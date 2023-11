Vålerengas enorme snuoperasjon: – Helt magisk!

PÅ TOPP: Vålerenga-spillerne smiler for en av mange seire denne sesongen. Med en tredjedel av sesongen spilt topper de kongeblå tabellen. Foto: Beate Oma Dahle

– Jeg synes at vi har motbevist litt i år. Det er deilig, sier Thomas Olsen.

I årevis ventet de på arenaen som skulle fylles til randen av mørkeblå supportere. En storstue hvor Norges mestvinnende klubb skulle ta tilbake tronen, hvor pokaler skulle løftes og klubber frykte å komme til.

Så sto den klar, men da dørene åpnet på Oslos østkant var ikke interessen som ventet og laget presterte langt fra det man kunne vente av et norsk stjernegalleri toppet med godt lønnede importer.

Det toppet seg da supportere krevde styrelederens avgang. Uenigheter endte med at flere av norsk hockeys mest profilerte herrer gikk ut dørene til arenaen de hadde drømt om å være med på en storhetstid i.

Uansett hvor fulle premieskapene er, gir som kjent gamle minner ingen poeng.

I vår var slaget igjen tapt. De hadde gått høyt ut og feilet, men likevel var det noe som tydet på at Vålerenga var på vei mot noe.

Måneder senere har de suksess både på og av isen. Fredrik Anderssons lag ser stadig sterkere ut, fyller arenaen og lager show. De er på gulljakt og har stadig flere av hovedstadens innbyggere med seg.

– Sett utenifra er det første gang i historien at ting er på stell i Vålerenga, sier TV 2s hockeyekspert Erik Follestad i den nyeste episoden til podkasten Hockeyprat.

FÅTT TILLIT: Tobias Johansen Breivold jubler etter 4-2 seier mot Stjernen. Unggutten har vært Vålerenga klare ener bakerst så langt denne sesongen. Foto: Beate Oma Dahle

– Jeg tror ikke det var en eneste spiller som gikk ut på isen lørdag uten frysninger, sier Jørgen Karterud om den fantastiske velkomsten publikum ga spillerne på vei ut til rivaloppgjøret mot Storhamar.

Vålerenga-spillerne takket for oppmøte med en bunnsolid gjennomføring som endte med tre poeng mot rivalen. Anderssons menn viste for alvor at de skal være med i kampen om «bøtta».

Mye er endret i Norges mestvinnende hockeyklubb. De har tilsynelatende snudd kaos til harmonisk stemning. På treningene er det tydelig at spillegruppa trives sammen, og også utenfor storstuen på Oslos østkant snakkes det igjen positivt om de kongeblå.

– Det virker som alle drar i samme enden av tauet og vil at vi skal lykkes, sier den nye daglige lederen, Jonas Oppøyen.

– Vålerenga mot verden

– Det er klart at det er deilig. Samtidig har vi bare spilt 16 kamper. Det er alltid gøy å ligge i toppen, men vi må være ydmyke. Selv om Vålerenga alltid skal være breiale når vi ligger på toppen, må vi slappe av litt, sier Karterud og gliser etter onsdagens trening.

Han mener at de jevnt over har vært veldig solide. Noen kamper har de ikke kommet opp på toppnivå, men i motsetning til noen foregående sesonger har de klart å vinne selv på dårlige dager, mener VIF-profilen.

– Folk er alltid skeptiske til oss før sesongen begynner. «Det her holder ikke mål», «Vålerenga kommer ikke til å vinne noen ting» og sånne ting sies.

– Det er alltid litt Vålerenga mot verden, men nå virker det som at folk har litt mer tro på oss, sier Karterud.

HAR SNUDD: Jørgen Karterud tror folkets oppfatning av Vålerenga har snudd det siste året, og at det nå snakkes mer positivt om klubben. Foto: Beate Oma Dahle

Han får støtte i sine antagelser av klubbens daglige leder.

