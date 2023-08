Vil ha lederne ut: – Må ta hatten sin og gå

– Man blir både irritert og forbannet. Ishockey er en stor idrett og det er flaut at Norge må kutte landslaget. Det har vel aldri skjedd før og skal ikke være mulig. Det er så dårlig at man nesten bare må le av det, sier landslagsprofil og Vålerenga-spiller Martin Røymark til TV 2.

Fredag kom nyheten om at Ishockeyforbundet skrinlegger planene for A-landslagene og U-landslagene, med unntak av U20-landslaget for gutter, for resten av året. I praksis leder Tobias Johansson et landslag han ikke får møte.

I ettertid har reaksjonene vært mange. Flere ønsker svar fra generalsekretær Ottar Eide på hvordan det kunne gå så galt.

– Har den jobben de har gjort vært så dårlig som det ser ut som, må han som leder, med flere, ta hatten sin og gå. Jeg tviler på at de kan stå inne for at de har gjort en god jobb, og når de ikke gjør jobben godt nok så må de gi seg, sier landslagsveteran Røymark.

VETERAN: Martin Røymarks lojalitet til det norske landslaget har vært enorm. Nå er veteranen sjokkert over hvordan det er mulig at Ishockeyforbundet har sett seg i den posisjonen at landslaget må settes på pause. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Må stå til ansvar

– Han (Ottar Eide) som er leder, og de som jobber med det økonomiske, bør se seg fryktelig hardt i speilet. De må kunne spørre seg selv om de har gjort jobben, fulgt opp slik de skal rundt sponsorer og komme med et godt svar på hvordan de har jobbet, sier Røymark.



– Det er jo en helt håpløs situasjon å sette seg i. En ting er at man går så mange kroner i minus, men at det går sånn utover landslagene våre, som forbundet i utgangspunktet skal legge til rette for, det er en krise, sier TV 2s hockeyekspert Jan André Aasland.



Han er enig med Røymark i at Eide bør vurdere sin posisjon.

– Jeg tenker i bunn og grunn at det er Ottar Eide som øverste leder i forbundet som må stå til ansvar for situasjonen de har endt i. Han må nå komme frem og si noe. Jeg har sett at det har blitt sagt at dette kan vi snu. Jeg vil gjerne vite hvordan, sier Aasland og fortsetter:

– Det er kanskje på tide å sette spørsmålstegn rundt hva han har gjort. Jeg har også hørt at det er misnøye rundt omkring til Eide.

FRUSTRERT: TV 2s hockeyekspert Jan André Aasland synes situasjonen Norges Ishockeyforbund har satt seg i er håpløs. Foto: Annika Byrde

– Er det på tide å skifte leder?

– De har gått i feil retning hva gjelder økonomi og utvikling på forbundskontoret. Det er noe man absolutt bør vurdere. Misnøyen øker. Det ser man spesielt i sosiale medier, svarer han.

Også TV 2 ishockeyekspert Erik Follestad mener noe må gjøres.

– Nå er det vel på tide at noen på forbundskontoret tar hatten sin og kommer seg langt bort? Dette er faktisk ikke til å tro! skrev han på X/Twitter fredag.

Ishockeypresident ble fredag konfrontert med Follestad sin uttalelse og den generelle misnøyen.

– Det er helt naturlige reaksjoner. Det har kommet mange reaksjoner, ikke bare fra Follestad. Det må vi bare belage oss på de nærmeste dagene. Jeg er ikke opptatt av om noen, eller hvem som eventuelt skal gå nå. Jeg er opptatt av at vi skal rydde opp i dette, sier han.

SVARER: Norges Ishockeyforbund sin generalsekretær Ottar Eide har fått mye kritikk de siste ukene. Til TV 2 svarer han for seg. Foto: Terje Pedersen

Svarer på kritikken

Generalsekretær Ottar Eide ønsker ikke å kommentere det at flere ønsker at han trer til side. Han har heller ingen kommentar til om han har vurdert sin egen stilling.

– Hvilken retning opplever du at Norges Ishockeyforbund har gått i under din ledelse?

