Vant skjebnekampen: − Mye smartere enn oss

Det var duket for gullfest i CC Amfi, men de regjerende mesterne ville det annerledes. Mandag skal det hele avgjøres.

AVGJORDE: Bryce Gervais jubler for sin første av to scoringer lørdag. Han ble avgjørende lørdag.. Foto: Christoffer Andersen

Storhamar - Stavanger Oilers 0-3

− Det er fantastisk. De skulle ikke få lov til å feire her i dag. Vi viser karakter ved å komme tilbake i en så viktig kamp. Motivasjonen i dag var å ødelegge gullfeiringen deres, sier Oilers-profil Tommy Kristiansen til TV 2.

Storhamar hadde satt seg i en drømmeposisjon før den sjette finalen. Seier ville bety gullfest på hjemmebane. Det fikk hamarsingene til å rive unna billettene og fylle CC Amfi.

Det stresset ikke siddisenes amerikanske hovedtrener på utgående kontrakt. Todd Bjorkstrand hevdet at han ikke lot seg påvirke av anledningen, og det så det heller ikke ut som hans menn gjorde.

Henrik Holm sto som en levende vegg. Bryce Gervais traff blink to ganger.

Nå skal det hele avgjøres mandag. Vinneren i DNB Arena i den syvende finalen blir norgesmester.

− Jævlig kjedelig

− Ydmykhet må man ha når man spiller ishockey. I dag ga vi bort to indianere. Vi får som vi fortjener i dag. De var mye smartere enn oss, sier Storhamar-trener Petter Thoresen.

− Vi må spille etter kampplanen. Vi kan ikke holde på sånn vi holdt på i dag. Vi gir bort to mål helt gratis, legger han til.

Simen André Edvardsen hadde en uheldig involvering før den første scoringen, hvor han ga bort pucken.

Etter kampen tok han selvkritikk.

− Det var et dårlig valg å legge den bak mål og ikke legge den andre veien eller låse den selv, sier han.



Hamarsingen synes det var kjipt å ikke få den gullfesten det var duket for på hjemmebane.

− Det er jævlig kjedelig. Vi skulle avgjort på hjemmebane, sier han.

− Jeg er stolt

Kristiansen skrøt av målvakt Henrik Holm etter kampen.

− Vi har Holm som er helt rå bak der. Vi gjøre en veldig bra defensiv kamp, sier han.

− Hva er det med han?

− Bare se antall gull han har. Han har vært med på det før. Han er den viktigste spilleren på laget vårt, svarer Kristiansen.

Etter kampen var også målvakten svært fornøyd.

− Nå er det en kamp som har alt å si.

− Tør du å love Oilers-fansen noe?

− Ja, vi går for det vi nå, svarer han.

Lot seg ikke stresse

Hamarsingene kjenner sin besøkelsestid og begrepet «mætt fjøs» er velkjent i norsk ishockey. Lørdag var det «stappmætt fjøs», da klubben hadde solgt opp mot to tusen ståplass-billetter. CC Amfi var fylt til randen med 7384 tilskuere - 20 færre enn da det ble satt publikumsrekord mot Vålerenga i 2004.

− Godfølelsen er der. Vi har to sjanser til å bli norgesmestere og jeg trenger ikke de bonuspoengene på SAS med en tur til, sa Storhamar-trener Petter Thoresen til TV 2 før kampstart.

− Det holder nå?

− Nå holder det, svarte treneren optimistisk.

Stavanger 20230413. Stavanger Oilers Todd Bjorkstrand under ishockeykampen mellom Stavanger Oilers og Storhamar i DNB arena Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

Amerikanske Todd Bjorkstrand har ledet Stavanger Oilers med suksess de siste fem årene.

Til tross for at laget hadde kniven mot strupen før den sjette finalen, hevdet han at han ikke kjente på presset.

− Vi vet om situasjonen, men jeg tror på på vårt lag, sa han.

− Påvirker det deg på noen måte at det kan være din siste kamp som Oilers-trener?

− Ikke i det hele tatt, svarte hovedtreneren.

Stilnet fjøset

Etter et par minutter hvor begge lag var noe forsiktige, tok Storhamar over og styrte kampen.

Samuel Solem avsluttet et godt angrep da han fikk pucken fra Jonas Djupvik Løvlie foran målet. Solem sitt skudd var litt for høyt.

De gule og blå fortsatte å ha overtaket, men neste store mulighet var det bortelaget som kom til. Anders Tangen Henriksen vendte opp og siktet på målet. Skuddet gikk rett på utsiden av stolpen.

0-1: Bryce Gervais jubler etter å sendt Stavanger Oilers i ledelsen. Foto: Christoffer Andersen

Bryce Gervais stilnet fjøset med 08.57 igjen av perioden. Simen André Edvardsen var ikke godt nok orientert og la pucken ned bak målet hvor Gervais plukket den opp, bragte den med foran mål og traff nettet bak Trym Gran. 0-1!

Solem kunne utlignet kort tid etter scoringen, men alene med Holm tok han seg for god tid og målvakten rakk å snappe pucken foran ham.

Med under halvminuttet igjen kunne Patrick Thoresen sikret balanse i regnskapet, men da han fikk pucken på bakre stolpe, men kapteinen traff ikke rent. Til side for mål.

− Syke redninger

Hjemmelaget kom til flere gode sjanser de første minuttene, før Sondre Bjerke pådro seg en utvisning og Oilers spilte to minutter i overtall.

Der presset de naturlig nok Storhamar bakover på isen, men hjemmelaget kom helskinnet ut av undertallet.

Et par minutter senere var det Storhamar som fikk to minutter i overtall, da Patrick Ulriksen måtte sette seg. Der kom de til flere gode sjanser. Spesielt stor var muligheten til Peter Quenneville. Thoresen fant lagkameraten som klinte til, men bæreren av gullhjelmen traff utsiden av nettveggen.

TOK ALT: Henrik Holm ligger strak på isen og strekker seg etter pucken. Veteranen sto en kjempekamp. Foto: Christoffer Andersen

Petter Thoresens menn kom til en rekke sjanser, men Holm var virkelig på jobb og reddet alt som kom.

I sitt lags overtall kom Ludvig Hoff til en stor sjanse da han brøt seg inn foran målet og forsøkte å passere foran målet og sende pucken forbi Gran, men målvakten reddet skuddet.

Gervais fikk en god mulighet til å bli tomålsscorer da han kom alene med Gran. Der så han ut til å forsøke å vippe pucken opp til side for sarpingen. Forsøket var ikke spesielt godt og målvakten fikk en enkel jobb med å plukke pucken.

− Holm har hatt noen syke redninger. Vi synes at vi hadde fortjent et par mål nå, sa Storhamar-spiller Eskild Bakke Olsen i pausen.

Økte

Minuttet var spilt da det klirret i metallet. Quenneville prøvde seg fra spiss vinkel og traff utsiden av stolpen.

Eirik Salsten var nær scoring fem minutter senere. Skuddet var hardt, men Holm fikk gjort nok til å hindre pucken fra å treffe målet.

Med 12.01 igjen satt den igjen for Gervais. Bjerke ga bort pucken, Rob Bordson plukket den opp og spilte opp Gervais. Nok en gang overlistet han Gran. 0-2.

Storhamar presset naturligvis på for scoring, men klarte ikke helt å etablere det trykket mot Oilers-målet de ønsket.

Thomas Berg-Paulsen økte til 0-3 da han satte pucken i det åpnet målet.