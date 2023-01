Zuccarello tar med NHL-spillere til Norge: – Håper på folkefest

Det har gått fem år siden Norges største hockeystjerne sist samlet NHL-kamerater i Norge for å spille veldedighetskamp.

Nå skjer det igjen. Zuccarello All Star Game spilles i august, for femte gang.

Tidligere har store stjerner som Peter Forsberg, Henrik Lundqvist, Victor Hedman, Mika Zibanejad og Zdeno Chára kommet til Norge for å delta.

Årets gjesteliste er ikke spikret, men de er ikke i tvil om at det også i år vil komme store stjerner.

– Det blir en bra line-up, og jeg håper på et fullsatt DNB og folkefest, sier Zuccarello til TV 2.

STJERNER: Peter Forsberg og Mats Zuccarello på isen under forrige All Star Game. Foto: Pål Christensen / Stavanger Aftenblad

To kamper

Datoen er satt til 11. august.

Det vil spilles to kamper. 17.00 arrangeres det kjendiskamp. Der skal kjente profiler fra sport- og underholdningsbransjen måle krefter på isen.

18.30 er det klart for Zuccarellos eget NHL All Star-lag som skal møte Stavanger Oilers sitt eget sammensatte All Star-lag. På den norske stjernen sitt lag vil det være blant andre tidligere- og nåværende lagkamerater av nordmannen.

Oilers-laget vil toppes med spillere som har spilt i klubben tidligere og som nå spiller proft i utlandet.

– Etter en lang pause på fem år gleder jeg meg til å komme tilbake til Stavanger og arrangere hockeyfest. Vi har hatt veldig god oppslutning tidligere og mange har møtt opp for å støtte arrangementet og en god sak, sier Zuccarello.

Innsamlede midler under årets Zuccarello All Star Game vil gå til Zuccarellostiftelsen. På de første fem arrangement samlet Zuccarello All Star Game inn ca 8 millioner kroner til forskjellig veldedige organisasjoner med fokus på barn og unge.

STERK DUO: Mats Zuccarello og Kiril Kaprizov har blitt en enormt viktig duo for Minnesota Wild. Foto: Abbie Parr

Lekekameraten kommer ikke

TV 2 har grunn til å tro at det vil bli en del gjengangere som kommer. Spillere som Carl Hagelin, Derick Brassard og Chris Kreider, kan være aktuelle.

Fjorårets lagkamerat i Minnesota Wild, Kevin Fiala, er blant spillerne som er naturlig å tro at kan komme til Norge.

Zuccarello håpet å få med rekkekamerat Kirill Kaprizov til Norge, men på grunn av visumet til russeren, viser det seg nå at det ikke lar seg gjøre.

Begge kamper vil sendes på TV 2.

Fredag åpnet billettsalget til arrangementet.