Utelukker ikke Vålerenga-retur: – Ingenting er umulig!

Da den kongeblå helten endelig kom hjem til Norge, var ikke det på den måten de aller fleste hadde ventet seg.

Det som nærmest hadde fremstått som en selvfølge, nemlig at han skulle hjem til Vålerenga, ble ikke sånn likevel.

Alexander Bonsaksen vraket Vålerenga. Han følte seg mer ønsket i Frisk Asker.

– Det er ingen hemmelighet at jeg har sterke følelser for Vålerenga. Jeg så for meg å komme hjem og vinne med Vålerenga. Det har vært drømmen hele veien. Men det er jo litt sånn at hvis du er forelska i en person, men den ikke er forelska i deg, så må man gå videre, uttalte Bonsaksen til TV 2 på pressekonferansen den gangen.

Sportssjef i Vålerenga, Anders Myrvold, var klar på at klubben hadde forsøkt å signere hockeyprofilen, men at de ikke hadde mulighet til å matche de økonomiske rammene han fikk i Frisk.

Nå er Bonsaksen inne i sine siste måneder av kontrakten med Frisk Asker. Til TV 2 er han åpen om at han ikke har tatt en avgjørelse om hvor han spiller neste sesong, eller om han i det hele tatt fortsetter karrieren.

VIKTIG: Alexander Bonsaksen er en viktig brikke i Frisk Asker-laget som ser stadig bedre ut før sluttspillet. Foto: Fredrik Varfjell

Bonsaksen og Frisk Asker har foreløpig ikke hatt konkrete samtaler om en mulig forlengelse av kontrakten hans som går ut til sommeren.

– Er du i det hele tatt sikker på at du ønsker å spille hockey neste sesong?

– Ja, jeg har sagt hele tiden at man må se hvordan kropp og sjel er. I starten av sesongen var jeg uheldig med en kneskade, men utenom det har det fungert bra. Jeg føler at jeg har mer i meg og er topp motivert, svarer Bonsaksen og fortsetter:

– Jeg må gjøre opp status når sesongen er ferdig, hvor jeg tenker på hvor jeg er, det familiemessige og eventuelt hvor jeg skal spille.

– Er det aktuelt å spille for Vålerenga?

– Ingenting er umulig! Det er som sist da jeg skulle hjem, ingen dører er stengt. Vi får se hva som skjer, svarer Bonsaksen og åpner dermed for nye spekulasjoner om en mulig retur til moderklubben.

Slik TV 2 forstår det har han foreløpig ikke vært i samtaler med Vålerenga eller andre klubber om en mulig kontrakt.

Bonsaksen har hatt en stor karriere i utlandet. Han har blitt mester i Finland to ganger med Tappara. I tre av de siste fire sesongene sine i Finland var han kaptein for KooKoo. Tidligere har han spilt flere år i svensk hockey.