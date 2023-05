Ville hasteoperere 22-åringens hjerte: – Det her gidder jeg ikke

Han hadde lagt bak seg ett år med glovarme dusjer på nettene for å dempe smertene og få sove. På et tidspunkt tok han 13 tabletter om dagen for å få kontroll på kløen og dempe ubehaget.

Da han møtte TV 2 i mai i fjor, var løsningen funnet. Han så lyst på det hele og var klar for å dra til USA for å vise seg verdig en plass i gigantklubben.

Håpefull landet han i USA med et håp om at klubben mente han var klar for å få oppfylt sin store drøm.

Det manglet bare en obligatorisk helsesjekk før han skulle måle krefter med noen av verdens beste spillere.

I flere timer ble han sittende på sykehuset. Den norske 22-åringens hjerteproblemer gjorde legen bekymret.

– De latet som at de ikke visste noe om det, sier Lilleberg oppgitt under intervjuet med TV 2 i den latviske hovedstaden Riga.



MEFØDT HJERTEFEIL: Emil Lilleberg er født med hjertefeil og han oppga dette før han ble draftet. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

– Det her gidder jeg ikke



Sarpsborg Arbeiderblad har tidligere omtalt Lillebergs hjerteproblemer.

Året før hadde Arizona Coyotes valgt nordmannen i NHL-draften og dermed sikret seg rettighetene til hans tjenester de neste årene.

Før draften er alle spillere pliktige til å oppgi utfordringer med helsen som kan medføre problemer for klubb og spiller senere.

– Da sa jeg alt. Jeg sa at jeg har et hjerteproblem. Da sa de at det ikke var farlig og at vi kunne ta det på «campen», sier han.



I fire timer ble det gjennomført tester. Lilleberg fikk ikke gå på isen og ble stående og se på. Dagen etter var det nye tester og heller ikke da fikk han lov til å være med. Klubben turte ikke å ta noen sjanser.

Lilleberg skulle i utgangspunktet være på treningssamlingen i to uker. Etter en uke hadde han fått nok.

Det som skulle bli ukene hvor han tok et stort steg mot sin drøm, endte med at han heller pakket sakene sine og takket for seg.

– Etter den første uka sa jeg at jeg skulle dra hjem. Jeg gidder ikke å være her om jeg ikke får trent, sa jeg. Det var kun et par uker etter at jeg hadde spilt VM, forteller Lilleberg.



VIKTIG: Emil Lilleberg varmer opp før en av Norges VM-kamper i Riga. Han er blant Norges viktigste spillere i mesterskapet. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

Fikk nytt håp

Sarpingen er født med hjertefeil hvor det er lekkasje i den ene hjerteklaffen. Det hemmer han ikke og er ikke noe han merker noe av, men han er blitt fortalt at det gjør at han en gang i løpet av livet må operere hjertet.

Coyotes ønsket at han skulle hasteoperere hjertet forrige sommer.

– Vi snakket litt om det, men da venter ett år med rehabilitering. Jeg hadde ikke kontrakt med en klubb da og turte ikke å ta den sjansen, sier han.



Til tross for at klubben nå uten tvil er kjent med 22-åringens hjerteproblemer, har de ikke gitt opp håpet om at han kan utvikle seg til den spilleren de så for seg da de valgte han i draften og at de vil få bruk for hans ferdigheter.

– Gjennom sesongen har vi hatt en god dialog og nesten snakket sammen to ganger i uka. Da har vi gått gjennom kampene, også har de kommet og sett noen av mine kamper. Jeg trodde at jeg skulle gå hele veien der, men så er det helsemessige ting som ikke blir godkjent. Da blir det som det blir, sier han.

For en måned siden var den norske hockeyspilleren tilbake hos storklubben. Da fikk han først oppløftende nyheter.

HÅPER FORTSATT: Emil Lilleberg tror fortsatt han kan få oppfylt drømmen om å spille i NHL. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

– Da møtte jeg en annen lege og fikk mye bedre resultater. Så gikk det er par uker før de sa at det ikke ble noe av. De var redde for at det skulle skje noe med meg.

Håper fortsatt

– De er klar over dine hjerteproblemer og tør ikke å la deg spille. Med tanke på at disse problemene ikke bare blir borte, vet du hva det er de nå håper på?



– Jeg vet ikke. Vi har nevnt det for dem. Det er ikke noe jeg får gjort noe med. En gang i løpet av livet må jeg opereres, men så lenge jeg er aktiv som jeg er nå sier legene i Norge og Sverige at det ikke er noe problem, svarer Lilleberg.



– Er du redd for at hjerteproblemene kan hindre deg i å noen gang få sjansen i NHL?



– Nei, jeg tror ikke det. Det er ulike leger der. Jeg traff dessverre på en lege som ikke turte å ta den sjansen. Men andre lag kan etter hvert velge meg. Håpet om NHL er ikke borte ennå, svarer han.

TIL STORKLUBB: Emil Lilleberg signerte nylig en kontrakt med SHL-mesterlaget Växjö Lakers. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

Tok oppgjør med seg selv

Etter fjorårssesongen hvor han slet så tungt med eksem at han ikke få sove om nettene og måtte stå over kamper, har han det siste året fått fokusere på hockeyen.

Der har han utviklet seg så godt at SHL-mesterlaget Växjö Lakers har valgt å signere han.

– Jeg føler at jeg har tatt store steg. Denne sesongen fikk jeg en større rolle i laget.

Før sesongen tok han et lite oppgjør med seg selv.

– Jeg bestemte meg for å ta opp hansken og ikke sutre. Da bestemte jeg meg for at jeg skulle inn på laget. Det var en slags omstilling av hodet, og jeg bestemte meg for at jeg skulle bli bedre enn han og han og ta plassen. Jeg føler at jeg gjorde det og at jeg beviste i sluttspillet, sier Lilleberg.