelpe til, fullfører Jakob.