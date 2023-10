Vålerenga-smell: – Ingen annen utvei

– Det fantes ingen annen utvei. Vi er tvunget til å operere ham, sier Vålerenga-trener Fredrik Andersson.

Den amerikanske backen Mark Auk er blant Vålerengas viktigste spillere.

Tirsdag ettermiddag bekrefter han til TV 2 at sesongen kan være over.

– Jeg er ute i minimum fire måneder, sier han.

Amerikaneren pådro seg i den første sluttspillkampen mot Storhamar denne våren en skulderskade som holdt han ute av spill.

LANGTIDSSKADET: Mark Auk sin sesong kan være over allerede etter 7 kamper. Foto: Rodrigo Freitas

Gjennom sommeren har han fått trent godt, og Auk trodde at alt var fint. Men de første kampene har han kjent på smerter, og tirsdag formiddag ble skaden undersøkt. Konklusjonen er at backen må opereres.

– Skulderen er veldig løs. Jeg kan ikke spille opp mot mitt potensial med den, sier han.

Auk håper i det lengste å komme tilbake til sluttspillet.

Hans hovedtrener synes naturlig nok at det er et tungt slag.

– Jeg forventer at han er borte resten av sesongen.

– Det er kjipt at han ikke kan være med oss. Det produktive spillet vårt taper seg litt uten han, men det viktigste er at han blir frisk. Dette er kjipt for Mark og laget, sier Andersson.

VURDERER MARKEDET: Vålerengas sportssjef Anders Myrvold er åpen for at klubben kan komme til å hente en erstatter for Mark Auk. Foto: Annika Byrde

Sportssjef Anders Myrvold hadde nettopp fått nyhetene da han snakket med TV 2. Han utelukker ikke at klubben går ut på markedet for å erstatte amerikaneren.

– Vi må se litt. Det ble avgjort i dag, så vi må gjøre en vurdering. Hele tiden følger vi med på markedet og hvordan det beveger seg, så får vi se hvordan det blir etter hvert, sier han.

– Hva betyr det for laget at Auk er langtidsskadet?

– Han er en viktig brikke i vårt lag.. Det sier seg selv at det er veldig uheldig, svarer Myrvold.