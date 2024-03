Vålerenga får skarp kritikk etter nedtur mot Oilers

Vålerenga-Stavanger Oilers 2-5

Oilers tok sin sjuende strake seier og feide Vålerenga av isen på Jordal Amfi.

– Det ser nesten ikke ut som en del av Vålerenga-spillerne har lyst å være utpå der. De taper så å si alle dueller. Det er ganske beskrivende for Vålerenga om dagen, sier TV 2-ekspert Erik Follestad etter andre periode.

Da ledet Oilers 2-0 og hadde full kontroll.

– Det er rart at ikke flere går utpå der og spiller for andre enn seg selv, supplerer ishockeyekspert Josefine Engmann.

Duoen skrøt dog av VIF-spiller Stian Solberg før siste periode.

Seieren kan vise seg å bli svært viktig når status skal gjøres opp etter sesongen.

For mens Storhamar for lengst har vunnet EHL, men for Vålerenga og Stavanger Oilers har det handlet om å kapre den viktige andreplassen og dermed unngå et eventuelt møte med hamarsingene i semifinalen i sluttspillet.

PROFIL: Vålerengas Jørgen Karterud fikk det ikke til mot Oilers. Foto: Carina Johansen

Med torsdagens borteseier gikk siddisene forbi et formsvakt Vålerenga før siste serierunde. Nå må de kun gjøre jobben mot Lørenskog lørdag for å sikre tabellposisjonen.