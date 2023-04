Vant første finale: – Vi fortjener ikke mer

Stavanger Oilers - Storhamar 0-3

Et hardsatsende Storhamar skal gjøre alt de kan for å velte Stavanger Oilers ned fra hockeytronen, men før finaleserien begynte var det det vanskelig å komme unna at den regjerende serie- og norgesmesteren måtte finne seg i å ha favorittstempelet.

Det endret seg kanskje mandag.

Anført av kaptein Patrick Thoresen var gjestene i store deler av kampen bedre enn hjemmelaget.

Da vertene heller ikke klarte å overliste Trym Gran og deres egen Henrik Holm måtte plukke pucken ut av garnet tre ganger, tok Storhamar en svært fortjent og viktig borteseier i best-av-syv-serien.

– Det er en bunnsolid taktisk gjennomføring i en vanskelig bortekamp. På litt Oilers-vis tar de lurven av hjemmelaget. Jeg er meget imponert av den gjennomføringen, sier TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik.

– En ekstremt god trener

– Det er deilig å vinne her. Vi har jo ikke vunnet her denne sesongen. Når det gjelder som mest klarer vi det, sier Petter Thoresen til TV 2 etter kampen.



Han var tilbake i arenaen hvor han en gang i tiden skapte en vinnerkultur så sterk at det for de andre lagene fortsatt hver sesong handler om å slå Stavanger Oilers.

Den meriterte klubbtreneren vil for alltid stå igjen med gullskrift i DNB Arena.

Denne gang kom Thoresen med et sterkt Storhamar-lag, som overbeviste i semifinalen ved å slå ut Vålerenga.

VETERAN: Petter Thoresen har som trener vært med på det meste. Nå er han igjen i en finaleserie i et sluttspill. Foto: Carina Johansen

Denne finalen er hans finaleserie nummer 17.

– Tallene er ganske klare. Han er en ekstremt god trener. Han har vært i denne situasjonen mange ganger før. Nå har han også en gruppe som kan vinne, sa TV 2s ishockeyekspert Erik Follestad før kampstart.

Oilers-trener Todd Bjorkstrand gikk mandag løs på sin siste finaleserie i oljebyen. Amerikaneren og klubben er enige om å ikke fortsette samarbeidet etter denne sesongen.

SISTE PERIODE: Todd Bjorkstrand er ferdig som trener i Stavanger Oilers når sluttspillet er over. Foto: Carina Johansen

Dermed blir hans siste oppgave i Stavanger å forsvare norgesmesterskapet fra i fjor.

Godkjente ikke scoring

24 sekunder var spilt da den største norske profilen på isen jublet for scoring. Patrick Thoresen hadde sendt sitt lag i føringen, men dommerne markerte ikke for scoring og situasjonen måtte sjekkes ved hjelp av video. Dommerne skulle se om kapteinen styrte pucken i mål på en ulovlig måte.

Etter flere minutter ute for å studere bildene, kom dommerne tilbake på isen og ga siddisene beskjeden de ønsket. Avgjørelsen på isen ble stående.

Her kan du se situasjonen:

– Den avslutter med å gå i magen min. Jeg kan ikke reglene, men du ser at det er en liten bevegelse på hånda, sier han.

– Den er borti hånda?

– Ja, den er borti hånda mi. Det er den, bekrefter Thoresen.

Storhamar var det førende laget den første halvdelen av perioden.

David Booth fant like før halvspilt første periode lagkameraten med gullhjelmen i god posisjon foran målet. Peter Quenneville hadde med det en kjempesjanse til å bli kveldens første målscorer, men pucken traff utsiden av nettet.

Med 01.25 igjen av perioden jublet Thoresen igjen. Denne gang markerte dommer for scoring, og det var heller ingen tvil. Nå jublet kapteinen med god grunn. Det så ut til at veteranen forsøkte å spille pucken til Eirik Salsten på bakre stolpe, men Salsten lot den heldigvis for sitt lag gå uforstyrret inn i målet.

– Det var veldig deilig. Jeg synes vi har spilt en god periode. At vi får den på slutten var fortjent, sa Thoresen til TV 2 i pausen.

– Vi fortjenter ikke mer

Åtte sekunder ut i Storhamars første overtall i den andre perioden, doblet de ledelsen.

Quenneville sitt første skudd ble reddet av Henrik Holm, men da mannen med gullhjelmen fikk en ny mulighet klinte han den opp til siden for målvakten. 0-2.

Tre minutter senere satt den nesten igjen. Martin Rønnild prøvde seg omtrent tre meter foran målet, men den fysisk sterke spilleren traff ikke ordentlig. Pucken suste over målet.

Oilers-spiller Tommy Kristiansen taklet med 09.01 målvakt Trym Gran bak hans mål. Da hisset han på seg de gule og blå spillerne, og ble belønnet med to minutter utvisning.

Med én mann mer på isen spilte Storhamar seg til en god mulighet. Jacob Berglund klinte til, men Holm reddet vertene.

– Vi fortjener ikke mer. Storhamar er bedre enn oss nå. De går på skøyter mens vi står og ser på og synes synd på oss selv. Det er helt opp til oss selv, men akkurat nå er vi drit dårlig. De er et bedre lag enn oss, sa Kristiansen til TV 2 i pausen.

Aldri i nærheten

Oilers måtte score minst to ganger i den tredje perioden, og gikk derfor naturligvis offensivt til verks fra start.

Tidlig hadde Martin Lefebvre en god mulighet til å redusere, da Gran ga retur på et skudd. Det lyktes ikke for den solide backen.

Oilers hang bedre med enn de gjorde i mesterparten av de to første periodene, men de store sjansene uteble, og bortelaget så vel så farlige ut.

Sander Vold Engebråten kunne avgjort kampen da han prøvde seg med et skudd fra god posisjon, men Holm var raskt oppe med labben og fikk stoppet pucken.

Bortelaget forsvarte seg eksemplarisk og ga aldri Oilers muligheten til å komme tilbake i kampen.

To sekunder før slutt satte Samuel Solem inn Storhamars tredje scoring i det åpne buret.

Det endte 0-3.