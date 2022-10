Zuccarello raste etter nytt tap: – Spiller forsvar som et jævla juniorlag

– Jeg har ikke ord. Du kan ikke forvente å vinne kamper når du slipper inn 14 mål på to kamper. Noen ganger spiller vi forsvar som et jævla juniorlag. Det er hele laget. Vi må skjerpe oss, sa Zaccarello til NHLs hjemmeside.

Bortelaget startet med et smell og ledet med tre mål etter elleve minutter på isen, ledet an av Kevin Fiala, en sentral brikke i forrige sesongs Wild-lag, som hadde målgivende på to av målene.

Wild svarte med to reduseringer, før Kings økte til 4–2 halvannet minutt før første periode var omme.

Zuccarello var sentral i andre periode. Nordmannen noterte seg for målgivende pasning på Joel Eriksson Eks 4-3-scoring, før Fiala satte 5–3 for Kings. Deretter serverte Zuccarello rekkekamerat Kirill Kaprizov til 5–4.

Nordmannen scoret i tredje periode, og lagkameraten Sam Steel utlignet halvannet minutt senere. Dessverre for Wild gikk det kun et halvminutt før Kings gjorde 7-6, som ble kampens siste mål.

– Mentaliteten vår i fjor var å spille et godt, hardt forsvar. Så langt har vi ikke sett det. Altså, vi kjemper oss tilbake i kampen. Du må gi gutta det, vi viste litt lagånd, men det er ikke godt nok, fortsatte Zuccarello.

Neste kamp for Wild er hjemme mot Colorado Avalanche mandag.