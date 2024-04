Vurderer sjokkerende retur: – Helt utrolig!

OVERRASKER: Patrick Thoresens uttalelser om at han er i tenkeboksen om en retur på landslaget, er overraskende nyheter for de fleste. Samtidig har han ikke tatt en avgjørelse på om han i det hele tatt fortsetter karrieren. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Det er blitt en tradisjon. Nå er vi her igjen med nok en vår hvor Storhamar spiller NM-finale, med Patrick Thoresen i hovedrollen som kaptein og hærfører.

Igjen står 40-åringen foran en kamp som kan bli hans siste. Og som i fjor, kan han avslutte sin enorme karriere med å endelig få løfte pokalen han så gjerne ønsker seg, på hjemmebane - i en hall fylt til randen.

Denne gang er spørsmålene enda flere enn de to foregående sesongene. For da vi tidligere har spekulert i om karrieren ender ved sesongslutt, melder han denne gang at han samtidig vurderer comeback på landslaget.

AVGJØRENDE FINALE: Patrick Thoresen kan tirsdag sikre seg kongepokalen han aldri har fått løftet. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Vurderer sjokkerende retur

Etter kampen søndag kveld, var Thoresen åpen til Hamar Arbeiderblad om at han vurderer å gjøre comeback på landslaget, til VM i Tsjekkia i mai.

Nyheten kommer få dager etter at Mats Zuccarello annonserte at han for første gang på åtte år blir med til VM.

– Som han sier, har det vært dialog de siste månedene, om flere saker. Delvis om spill i VM år og så hvordan vi kan utnytte erfaringen og kompetansen hans inn mot våre yngre spillere.

– Det er en veldig fin dialog. Vi snakket sammen før sluttspillet, så pratet vi igjen mellom semifinalene og finalene. Vi holder bra kontakt og skaper en fin relasjon, så skal vi ta kontakt igjen når klubbsesongen er ferdig, sier landslagssjef Tobias Johansson til TV 2.

SAMLER TROPPENE: Tobias Johansson har allerede lyktes med å få med den største stjernen til VM. Nå er han i dialog om å også få med den beste spillere i hjemlig liga. Foto: Ole Martin Wold

Svensken legger ikke skjul på at han krysser fingrene for at veteranen bestemmer for å bli med på flyet sørover om to og en halv uke.

– Han er jo en av våre beste forwards. Et sånt tilskudd hadde vært helt utrolig for oss, sier Johansson.

Treneren er i disse dager i dialog med flere spillere om spill i VM.

TV 2 har etter nyhetene om Zuccarello og Thoresen kom, snakket med Alexander Bonsaksen, som i fjor ga seg på landslaget. Han står ved avgjørelsen han tok den gangen.

Thoresen ga seg i utgangspunktet på landslaget før VM i 2022.

EN KAMP UNNA: Patrick Thoresen etter seieren i Jordal Amfi søndag kveld. Nå er laget kun én kamp unna å vinne kongepokalen. Foto: Stian Lysberg Solum

Det avgjørende byttet?

Da Storhamar søndag slo Vålerenga i hovedstaden, spilte Thoresen en avgjørende rolle.

Det han gjorde da to av lagets spillere var henvist til utvisningsboksen, og laget måtte forsvare seg med kun tre menn mot fem Vålerenga-spillere, vil trekkes frem som et av de avgjørende bidragene om Storhamar sikrer seg NM-gullet.

– Helt rått! Oppsummerte hans far og trener, Petter Thoresen, sønnens bidrag søndag.

Fra tribuneplass applauderte også landslagssjefen det han fikk se.

– Det byttet han gjør hvor han er på isen i nesten halvannet minutt, er helt magnifique!

– Jeg synes han var solid. Patricks spill i går og hele sesongen er en refleksjon av hele Storhamar. Han var fantastisk frem til han ble utestengt (to kamper). Så tok det litt tid å komme i gang, men nå ser han igjen veldig bra ut, sier landslagssjefen.

De siste sesongene har Thoresen hatt ettårskontrakter med Storhamar. Det har han også i år. 40-åringen har heller ikke nå tatt en avgjørelse på om han fortsetter karrieren.

Det betyr at tirsdagens finale hjemme på Hamar potensielt kan være hans siste kamp.

KLAR TALE. TV 2s hockeyekspert Erik Follestad tror Storhamar sikrer seg NM-gull hjemme på Hamar tirsdag kveld. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Stortalentet lover ny finale

TV 2s hockeyekspert Erik Follestad tror Thoresen og Storhamar tirsdag sikrer seg NM-gullet.

– Dette tar de på tirsdag. Nå ser det ut som om lufta har gått ut av ballongen for Vålerengas del, sier han.

Follestad tror hjemmebanefordelen blir avgjørende. Storhamar har vunnet ti strake kamper på hjemmebane mot Vålerenga.

– Der har Vålerenga vært dritdårlig. De har blitt coachet ut og ikke vært i nærheten, sa Follestad i sendingen etter kampen søndag kveld.

Han synes de mørkeblå ser ut til å gå tomme for krefter.

– Vålerenga ser ganske slitne ut nå. De har ikke noe å komme med. Storhamar ser ut som at de har mer energi, koser seg mer utpå der og er smartere. Nå skal Vålerenga opp til løvens hule, med Petter Thoresen på hjemmebane .. Det er en formidabel oppgave for Fredrik Andersson og hans menn.

Det er Vålerenga-treneren enig i at blir tøft, men han har fortsatt tro på å hente kongepokalen til Jordal.

– Vi må se mulighetene. Det er ingenting som er umulig. Vi har ikke tapt ennå. Vi må samle all kraft vi kan og gå igjennom alle detaljer vi kan for å vinne på Hamar. En gang skal vi kunne lykkes med det, og det her er vel en bra anledning til å snu det. Du skal også vite at de har litt nerver når de skal ut og avgjøre det er. Å avgjøre en serie er ikke det enkleste, sier Andersson.

LOVER SEIER: Stian Solberg jubler etter at finaleplassen var sikret. Nå er talentet lysten på å igjen motbevise folket, og ta Vålerenga til finale. Til TV 2 kommer han med lovnad. Foto: Carina Johansen

Vålerengas stortalent Stian Solberg føler på ingen måte at slaget er tapt.

– Vi skal til Hamar og gjøre absolutt alt vi kan for å vinne den neste kampen. Så vet jeg at vi spiller sykt bra hockey her på Jordal, så vi vinner den sjette kampen også. Så blir det en syvende finale på Hamar. Det skal jeg love deg, sier Solberg.

Du kan se den potensielt avgjørende NM-finalen på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play tirsdag 19.00. Sendingen begynner 18.30.