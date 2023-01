Vil bygge ny landslagsarena – se de enorme planene

– Det blir jo helt fantastisk! Det er jo sånne bilder man har i hodet og som man vil oppleve. Vi har veldig stor tro på at det kommer til å skje, svarer Petter Witnes på spørsmål om hvordan det vil være å om noen år eventuelt gå inn på landskamp rett bak der intervjuet ble gjort.

Eiendomsutvikleren har sammen med arkitekt og kamerat Jonas Larsen enorme planer for området.

Det som nå er et vanlig boligkvartal kan komme til å gjøres om til en multiarena med en stor ishockeyhall, hotell, næringsmuligheter og to andre isflater.

– Det er jo en hårete oppgave og et stort prosjekt. Det er en utradisjonell tomt og plassering i norsk sammenheng, sier Larsen.

INNGANGSPARTIET: Dette kan møte deg når du går av togstasjonen i Sarpsborg om noen år. Foto: : Illustrasjon: Premani AS.

Mulig landslagsarena

I oktober 1963 åpnet dørene til Sparta Amfi. Landets første ishall. Hallen har holdt seg godt, men er naturlig nok av en helt annen standard enn de ishallene som nylig er bygget, som Jordal Amfi og Varner Arena.

SPARTA AMFI: I denne hallen kjemper Sparta, et av Norges beste hockeylag, om seriemesterskapet. Om få uker vil det spilles sluttspill her. Foto: Christoffer Andersen

De to kameratene er begge tidligere ishockeyspillere. Nå vil eiendomsutvikleren og arkitekten gi byen et løft de mener at den trenger.

– Dette er et byutviklingsprosjekt som vil være med å sette Sarpsborg på kartet for idrett og kultur. Der et prosjekt som tikker av mange ting som er viktige for Sarpsborg. Det bryter kanskje litt med hvordan man vanligvis tenker her i byen, sier Witnes.

Idéen til prosjektet kom til Witnes for rundt to år siden. Siden har det skjedd flere forandringer, og det ser stadig mer gjennomførbart ut.

BAK PROSJEKTET: Arkitekt Jonas Larsen og eiendomsutvikler Petter Witnes står bak planene for Arena Sarpsborg. Her er de fotografert foran kvartalet hvor de ønsker å bygge Sparta sin nye hjemmearena. Foto: Erik Monrad-Hansen

– Vi ser at det er en utrolig positivitet rundt prosjektet. Nå har politikerne virkelig kommet på banen, og vi ser på muligheten for om vi også kan flytte breddeavdelingen hit, sier han.

Kommunen ønsker ikke å sitte igjen med et breddeanlegg der Sparta Amfi nå er, som vil kunne fortsette å koste mye å drifte.

De har en intensjonsavtale med Norges Ishockeyforbund om at det kan bli Norges neste nasjonalarena.

Sarpsborg Arbeiderblad har ved en rekke saker omtalt planene.

Vil tiltrekke seg flere enn menigheten

Planen er at hovedarenaen skal kunne huse opp mot 3.700 tilskuere. De har sånn det ser ut nå mulighet til å bygge noe større, men det ser ut til å være omtrent så mange plasser det vil være behov for. Det vil være plass til opp mot seks tusen tilskuere på konserter.

På tomten ved siden av, men tilknyttet hovedarenaen, er planlegges det med en isflate som kun skal brukes til trening og en liten ishall med mulighet til å ta imot 2-300 tilskuere.

– Det er noe helt annet å skulle bygge her enn på et stort jorde. Her har vi gitt tomt som er litt knapp. Da velger vi heller å gå litt i høyden, sier Larsen om utformingen.

De trekker begge to frem plasseringen som svært gunstig. Hovedinngangen vil være et lite steinkast unna jernbanestasjonen i Sarpsborg.

– Er dere bekymret for at det kan ende som et luftslott, som de mangeårige planene i Fredrikstad foreløpig har blitt? (Det må presiseres at det nylig er vedtatt at Arena Fredrikstad skal bygges, og at det dermed ser lyst ut også i nabobyen,)

– Vi skal gjøre alt vi kan for at det ikke blir det. Så er det noen prosesser som er utenfor det vi kan kontrollere, men vi har virkelig tro på at det blir noe av. Vi tror det er mer et spørsmål om når enn om, svarer Witnes.

VED TOGSTASJONEN: Petter Witnes og Jonas Larsen ønsker at Arena Sarpsborg skal bygges ned ved jernbanestasjonen i byen. Foto: : Illustrasjon: Premani AS.

De mener at vi har sett i landets nye arenaer, at man med nye fasiliteter kan tiltrekke flere enn de som "alltid" går på hockeykamp.

– Med en ny arena kan man begynne å tiltrekke seg flere enn menigheten. Her i Sarpsborg kan det komme 1500 tilskuere på første istrening og det kan gjøre det på kamp i midten av januar. Det må være et større tilbud enn det å velge mellom å kjøpe en pølse i lompe og det å ta en tur på do i pausen, sier Witnes.

Larsen og Witnes har vært på besøk hos flere arenaer for å hente inspirasjon. Blant annet DNB Arena i Stavanger, Varner Arena og Nokia Arena i Tampere i Finland.