Vil ha revansje: – Det blir spesielt

– Det er klart man vil ha revansje. Vi skal slå dem denne gangen.

Spartas poeng-maskin, Kristian Jakobsson er klar på at laget ønsker å slå tilbake når de møter Stavanger Oilers til første semifinalekamp i NM-sluttspillet på lørdag.

Kampene mot seriemesteren blir en reprise av fjoråret, der lagene også møttes i semifinalen. Der slo Stavanger-laget sarpingene ut av sluttspillet med 4-3 i kamper, etter en jevn batalje.

Jakobsson legger ikke skjul på at det kommer til å bli en kamp til døra om å ta seg videre til finalen.

– Det blir spesielt å møte Oilers i semifinalen igjen. Det kommer til å bli tøft og jevnt. Ser man tilbake til fjoråret så var det syv tøffe kamper. Det kommer til å bli gøy.

– Vi må spille bra defensivt og ta vare på sjansene vi får. Oilers er ikke kjent for å slippe til så mange sjanser, så vi må være effektive, sier han.

– EFFEKTIVE: Kristian Jakobsson forteller at Sparta må ta vare på sjansene de får i semifinalen mot Stavanger Oilers. Foto: Christoffer Andersen

– Har ikke vunnet noe enda

Landslagsspilleren forteller at Sparta tar med seg en god følelse inn i semifinalen, men sier samtidig at sarpingene har blikket rettet fremover i jakten på NM-gull.

– Vi er selvfølgelig glad for at vi slo Stjernen med fire strake kamper i kvartfinalen, men jeg syns fortsatt at vi har en del å jobbe med. Vi har slurvet med pucken og har vært for slappe i egen sone, men det har vi jobbet med på trening nå, så vi skal være klare.

– Vi har ikke vunnet noe enda. Man spiller hockey for å vinne, og det har vi ikke gjort, så vi ser fremover, sier han.

– Hvor langt kan dere gå denne sesongen?

– Vi sikter selvfølgelig på å vinne, samtidig er det mange lag som har satset hardt denne sesongen. Det blir litt klisjé-aktig, men vi tar en kamp om gangen, så ser vi hvor vi ender opp til slutt, sier Jakobsson.

– Det skal mye til

Jakobsson har vært Spartas ledestjerne siden han meldte overgang fra den svenske klubben Modo, før 2019/2020-sesongen.

I februar i fjor kom nyheten om at han takket nei til SHL-klubben Brynäs, til fordel for å bli værende i Sarpsborg. Han forklarer at rollen han var tiltenkt i den svenske klubben, ikke fristet noe nevneverdig.



Jakobsson forteller at det skal mye til for å lokke han bort fra Sparta nå.

– Det skal en del til for at jeg går fra Sparta. Man streber jo alltid etter å spille på høyest mulig nivå, og å spille i de beste ligaene. Det måtte eventuelt kommet et tilbud fra en toppliga for at jeg skulle dratt, sier han.