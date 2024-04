Vålerenga-topp: – Vi kunne solgt 30.000 billetter

– Det er det største vi får oppleve, sier Vålerengas profilerte markedssjef Glenn Jensen til TV 2 om det historiske oppgjøret.

Etter 17 år fikk klubbene endelig sin drømmefinale.

Hatoppgjøret i finalen mellom norsk ishockeys to gamle giganter, Storhamar og Vålerenga.

Folkets lengsel etter finale i hovedstaden har virkelig vist seg i dagene som har fulgt etter bragden i Stavanger fredag.

– Jeg hadde familie og venner som skulle inn og få billetter til den fjerde finalen, på Jordal. Det var det bare å glemme! Da sendte jeg en melding til Glenn: «Bygg større hall!», sier TV 2s hockeyekspert Erik Follestad og gliser.

– Da vi så på trafikken inn til nettsiden estimerte vi at vi kunne solgt opp mot 30.000 billetter til den kampen. Det er helt sinnssykt! Det sier litt om den interessen som er rundt Vålerenga om dagen, sier Jensen.

ENORM INTERESSE: Vålerenga-supporterne på bortefeltet i CC Amfi under første finale. Begge lag har solgt ut sine første finaler. Foto: Lise Åserud

Systemet kollapset

Også på Hamar er det hockeyfeber. Billettsystemet til Storhamar kollapset en periode på grunn av pågangen.



– Det blir jo ikke større enn NM-finale mellom Vålerenga og Storhamar. Vi ser det jo på interessen rundt kampene for begge klubbene, sier Jensen.

Han får støtte av TV 2s ekspert.

– For å være helt ærlig .. om vi kaller en spade for en spade, er det det her oppgjøret det er mest fuzz rundt. Det er dette som får mest oppmerksomhet og rører flest mennesker. Så ærlig må vi kunne være. Det er ekstremt gøy, og jeg synes også at det er på tide, sier Follestad.

– Vet det blir tøft

Mandag begynte sluttspillfinalene hvor første lag til å vinne fire kamper vinner NM-gullet.

Hjemme i et fullsatt CC Amfi uteble den store spenningen.

Storhamar var flere hakk bedre enn sin rival, og endte til slutt opp med å ta første stikk, da de vant 5-1.

– Vi skal jo vinne hjemmekampene våre. Det gjør vi. Det er solid, oppsummerte Storhamar-spiller Stefan Espeland etter kampen.

– Hvor sikker er du på NM-gull?

– Jeg har veldig tro på laget vårt og det vi driver med. Jeg har full tiltro til at vi skal ta det NM-gullet, men fire kamper må vinnes og vi vet at det blir tøft. Nå må vi dra til Jordal og vinne, svarer Espeland.

Onsdag møtes lagene igjen. Denne gang i et utsolgt Jordal Amfi.