Vålerenga vant toppkampen – ekspertene reagerer på avgjørelse

Vålerenga - Sparta 3-2

Kveldens toppoppgjør ble spilt på et utsolgt, men ikke fullsatt Jordal Amfi.

I en svært tett sesonginnspurt, er Sparta og Vålerenga blant lagene som fortsatt kan bli seriemester. Men skulle Vålerenga henge med sarpingene og Stavanger Oilers, var de nesten nødt til å vinne torsdagens kamp.

Det ble en tett kamp hvor en straffescoring ble viktig. En straffe TV 2s ishockeyeksperter mener at Vålerenga aldri skulle skulle fått.

– Det er dårlig dømt, sier hockeyekspert Bjørn Erevik.

Seieren fører Vålerenga for alvor med i kampen om seriemesterskapet.

– Det var viktig for å henge med de to lagene der oppe. Det var sykt viktig, sier matchvinner Martin Røymark til TV 2.

Usikker på avgjørelsen

Sander Thoresen var mannen som ble felt av Robin André Soudsky da Vålerenga fikk straffe.

De er begge usikre på om det var riktig dømt.

–Jeg slår pucken på tennis forbi ham, så er jeg så å si forbi da jeg blir revet ned, forklarer Thoresen.

– Tenkte du umiddelbart at det var straffe?

– Om det var straffe eller ikke vet jeg ikke, men jeg synes i hvert fall at det er utvisning, svarer han.

– Vår hockeyekspert Bjørn Erevik mener det er en billig pressang. Hva tenker du om det?

– Jeg skal ikke si at jeg var helt forbi, men det er en utvisning, svarer Thoresen, som naturligvis var mest glad for å ha sikret tre poeng mot gamleklubben.

Canadisk debut

Det var knyttet stor spenning til hvordan nysigneringen Justin Hamonic ville klare seg i sin første kamp for Vålerenga.

Den canadiske kraftpakken på 195 centimeter gikk inn i hjemmelagets 2. rekke, og fikk godt med istid.

HJEMME: Niklas Roest var ikke med til hovedstaden. Foto: Carina Johansen

På bussen til hovedstaden satt ikke Sparta-spiller Niklas Roest. Kapteinen pådro seg hjernerystelse i forrige kamp, og ble med det nødt til å stå over toppkampen. Et tungt tap for bortelaget.

Martin Grönberg og Håvard Salsten var tilbake for Sparta.

Lindström scoret

Vålerenga var det førende laget de første minuttene på Jordal og de røde og blå fikk testet bortelagets målvakt ved noen anledninger, men det tok tid før de virkelig store sjansene kom.

Etter nesten tolv minutter spilt fikk Sparta en stor mulighet til å ta ledelsen.

UENIGHET: Det brøt ut en liten krangel i første periode, men utenom det var det lite amper stemning på isen på Jordal., Foto: Javad Parsa

I egen sone spilte en Vålerenga-spiller pucken rett til en umarkert Parker Bowles. Han fikk tid til å ta pucken frem de små stegene han ønsket, før han prøvde skuddet. Det var ikke godt nok, og Mitch Gillam i Vålerenga-buret kunne titte opp og se pucken passere godt over målet.

Så, med 01.35 igjen av perioden, lå pucken i garnet.

1-0: Slik jublet Tobias Lindström etter å ha sendt Vålerenga i ledelsen. Foto: Javad Parsa

Tobias Lindström er i scoringsform. Svensken fikk ta med seg pucken opp skrått foran målet. Derfra fant han med backhand nettmaskene. Godt gjort av svensken.

Reagerer på avgjørelse

Åtte minutter av andre periode var spilt da Marcus Fagerudd sørget for balanse i regnskapet. Den finske 30-åringen hadde på fint vis skaffet seg godt med plass, og da han mottok pucken var det ingen tvil om hvor han ønsket den. Fagerudd smalt til og med trafikk foran mål, fikk ikke Gillam gjort noe med den. 1-1.

– Det er en kanonscoring, sier TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik.

1-1: Sparta-spillerne jubler for scoring. Foto: Javad Parsa

Scoringen ble sjekket av dommerne med video, men de fant ingen grunn til å ikke godkjenne den. Scoringen sto.

Fire minutter senere fanget Sander Thoresen pucken på vei frem, men ble hindret av Robin Soudsky i å avslutte. Dommerne ga Vålerenga straffe.

TV 2s ishockeyeksperter Jesper Hoel og Bjørn Erevik mente det var dårlig dømt.

– Å begynne å dele ut sånne pressanger går ikke. Det der er ikke straffe. Han skal være alene gjennom, det skal være luft mellom. Dette er i utgangspunktet en duell. Det der er dårlig dømt, sier Erevik.

Du kan se situasjonen i videovinduet øverst i artikkelen.

SIKKER: Mika Partanen scoret på straffe. Foto: Javad Parsa

Mika Partanen kjørte først en skuddfinte, før han kontant plasserte pucken til side for keeper og i mål. Da løftet flere tusen seg fra setene på Jordal og jublet for ledelse.

– Han setter den opp i nettaket. Strålende gjort av finnen! Utbrøt TV 2s kommentator Robin Grov.

Godkjente ikke scoring

Sparta kom til flere gode muligheter tidlig i den tredje perioden, men Gillam stoppet gjestene.

Med 10.56 igjen av kampen jublet Sparta for scoring, men det tok kun sekunder før dommerne markerte at den skulle sjekkes på video.

Dommerne valgte å ikke godkjenne scoringen. Det ble dømt goalie interference.

Med syv minutter igjen, måtte Magnus Brekke Henriksen sette seg i to minutter. Da presset naturlig nok Sparta på for scoring.

Først reddet Gillam et godt skudd, men så fant Erik Sebastian Sellin innsiden av nettveggen. 2-2!

Det tok ikke lang tid før de mørkeblå igjen stilnet bortesupporterne. Martin Røymark sitt første skudd ble reddet, men veteranen fanget returen og fikk lurt pucken til side for Kevin Carr.

Sparta ofret alt på slutten og tok ut keeperen, men det ga ikke uttelling. Vålerenga vant toppkampen.

Oslo 20230119. Jubel etter at hjemmelaget tok ledelsen 3-2 i eliteseriekampen i ishockey mellom Vålerenga og Sparta i Jordal Amfi i Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa

Fire hjemmeseire

I DNB Arena var det ingen som helst tvil om hvilket lag som var den store favoritten før kampstart. Serielederen tok imot et Lillehammer-lag som har blitt svekket betraktelig de siste ukene, og det gikk som vi kunne forvente.

Etter at Martin Ellingsen scoret tidlig for Lillehammer, rant målene inn motsatt vei resten av kampen. Etter første periode sto det 3-1.

Det endte 7-1.

Også i de tre andre kampene var det hjemmelagene som var klare favoritter.

Aller størst var favorittstempelet på hjemmelaget på Hamar, og Storhamar leverte som de skulle.

Først scoret Samuel Solem, før Jacob Lundell Noer sendte inn 2-0. Da var det spilt 02.18 av første periode.

Storhamar ga seg ikke før det sto 9-1. En svært komfortabel hjemmeseier på Hamar.

Stjernen slo Grüner 9-3 torsdag kveld. Austin Cangelosi scoret tre av målene.

Frisk Asker slo Ringerike 4-2.