Zuccarello raser: – Det er en skam

Se hele intervjuet med Mats Zuccarello i vinduet øverst.

Dyre strømpriser, dyre matvarer og boligrente i økning gjør at mange norske familier opplever trangere økonomi.

Mats Zuccarello opplever stor pågang fra familier som søker om støtte fra Zuccarellostiftelsen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Familier må kutte kostnadene der de kan, og en del av det kan være å ta barna ut av organisert idrett fordi de rett og slett ikke har råd til å betale kontingent og utstyr.

– Det er trist. Vi ser en stor pågang i stiftelsen der flere søker stipend. Men det er bare trist at et så lite land som Norge, med så mange ressurser, skal ha det sånn. Det er bare en skam, sier Zuccarello som gjest i God Morgen Norge.

Ishockeystjernen har siden 2016 jobbet for å støtte barn og unge slik at de kan delta i breddeidrett og fritidsaktiviteter gjennom Zuccarellostiftelsen.

– Jeg synes politikerne og byrådet burde komme på banen her. Vi bygger nye ting i denne byen her (Oslo) hvor budsjettene sprekker med milliarder og det er penger som kunne gått til barneidretten, mener Zuccarello.

– Når du legger opp, burde du nesten bli politiker?

– Jeg må nesten bli det. Jeg blir jo irritert. Det sitter folk som har null peiling og som ikke har tenkt seg om to ganger. Det er sprekker overalt og ingen konsekvenser.

Han mener pengene ikke blir forvaltet på riktig måte, og trekker blant annet frem ishockeyhallen Jordal Amfi som mangler parkeringsplasser.

– Hvordan forventer de at barn skal komme seg dit? Mange er avhengig av at foreldre skal kjøre dem dit med utstyr.

– Det er sårt

Zuccarello drev selv med mye idrett som barn, både håndball, fotball, ishockey, og sier det har betydd alt for ham.

For Mats Zuccarello har idretten betydd alt. Foto: Knut Erik Skistad, God morgen Norge.

– Man har fått venner, lært seg oppturer og nedturer, hvordan håndtere andre mennesker. Det har vært som en ekstra forelder som har lært deg litt.

Kristine Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen, forteller om en endring i henvendelsene de mottar fra familier.

– Vi ser en økning i søknader fra familier og foresatte der det før akkurat gikk rundt, men som nå opplever at det er tøft. De starter eller avslutter søknaden med å si det at det sitter langt inne å be om hjelp, forklarer Lind.

– Det er helt klart at det er forbundet en skam med det å ikke ha råd til grunnleggende ting for sine egne barn, utdyper hun.

Hun sier de ser klare eksempler på at hver hundrelapp teller for familier rundt om i Norge, og at det å falle utenfor, for eksempel i det at man ikke får deltatt i fritidsaktiviter, kan få store konsekvenser for barn og unge videre i livet.

Kristine Alkosser-Lind er daglig leder i Zuccarello Stiftelsen. Foto: Knut Erik Skistad, God morgen Norge.

– Utenforskap kan forgifte et helt liv, så det er sårt. Og for et samfunn er det ekstremt dyrt, sier Lind.

Hun peker på at det senere kan få konsekvenser for utdannelse og arbeidslivet, og at det blir store økonomiske kostnader for samfunnet på sikt.

– Jeg tror veldig mange av dem som styrer landet vet kostandene med utenforskap, og det innvilges veldig mange hundre millioner til inkludering av barn og unge. Men det kan kanskje gjøres enda mer effektivt for å treffe de som har størst behov, påpeker Lind.