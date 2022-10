Zuccarellos absurde statistikk: – Ikke så rart

Etter å ha lagt bak seg en rekordsesong, var forventningene høye til Mats Zuccarello før denne sesongen.

The Athletic sin journalist, Michael Russo, var blant de som spådde en ny monstersesong for 35-åringen.

Nordmannens poengproduksjon de første fire kampene er imponerende. Det har blitt fire målgivende og fire mål. Det er like mange poeng som rekkekamerat Kirill Kaprizov.

Zuccarellos foreløpige overmenn er ingen smågutter. Artemi Panarin, Connor McDavid og Mikko Rantanen er store stjerner i verdens beste liga. Kun de tre har produsert mer enn åtte målpoeng så langt denne sesongen.

– Åpningen hans på sesongen er bedre enn noen gang. Det er en kanonstart. Helt rått er det, sier TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik.

– Ikke så rart

Til tross for rekkekameratenes gode offensive start på sesongen, har Minnesota Wilds poengfangst vært mager. Laget ligger nederst på tabellen.

Det skyldes defensive utfordringer. Laget har sluppet inn 23 mål på fire kamper. Aller flest mål ble sluppet inn de to første kampene.

– Jeg har ikke ord. Du kan ikke forvente å vinne kamper når du slipper inn 14 mål på to kamper. Noen ganger spiller vi forsvar som et jævla juniorlag. Det er hele laget. Vi må skjerpe oss, sa Zuccarello til NHLs hjemmeside etter den andre kampen.

HODEBRY: Mats Zuccarello har enorme offensive tall denne sesongen, men defensivt har det gått tyngre. Foto: Bob Frid

Ser vi på tallene, kommer ikke nordmannen og hans rekke særlig godt ut av det.

Zuccarello står med åtte minuspoeng i pluss/minus-statistikken. Målene renner inn bakover med han på isen.

– Det er ikke så rart. Laget har sluppet inn så mange mål. De gutta har mye istid og de gjør mange av poengene sine i overtall, sier Erevik.

Enkelt forklart får spillerne ett plusspoeng om laget scorer når de er på isen og tilsvarende ett minuspoeng om de slipper inn. Straffescoringer og mål i overtall/undertall medregnes ikke i statistikken.

Som Erevik sier, slår det for pluss/minus-statistikken til Zuccarello svært negativt ut at scoringene i overtall ikke teller i pluss/minus-statistikken.

Uansett hvem som er «skyldige» i baklengsmålene, er eksperten klar på at 23 baklengsmål på fire kamper ikke er i nærheten av godt nok.

– Det er altfor mange. Det er derfor de ligger der de ligger på tabellen. De er nødt til å få det defensive til å stemme bedre om de skal ha en sjanse til å gå til sluttspillet, sier han.

– Altfor svak

Roy Ulvmoen, som blant annet er en del av podkasten NHLprat, påpeker også at mange av Zuccarellos poeng har kommet i overtall.

– Det at syv av poengene er i overtall må tas med i ligningen. Over tid avgjøres kampene i 5 mot 5, og der har Zuccarello sin rekke startet særdeles svakt med 1-9 i målprotokollen favør motstanderen med nordmannen på isen, sier Ulvmoen.

Nordmannen, som følger NHL tettere enn de fleste, har gjort seg flere betraktninger rundt hvorfor det er slik.

– Hovedgrunnen til dette er svak skuddprosent og elendig redningsprosent samtidig. Av det jeg har sett både i statistikk og på repriser tegnes et bilde av at det først og fremst har vært altfor svak defensiv innledning på sesongen av rekka hans. Det slippes til for store sjanser bakover, noe som har gitt målvaktene ganske vanskelig arbeidsforhold, sier han.

NHL-EKSPERT: Expressen-journalist Gunnar Nordström følger den nordamerikanske toppligaen tett. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Tror på rekordsesong

Expressen-journalist Gunnar Nordström bor i Los Angeles. Derfra følger han den norske stjernen og NHL tett.

Han tror nordmannen kan overgå rekordsesongen sin. Forrige sesong endte han med 79 målpoeng på 70 kamper.

– Med Kaprizov som radarpartner er alt mulig. De to ser ut til å ha god kjemi og det er veldig gøy å se dem sammen på isen. Talentet, spillegleden og vinnerviljen imponerer meg, sier han.

Den svenske eksperten synes det er vanskelig å rangere styrkeforholdet mellom de nordiske spillerne i NHL.

– Han er i mine øyne definitivt blant de ti beste nordiske spillerne der nå. Kanskje er han blant de åtte beste. Det er vanskelig å rangere fordi de spiller på ulike lag og får ulike forutsetninger. Dessuten er han en fantastisk fyr å ha med å gjøre. Han utrykker seg godt og har alltid et glimt i øyet, sier Nordström.