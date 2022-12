Utskjelt spiller ble avgjørende i thriller: – Fryktelig sterkt

Vålerenga - Frisk Asker (3-3, 4-3 etter spilleforlengelse)

Romjulskampene i norsk ishockey pleier å være godt besøkte. Det var de også denne gang. Endelig var Jordal Amfi utsolgt.

Til Oslos østkant hadde Frisk Asker tatt den korte turen. Det var duket for et svært jevnt oppgjør.

Det ble det også. Romjulskampen ga virkelig valuta for pengene til de fremmøtte i Oslos storstue.

Nydelige scoringer, elegante målgivende, tre mål som ikke ble godkjent, høy temperatur, en stor keepertabbe og spilleforlengelse var blant det vi ble vitne til.

– Det har vært en episk hockeykamp, sa TV 2s kommentator Jonas Bariås før spilleforlengelsen.

Oslo 20221228. Eliteseriekampen i ishockey mellom Vålerenga og Frisk Asker i nye Jordal Amfi. Foto: Rodrigo Freitas / NTB Foto: Rodrigo Freitas

– Veldig fint



Etter kampen var det naturlig nok en svært blid svenske som møtte TV 2.

Matchvinner Rasmus Ahlholm hadde ikke scoret siden tidlig i november, da han i spilleforlengelsen avgjorde det hele.

– Det var veldig fint. Vi skulle gjerne hatt tre poeng, så da var det fint vi i hvert fall tok med oss to, sa han.

Vålerengas nummer 20. synes det var gøy å spille foran fulle tribuner på Jordal.

– Det er helt fantastisk når så mange møter opp. Da det er bare å gå ut og hadde kult, sier han.

Godkjente ikke scoring

Mats Frøshaug fikk tidlig en god mulighet til å sende Frisk Asker i ledelsen, men Mitch Gillam i Vålerenga-buret reddet hjemmelaget på fint vis.

Da grep Thomas Olsen muligheten til å tegne seg først på scoringslisten. Stefan Espeland sendte pucken mot mål. Der ventet ligaens toppscorer og stakk kølla frem og fikk styrt pucken videre inn i mål. Godt gjort av Olsen.

Ikke lenge senere så han ut til å ha gjort det igjen, men dommerne så situasjonen på video igjen og bestemte seg for å ikke godkjenne scoringen.

Konklusjonen ble at Olsen hindret Frisk Asker-keeperen i målgården.

Med tre minutter igjen av perioden var Pontus Finstad nær å øke ledelsen. Den kvikke Vålerenga-spilleren skar inn fra høyresiden og forsøkte å finte ut Nicklas Dahlberg. Svensken reddet.

Etter perioden brøt det ut en liten brytekamp. Kameratene Martin Røymark og Alexander Bonsaksen var blant de involverte. Det ble raskt avsluttet og etterpå gliste de av det.

Bonsaksen kunne håpe at det kunne hjelpe på å fyre opp eget lag, for den første perioden til bortelaget var ikke spesielt god.

– Fantastisk!!

Tidlig i den andre perioden så Vålerenga ut til å kunne doble ledelsen. Tobias Lindström fant Rasmus Ahlholm foran mål. Svensken sitt skudd ble reddet av Dahlberg, før Røymark fikk muligheten på returen. Også den reddet svensken.

Så, etter 03.52, feiet Mikkel Christiansen pucken opp i krysset. Scoringen kom rett etter dropp.

– Det er et fantastisk skudd. Han stilner Jordal Amfi, igjen! Utbrøt kommentator Bariås.

Få minutter senere scoret bortelaget igjen. Felix Girard gjorde en god jobb i forkant, og Anton Holm styrte pucken videre inn i mål. Dommerne benyttet muligheten til å se scoringen på video. De valgte å godkjenne, og dermed var det Frisk Asker som ledet på Jordal.

Etter noen minutter med flere store sjanser, fant Ahlholm sin medspiller Mark Auk. Han hamret pucken i mål. 2-2.

Etter at Patrick Bovim måtte sette seg i to minutter hekting, en avgjørelse TV 2s hockeyekspert Jesper Hoel mente at var noe urettferdig, så utnyttet Vålerenga overtallet.

Ahlholm fintet på elegant vis ut forsvarsrekka til bortelaget - som lot Sander Thoresen stå alene og sikte seg inn. 23-åringen scoret. 3-2.

Et par minutter senere sparket Frøshaug pucken over mållinja og jublet for scoring. Dommerne måtte igjen se på video for å vurdere om de skulle godkjenne scoring. Den ble ikke godkjent.

Martin Røymark inne i Frisk Askers mål. Foto: Rodrigo Freitas

– Helt utrolig

Det ble scoringen kort tid senere. Bobby MacIntyre sitt skudd var bare sånn passe, men det gjorde ingenting. I målet sto Gillam og fomlet inn pucken.

– Det er jo helt utrolig at den går inn, konkluderte kommentator Bariås.

På siden sto den unge Vålerenga-målvakten Tobias Breivold og så sin nye keeperkollega rote det til.

Minuttet senere lå pucken igjen i mål. Også denne gang valgte dommerne å ikke godkjenne scoringen, etter kaos i målgården.

Kampen gikk til spilleforlengelse.

Der avgjorde Ahlholm.

– Det er fryktelig sterkt, sa kommentator.

Oslo 20221228. Vålerenga jubel under eliteseriekampen i ishockey mellom Vålerenga og Frisk Asker i nye Jordal Amfi. Foto: Rodrigo Freitas / NTB Foto: Rodrigo Freitas

Sterk hjemmeseier

I en svært jevn liga, er Stjernen og Storhamar blant lagene som kjemper om de fire plassene som gir hjemmebanefordel i sluttspillet.

Onsdag var det lavest plassert laget på tabellen som var klart sterkest. Storhamar vant 5-1 etter scoringer av seks ulike spillere.

I sin retur på norsk is, og debut for Storhamar, tegnet David Booth seg på scoringslisten.

Den svært erfarne amerikaneren scoret Storhamars fjerde mål:

Etter en blytung periode for Manglerud Star, med økonomisk trøbbel, fristilling av spillere og lang tapsrekke, tok de onsdag poeng, men det ble ingen seier.

Lagets siste seier kom mot Grüner 5. november. Nå ledet de med to mål, men de holdt ikke løpet ut. Da sluttsignalet gikk sto det 3-3.

I spilleforlengelsen sikret Jussi Tammela seier til bortelaget.

I Schjongshallen på Hønefoss var det ikke uventet stor forskjell på lagene onsdag. Stavanger Oilers ledet med to mål etter første periode, og økte ledelsen med tre mål i midtperioden. Ringerike måtte se seg slått 1-5.

Sparta slo Lillehammer. Sarpingene tok ledelsen, før Sverre Rønningen utlignet. I den andre perioden scoret Sparta to ganger.

Eirik Børresen scoret kampens siste mål. Det endte 4-1.