Zuccarello om nordmannens drømmebeskjed: – Det er veldig stort

Onsdag kveld kom nyheten om at Emil Martinsen Lilleberg er klar for NHL-klubben Tampa Bay Lightning.

Den norske 22-åringen har signert en toårsavtale med Florida-klubben.

Det skjer etter at sarpingen ikke har fått sjansen i Arizona Coyotes, etter at han ble draftet av klubben for to år siden. Nordmannens hjerteproblemer har gjort at Coyotes har ønsket at han skal gjennomføre en operasjon. De ville ikke gi han sjansen med nåværende helsestatus.

Norsk og svenske leger ser annerledes på det, og det gjør tydeligvis også Tampa Bay. Dermed kan Mats Zuccarello til høsten få norsk selskap i NHL.

– Det er veldig stort for Emil. Jeg har spilt med han på landslaget og sett han spille der. Man ser at det er muligheter for oss norske å leve ut drømmen. Det er utrolig kult, sier Zuccarello til TV 2.

NY KLUBB: Emil Lilleberg signerte for den svenske seriemesteren Växjö Lakers før han dro til VM med det norske landslaget. Nå har planene endret seg. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbun

– Veldig mange tilfeldigheter

Lilleberg har signert en toveis-avtale. Det innebærer at han er garantert svært god lønn om han får spilletid i NHL. Utbetalingene vil bli vesentlig lavere om han henvises til spill for klubbens farmerlag Syracuse Crunch i AHL.

22-åringen møter laget for treningsuker denne sommeren. Der er han nødt til å bevise at han er god nok for å være en del av NHL-troppen når sesongen starter opp til høsten.

MÅ OVERBEVISE: Selv om Emil Lilleberg har skrevet under på en toårskontrakt med Tampa Bay Lightning er det absolutt ingen garanti for at han får sjansen i NHL. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

– Jobben er ikke gjort. Det er nå det harde arbeidet begynner, men det er veldig kult å se at han får den sjansen, sier Zuccarello.

– Tror du at han har det som skal til for å få sjansen i NHL?

– Det er veldig mange tilfeldigheter som skal til, hardt arbeid og han må treffe på riktig tidspunkt. Det er helt opp til han selv. Han er en robust og god spiller som jeg helt klart tror at kan passe fint inn i NHL. Det er et nåløye man skal gjennom. Jeg har selv vært der og vært litt opp og ned. Det gjelder å stå i det, være tålmodig og trene hardt, svarer han.

FØLGER MED: Mats Zuccarello i samtale med flere unge hockeyspillere under dugnadsrunden han gikk med flere barn og ungdommer i Stavanger onsdag kveld. Veteranen vil som vanlig spent følge med på om norske talenter velges i sommerens NHL-draft. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Krysser fingrene for norske talenter

Selv om han til daglig er travelt opptatt med spill i NHL og nå også familieliv, forsøker den norske stjernespilleren å følge med på det som skjer i norsk ishockey og talentene som kommer opp.

Om få uker venter sommerens NHL-draft, og igjen håper norske supportere på at nordmenn blir valgt.

– Man føler at man har tro på noen hvert år, så er det noen som blir tatt og noen som ikke blir det. Det eneste jeg kan si er at selv om man ikke blir valgt så er det ikke umulig å komme dit. Jeg ble ikke valgt og nå har jeg vært der i 14 år. Det er muligheter uansett. Det fokuseres mye på draften, men noen utvikler seg senere enn andre. Selvfølgelig er det hyggelig å bli draftet, men det er mange som blir draftet som ikke får sjansen. Det gjelder å fokusere på å trene bra og ha det gøy. Uansett om du blir draftet eller ikke så er det en sjanse til å spille i NHL.

Tre norske spillere ble plassert på NHL Central Scouting's mid-season rankings. Det er også de tre talentene vi har størst forhåpninger til at kan bli valgt om få uker.

VENTER SPENT: NHL-klubber har kontaktet Petter Vesterheim. Talentet håper å bli valgt i den nært forestående NHL-draften. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

Martin Johnsen, Aron Jessli og Petter Vesterheim er de tre nordmennene på listen. Spesielt sistnevnte er det store forhåpninger til at kan bli valgt.

– Jeg så han (Vesterheim) i VM, men har ikke sett han spille før. Det passer seg ikke helt å bedømme han etter sitt første VM med seniorer, men som hockeyfan og norsk hockeyspiller håper jeg så mange som mulig blir draftet, sier Zuccarello.