Zuccarello om savnet: – Det er jo ikke gøy

Norges klart største hockeystjerne kjenner at det har blitt noe annet å reise på tur. Heldigvis har han med seg en god kamerat.

TV 2 møter den norske hockeystjernen i garderoben etter en treningsøkt på isen.

I bakgrunn, et par meter unna, følger kameraten Kirill Kaprizov med på intervjuet. Den russiske stjernen forstår ikke norsk og får nok dermed lite ut av nordmannens svar, men han smiler og plukker raskt opp at han nevnes.

Det har for de to kameratene, som igjen herjer offensivt i verdens beste liga, blitt en vane å bli spurt om relasjonen til hverandre.

Kjemien på isen er for lengst lagt merke til av de som følger NHL. Sammen jakter de poengrekorder og er avgjørende spillere for Minnesota Wild. Av isen er kjemien like sterk.

Det har blitt en rutine at kameraten via FaceTime synger nattasanger for Zuccarello sin datter.

– Han synger nattasanger for henne hver kveld. Han er onkel Kirill, sa nordmannen nylig i et intervju med The Athletic.

– Verst for meg

I sommer ble Zuccarello og hans kone Marlene Günther Zuccarello foreldre til ei jente.

Datteren er parets første barn.

– Er det litt tøffere å være på lange turer nå som du er pappa?

– Ja, det er klart. Så tidlig så er det i hvert fall litt annerledes. Det er jo ikke gøy å være borte i 10-12 dager. Det er jo verst for meg som ikke får sett henne, men sånn er det, svarer Zuccarello.

MYE BORTE: Mats Zuccarello er under sesongen lite hjemme. I perioder kan han og lagkameratene være på tur i et par uker om gangen. Foto: Beate Oma Dahle

Heldigvis reiser han rundt med en god kamerat, som har blitt som en slags onkel for datteren.

– Det er ei veldig kul og bedårende jente. Jeg er veldig glad i ham og familien hans, som i en alder av 35? Spør han, før han får et bekreftende nikk, og fortsetter:

– Endelig har de fått sitt første barn. Jeg er glad på deres vegne, sier Kaprizov til TV 2.

– Har det veldig gøy

– Vi er gode kamerater som liker å det gøy og konkurrere mot hverandre. Le og smile sammen, sier Zuccarello.

Han tror det at de er gode kamerater gjør at samspillet på isen blir bedre.

– Det er noen man klikker bedre med. Vi klikker veldig bra både på og utenfor isen. Det hjelper litt på. Har man det gøy utenfor så blir det bedre på isen, sier han.

LEVERER: Duoen Mats Zuccarello og Kirill Kaprizov har fortsatt å levere målpoeng på samme måte som de gjorde forrige sesong. Foto: Abbie Parr

Kaprizov bruker svært gode ord om den norske stjernen.

– Alle vet hvilken god spiller han er. Vi har utviklet en god kjemi. Du kan si at vi forstår hverandre litt bedre enn andre spillere. Han hjelper meg enormt mye, og jeg forsøker selvsagt å hjelpe ham med det jeg kan. Med det at han hjelper, mener jeg både på og av isen. Han er alltid klar til å hjelpe og gi råd, sier 25-åringen.

Den ti år yngre rekkekameraten kjenner på det at han har mye å lære av nordmannen som har spilt i NHL i en årrekke.

– Han har mye kunnskap. Ferdighetsnivået hans er åpenbart for alle. Han er en supersmart spiller. En fantastisk spiller, sier Kaprizov.

– Litt flaks

Minnesota Wild sin sesongåpning ble ikke slik de hadde håpet på. De tapte den første kampen og målene rant inn også de neste kampene.

Nå ser laget noe mer solid ut. Men det ble tap for Zuccarello i hans jubileumskamp nummer 700 i NHL natt til onsdag (norsk tid). Los Angeles Kings slo Minnesota Wild 1-0.

– Det har gått litt bedre nå i det siste. Det ble en tøff start, men sånn er det i blant. Det går opp og ned i en sesong, sier Zuccarello.

PUBLIKUMSFAVORITT: Mats Zuccarello ble en publikumsfavoritt i New York. Det har han også blitt i Saint Paul. Foto: Brace Hemmelgarn

Første delmål for sesongen er å komme til sluttspillet.

– Det er tøft. Vi spiller i en bra liga. Skal vi klare det så må vi begynne å vinne kamper og gjerne få en god seiersrekke. Det er mange kamper igjen og mye som kan skje, men det er ikke noe gøy å komme bakpå fra start, sier han.

Han og kameratens poengproduksjon har imidlertid vært god. Få spillere har stått bak like mange mål som duoen de første NHL-kampene denne sesongen.

– Det er vel litt flaks. Pucken går inn i ny og ne. Det jevner vel seg ut i løpet av sesongen, det. Jeg kommer til å gå noen kamper uten å score og få poeng også, så det jevner seg nok ut, sier Zuccarello ydmykt.