Vålerenga på tabelltopp etter sjumålsseier

Ringerike - Vålerenga 1-8

Vålerenga gikk opp på tabelltopp i Fjordkraft-ligaen etter å ha knust tabelljumbo Ringerike Panthers 8-1 på bortebane tirsdag.

Det sto fortsatt målløst etter første periode, men i løpet av drøyt seks minutter i starten av midtperioden var kampen nærmest avgjort etter scoringer av Stefan Espeland, Thomas Olsen og Rasmus Ahlholm.

Nye mål av Sebastian Johansen og Thomas Olsen sørget for at det sto 5-0 til Vålerenga etter andre periode. Svein-Petter Falk-Larssen la på til 7-0 med to fulltreffere i tredje periode, frø Thomas Olsen økte til 8-0 med sin tredje for kvelden. 16 sekunder før slutt pyntet Linus Amundsen Rosdahl på resultatet med sin redusering før Ringerike.

Vålerenga leder Fjordkraft-ligaen to poeng foran Stjernen, som har én kamp til gode.

Samme kveld vant Sparta 5-3 mot Storhamar, mens Lillehammer tok en 3-1-seier mot Manglerud Star.