– Opplever du at folk snakker annerledes om Vålerenga nå?

– Ja, helt klart! Vi er i en god trend og har gjort mye riktig. Jeg tror folk har fått med seg at vi er på vei tilbake dit vi skal være, svarer Oppøyen.

– Hvordan er livet på toppen av tabellen?

– Det er veldig deilig å toppe tabellen! Det er der vi hører hjemme.

– Helt magisk!

Tilskuertallene fra alle EHLs arenaer viser at kun Stavanger Oilers har høyere tilskuersnitt så langt enn Vålerenga. Hovedstadslaget har fortsatt den positive trenden fra forrige sesong, og foreløpig er tilskuersnittet på Jordal høyere enn rekordsesongen.

Ikke bare fyller de stadig oftere arenaen. Publikumsopplevelsen er kraftig forbedret siden de flyttet inn.

– Vi har satt oss et mål om å ha Norges beste hockeyshow. Det er lagt mye ressurser i det å utnytte potensialet vi har rundt kuben vår, og lage stemning og underholdning rundt i arenaen og ikke bare på isen, sier Oppøyen.

STADIG FLERE: Tilskuersnittet på Jordal har gått stadig oppover de siste sesongene. Foto: Beate Oma Dahle

For spillerne var det en stor opplevelse å komme ut til et fullsatt Jordal i rødt og blått mot rivalen Storhamar.

– Det er ikke noe som er bedre enn å spille for fullsatt Jordal. Når du kommer ut og ser opp på alle de røde og blå flaggene i et nærmest fullt Jordal, gir det mye energi, sier Thomas Olsen.

Styrker stallen

Etter en start på sesongen som absolutt var godkjent, men hvor Storhamar og Stavanger Oilers var et lite hakk bedre, har Vålerenga gått forbi de to store konkurrentene.

Ni strake seire har ført Vålerenga til topps på tabellen. 42 poeng er ett mer enn Storhamar. De er hele åtte poeng foran Oilers, som riktignok har en kamp mindre spilt. Vålerenga har vunnet 14 kamper og tapt to.

Verdt å merke seg er den kruttsterke hjemmestatistikken. Vålerenga har vunnet samtlige ni hjemmekamper i ordinær tid. Målforskjellen på hjemmebane er 45-14. Jordal er igjen blitt en arena konkurrentene har grunn til å frykte å komme til.

Samtidig har de i seiersrekken styrket seg ytterligere. Først kom den storvokste kanadiske backen Andrew Nielsen inn. Så hentet de spilleren som hadde nest flest målpoeng i ligaen forrige sesong.

– Alex har vært vårt største ønske, sa sportssjef Anders Myrvold.

STERK START: Fredrik Andersson har lyktes godt med å få det beste ut av sitt lag så langt denne sesongen. Foto: Stian Lysberg Solum

Med signeringen av Alex Dostie har de for alvor vist sine største konkurrenter at de på Jordal skal være med i kampen om «bøtta».

– Det er to utrolig bra signeringer. De passer inn i det vi søker. Nielsen med det fysiske backspillet vi kanskje har savnet litt og Dostie med kreativitet i det offensive spillet, sier hovedtrener Fredrik Andersson.

Samtidig har de fortsatt muligheten til å styrke seg ytterligere før sluttspillet. Vålerenga har fortsatt én ledig importplass. Den ser det ut til at de lar være åpen en god stund til.

– Vi er alltid på markedet og ser, men vi skal ikke gjøre noe nå, sier Andersson til TV 2.

Torsdag gjester de Halden for kamp mot Comet. Da er det igjen gode muligheter for de kongeblå til å plukke poeng. Foreløpig tyder i hvert fall alt på at St. Halvards menn skal være med helt inn i kampen om seriegullet og kongepokalen.

– Vi vil være med å krige for å ta gullet. Det synes jeg at vi har vist så langt, sier den svenske hovedtreneren.