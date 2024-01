Uttaler seg etter slåsskampen: – Vil be om unnskyldning

Artikkelen oppdateres.

Det var under kampen torsdag mellom Stjernen og Frisk Asker i Stjernehallen at de rystende scenene utspilte seg.

Frisk Askers Oliver Dame-Malka og Sondre Grønli endte tre minutter før slutt i en slåsskamp, som utviklet seg raskt. Det endte med at Dame-Malka slo ned Grønli, og 18-åringen ble liggende med blod rennende fra ansiktet.

Stjernen har uttalt at de vil anmelde Dame-Malka. Grønli ga dagen etter sin side av historien.

Se Grønlis versjon av hendelsen:

Frem til nå har det vært stille fra Dame-Malka. Men nå ønsker 33-åringen å gi sin side av historien.

– Etter den siste tids mediedekning av hendelsen i Stjernenhallen, vil jeg gi min side av situasjonen siden jeg føler det bare har blitt delt én side av historien i alle nyhetskanaler. Grunnen til at jeg ikke har gitt kommenterer til hendelsen ennå er fordi jeg stoler på at Norges Ishockeyforbund/DISU vil ta den korrekte avgjørelsen etter å ha sett videoene som er tilgjengelige fra hendelsen, skriver Dame-Malka i en pressemelding.

– Vil be om unnskyldning

– Som du kan se i videoen (i videovinduet øverst i artikkelen), så var det spiller nummer 17. på Stjernen som startet krangelen ved å si noe til meg på norsk før han dyttet først. Vi var begge følelsesstyrt i øyeblikket og ting eskalerte raskt. Da jeg byttet hånd for å holde ham fast under krangelen, datt hansken min av og ned på isen mellom oss, som igjen gjorde at jeg slo uten hansker på, heter det videre.



- Jeg er glad for å se at Sondre Grønli har det bra og at han kan være med på trening allerede på mandag.

– Jeg vil gjerne be om unnskyldning til mine lagkamerater, Frisk Asker som organisasjon og supporterne for det denne distraksjonen har medført. Jeg har likt min tid i Norge og håper folk vil respektere mitt privatliv fremover, da jeg ikke har flere kommentarer til hendelsen, skriver han.



Patrick Gandolfi Hellman, som er samarbeidspartner til Propulsion Sports Agency, som representerer Olivier Dame-Malka, har sendt ut pressemeldingen på vegne av spilleren.

Kontrakten gikk ut

Hendelsen fant sted i Dame-Malkas siste kamp for Frisk Asker.

Den canadiske hockeyspilleren ble hentet til Asker i oktober på en kontrakt som strakk seg en måned frem i tid. Den ble senere forlenget med ytterligere en måned til tross for at 33-åringen måtte sone tre kamper for et slag i bakhodet på Lillehammers Mads Homdrom.

Nå er kontrakten gått ut, og samarbeidsforholdet med Asker-klubben avslutet.

Dame-Malkas eventuelle straff vil tas med videre til den neste klubben han spiller for.