Vålerenga-treneren: – Det har fungert perfekt

PÅ TROFEJAKT: Fredrik Andersson beskriver sitt første år i Vålerenga som fantastisk, til tross for at de mislyktes med sin store målsetning. Foto: Annika Byrde

Et drøyt år etter at han takket ja til jobben han lenge ikke var sikker på om han «våget» å ta, er presset blitt enda større.

Avgjørelser har nok en gang blitt kritisert og han feilet i første forsøk på å gjøre det han omtaler som sitt oppdrag.

Fredrik Andersson brukte tid på å slippe tankene om alt som skulle vært gjort annerledes.

Likevel gliser han bredt og omtaler det første året som «fantastisk». Svensken er vennlig og åpen om hvordan han har opplevd motgang, medgang, tøffe avgjørelser og påfølgende kritikk.

Han har sluppet tankene om hva de burde gjort annerledes. Fokus er på alt de skal gjøre for å sikre mesterskapet de lengter etter.

– Jeg er her på et oppdrag. Det er å vinne kongepokalen, sier han bestemt.



VELDIG FORNØYD: Fredrik Andersson stortrives i den norske hovedstaden som hovedtrener for Vålerenga. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Tvilte lenge

Da Vålerenga i fjor var på jakt etter en ny hovedtrener, pekte deg de seg raskt ut Andersson som mannen de aller helt ønsket seg.

At svensken toppet de mørkeblås ønskeliste kom tidlig ut i media, men det tok flere uker før Anders Myrvold stolt kunne presentere den erfarne treneren som klubbens nye hovedtrener.

– Det var mange tanker om jeg skulle våge å ta jobben. Det hadde hendt mye her. Mange hadde fått sparken og sånne saker. Fra utsiden oppfattet jeg det som at det var litt rotete, sier han.



I ettertid er han glad for at han takket ja.

– Det har fungert perfekt siden den dagen jeg kom, sier Andersson.



Han stortrives både på og utenfor jobben, og til tross for at oppdraget foreløpig ikke er fullført, mener han det sportslige har vært absolutt godkjent. Treneren ser progresjon hos sitt lag og tror de denne sesongen henter hjem pokalen de drømmer om.

Nederlaget

29. mars var sesongen over. Storhamar vant den sjette semifinalekampen og tok seg til finale. Igjen brast Vålerengas drøm om kongepokal.

– Det er et nederlag. Man er her for å vinne. Skuffelsen da vi ble slått ut var utrolig stor. Vi ville spille finale, for der vet vi at alt kan skje. Summerer man opp er det kanskje grunnserien som gjør at vi ikke går hele veien. Vi tok 3. plassen og fikk en hardere reise ved å ikke ha hjemmebanefordel. Det er så utrolig viktig, sier hovedtreneren.

Andersson legger ikke skjul på at det var en tøff kveld og at han i ukene som fulgte måtte jobbe med å komme seg videre.

NEDERLAG: Fredrik Anderssons Vålerenga feilet i forsøket på å ta seg til finale og kjempe om kongepokalen. Foto: Lise Åserud

– Det kom hele tiden opp bilder i hodet av hva jeg kunne gjort annerledes. Jeg tenkte på hvordan vi hadde trent, om vi var for trøtte, om vi orket hele veien og mye annet. De små justeringene kan være det som er avgjørende for å vinne. Det tok kanskje et par uker før jeg klarte å slippe det og ta det med ro, sier Vålerenga-treneren om de første ferieukene.



I sommer har de gjort flere utskiftninger i laget. Enkelte etablerte spillere har forlatt klubben, mens noen antatte toppspillere er hentet sammen med andre litt mer usikre kort.

Vålerenga-treneren mener laget er godt nok til å gå hele veien, men er samtidig glad for at de fortsatt har to åpne importplasser.

– Vi vil se an hvordan laget ser ut og ha mulighet til å fylle på. Det handler også om å ha stabil økonomi. Jeg synes at troppen er tilstrekkelig bra nå, men vi kan få skader. Jeg er utrolig fornøyd med troppen, farten vi har og hvordan spillerne passer i det spillesystemet jeg ønsker at vi følger, sier han.

SISTE INNSATS: Tobias Lindström under semifinaleserien mot Storhamar. Det ble slutten på hans ti år lange periode hos Vålerenga. Foto: Rodrigo Freitas

Exit-møtene

Spesielt avskjedene til veteranene Tobias Lindström og Stefan Espeland vekket reaksjoner hos supporterne.

Espeland var uønsket i klubben og har uttalt seg kritisk om prosessen hvor han ble løst fra kontrakten. Lindström sin kontrakt ble ikke forlenget.

Andersson har naturligvis fått med seg de sterke reaksjonene.

– Begge er fantastiske mennesker. Det handler ikke om det. Det handler om å ta beslutninger vi mener er best for Vålerenga. Exit-møtene hvor vi skulle gi beskjeden var utrolig tøffe. Du har det ikke bra av det. Du føler deg dårlig som menneske. Men skal man bli bedre må man tørre å bytte ut også spillere i ledende posisjoner. Man må tørre å forandre på ting, sier han.

– Hva synes du om det engasjementet som er rundt klubben?

– Engasjement er bra. Det er utrolig kult at så mange er engasjerte. Alle vil ha kongepokalen tilbake hit, men om man kommer med personangrep mot visse spillere eller ledere har man gått for langt. I sånne saker må man tenke på at alle her vil vinne. Alle skal vite at de som sitter i garderoben og lederne vil Vålerengas beste. Alle vil det så utrolig mye og er villige til å ofre alt for å få det resultatet vi vil, svarer Andersson.