– Man blir fort litt historieløs. Jeg har vært her i ti år. Ser man på det som har skjedd da, har det skjedd på min vakt. Norges Ishockeyforbund har endret seg mye på ti år. Det som skjer nå er alvorlig nok, men det er litt fort at det blir fasit på hvordan det har vært i ti år, svarer Eide og fortsetter:

– Ser vi litt på hva som har skjedd de årene, har det vært en voldsom utvikling i alt fra teknologi, en dobling av staben og markedsbudsjettet har økt. Da jeg kom hadde vi nesten ingen kvinnesatsing. Alt dette har skjedd de ti årene hvor jeg har vært generalsekretær. Det er litt merkelig hvis det som sitter igjen er bare det som skjer akkurat nå, men sånn er det.

– Er det noe du i ettertid ser at dere burde gjort annerledes?

– Det vi skulle gjort annerledes nå er å legge enda mer ressurser i markedsarbeidet vårt for 2022. Vi mistet store sponsorater med Renault og Meca som vi hadde håpet å ha med videre. De klarte vi ikke å erstatte. Det er lett å si i ettertid at vi burde begynt tidligere med en plan B, svarer Eide.

Han påpeker at de nå har snakket med mange potensielt nye samarbeidspartnere, og at de både håper og tror at de skal komme ut av denne bølgedalen og inn i et normalår i 2024.

– Nå er vi på det dypeste. Det er ganske mange landslag som blir berørt en periode. Det er aldri gunstig eller ønskelig. Vi gjør den tidsperioden så kort som mulig. De som har hatt et bra tilbud på våren og sommeren skal få det tilbake i 2024 på det nivået vi mener det er fornuftig, sier han.

BLE OVERRASKET: Christian Kåsastul ble svært overrasket da han i norske medier kunne lese at hockeylandslagets planer skrinlegges ut året. Foto: Norges ishockeyforbund

– Som lyn fra klar himmel

De landslagsspillerne TV 2 har vært i kontakt med, reagerer alle på måten de fikk nyheten på. Ingen av dem var informert før TV 2 og NRK publiserte det fredag.

– Jeg fikk litt sjokk. Jeg hadde ikke sett den komme i det hele tatt. Det må jeg si er litt dårlig. Jeg skulle ønske vi fikk vite noe på forhånd, sier Christian Kåsastul, som etter nyheten kom ut, har snakket med landslagssjef Tobias Johansson om situasjonen.

Røymark leste i likhet med landslagskollegaen først om situasjonen på norske nettaviser.

– Jeg ble ganske sjokkert da nyheten kom. Jeg har vært fast på landslaget i så mange år, men likevel får jeg og de andre spillerne null info på forhånd. Vi visste at de hadde gått i underskudd og slikt, men fikk aldri noe inntrykk av at det var så ille. Så det kom som lyn fra klar himmel for oss spillere. At spillerne ikke får noe informasjon fra forbundet før man leser det i avisa, det gjør ting bare enda verre, sier han.

BLE SJOKKERT: Landslagsprofil Mats Rosseli Olsen fikk vite at landslaget settes på pause gjennom å lese nettaviser. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Frölunda-profil Mats Rosseli Olsen opplever det hele som flaut.



– Man blir litt urolig når man klarer å sette seg i denne situasjonen, selv etter så mange år som en A-nasjon. At man ikke klarer å drive et landslag, det er flaut. Spesielt her borte i Sverige når folk spør hva som skjer, og jeg må si at landslaget er satt på vent. Det er ikke bra.

32-åringen synes det er utfordrende å skulle mene noe om lederne sin posisjon eller hva som konkret har blitt gjort galt.

– Det er vanskelig å kunne mene for mye om situasjonen, uten å vite hva pengene har gått til eller hvordan det har blitt sånn. Men man lurer jo på hvor alle pengene har blitt brukt. Rent sportslig så er samlingene og det opplegget rundt landslaget veldig likt som det alltid har vært.

Ønsker nye krefter

Også hos deler av folket ser lederne i Norges Ishockeyforbund ut til å ha mistet tilliten.

Her er noen av reaksjonene som kom etter at nyheten sprakk:

