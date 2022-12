Henrik Kristoffersen endte på andreplass i storslalåmrennet i Alta Badia, to tideler bak sveitsiske Marco Odermatt.

Ny andreplass for Henrik Kristoffersen:

Slovenske Zan Kranjec ble nummer tre, 72 hundredeler bak Kristoffersen. Nordmannen var også på andreplass etter første omgang.



– Det er egentlig veldig bra. Det kommer, det gjør det. Vi tar inn fire tideler på Odermatt. Det er ikke dårlig det, altså, sier Kristoffersen optimistisk på Viaplays sending.

– Akkurat for øyeblikket er han best. Det er jævlig irriterende, men vi jobber i hvert fall alt vi kan for å ta ham, legger han til.

Kristoffersen havnet like bak Lucas Braathen i søndagens storslalåm-renn.



Alexander Steen Olsen tok en imponerende 13. plass etter å ha kjørt seg opp seks plasser. Det er hans nest beste plassering i verdenscupen.

STERK: Alexander Steen Olsen ble nummer 13. Foto: Lise Åserud / NTB

Atle Lie McGrath lå på 8. plass etter første omgang, men kom skjevt ut i andre og havnet på 20. plass.

Lucas Braathen røk ut i første omgang, etter å ha kjørt ut. Feilen kom etter at første mellomtid hadde vist at han bare var sju hundredels sekund bak ledende Marco Odermatt. Braathen havnet sideveis og greide ikke å redde seg inn.