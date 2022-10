Under exit-møtet fikk stortalentet med seg en historie

Bak den største stjernen kjemper to stortalenter om å gi ham selskap. Et av talentene forteller til TV 2 før sesongstart om exit-møtet, historien som motiverte ham og hva han må forbedre.

To store talenter, en viktig landslagsspiller og en superstjerne er de fire norske representantene på de øverste nivåene i Nord-Amerika.

NHL-sesongen er allerede i gang, men Norges største stjerne har ikke entret isen ennå.

Minnesota Wild sesongåpner fredag 14. oktober 02.00 (norsk tid). Da tar de imot New York Rangers, klubben Mats Zuccarello spilte for i en årrekke og ble en publikumsfavoritt hos.

TV 2 har snakket med den amerikanske journalisten som følger Norges største hockeystjerne tettest. Han har høye forventinger til den norske magikeren.

Heller ikke de andre norske spillerne har begynt sesongen, men de har alle tre fått beskjed om hvilke lag de spiller for ved sesongstart.

Tar selvkritikk

Stortalentet Ole Julian Bjørgvik-Holm har til TV 2 tidligere vært åpen om at alt annet enn å en dag få spille i NHL vil være en skuffelse. Han føler seg sikker på at han vil få sjansen.

Fra hotellrommet i USA, etter tirsdagens trening, forteller han åpent om de siste ukene.

Humøret er godt, men han innrømmer at det er kjipt at han ble sendt ned til AHL.

ÅPEN: Ole Julian Bjørgvik-Holm er kanskje den nordmannen som er nærmest å gi Mats Zuccarello selskap i NHL. Til TV 2 forteller han om ukene før sesongstart. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det har vært tunge og tøffe uker. Det er tøffe treninger. Man må være skjerpet hver eneste dag. Det er høyt tempo og alle "går" så hardt de kan hver dag. Samtidig har det vært lærerikt. Hver dag hvor jeg kan henge rundt spillere av det kaliberet, er en bra dag. Jeg lærer ekstremt mye bare av å se på hvordan de gjør øvelser og hvor fokuserte de er, sier Holm.

Han skulle gjerne sett at han fikk vist toppnivået sitt oftere. Alt i alt er han passe fornøyd med egne prestasjoner i oppkjøringen. Han visste at han måtte levere ekstremt gode prestasjoner om han i det hele tatt skulle ha en sjanse til å få begynne sesongen for Columbus Blue Jackets i NHL.

Holm er heldigvis fullt klar over hva som ikke var bra nok.

– For å være helt ærlig, så må jeg bli bedre trent. Jeg har mer å hente på kondisjonen. Det handler egentlig om å bli bedre på alt, sier han.

– Ble du negativt overrasket over egen form?

– Jeg trodde at jeg var i veldig god form, og jeg er det, men hadde jeg vært i enda bedre form og ikke måttet gape etter pust og være helt i kjelleren, vil jeg klart å ta de raske beslutningene enda bedre. Det handler om å holde ut hele treningen, svarer stortalentet.

Historien som motiverer

Det er en drøy uke siden han satte seg ned med Columbus Blue Jackets sin daglige leder, Jarmo Kekäläinen, og fikk beskjeden om at han begynner sesongen i AHL.

– De sa at de liker mentaliteten min og den personen jeg er veldig godt. Så sa de at det krever ekstremt mye å være back i NHL. Det er få plasser og de fleste er ganske mye eldre enn meg, sier 20-åringen.

Kekäläinen fortalte også historien til den tidligere tsjekkiske NHL-spilleren Roman Polák.

ENDTE GODT: Roman Polak grep sjansen da han først fikk den. Det endte med over 800 kamper i NHL: Foto: Frank Franklin II

– Han hadde blitt sendt ned i tre år og var nær å dra hjem til Tsjekkia, men så fikk han sjansen og endte med over 800 kamper i NHL. De mener at jeg bare må fortsette, og mente med den historien at om det først løsner for meg, så kan det løsne ordentlig. Da kan jeg holde meg i den ligaen, sier Holm.

Han er veldig motivert før sesongstart. Det har vært en lang sommer og mye trening.

– Hvor langt unna føler du selv at du er akkurat nå å få sjansen i NHL?

– Om det blir noen skader så tror jeg at jeg kan få sjansen. Jeg må sørge for at om Columbus ringer og ønsker noen opp, så er det meg de ønsker å anbefale, svarer Holm.

BLIR HYLLET. The Athletic sin journalist Michael Russo bruker store ord om Mats Zuccarello. Foto: Bob Frid

Hyller nordmannen

Journalisten Michael Russo følger NHL tett. Amerikaneren har som sin oppgave å være først ute og vite mest om hva som skjer i Minnesota Wild. Han skriver for flere aviser, blant annet anerkjente The Athletic.

Han bruker store ord om Zuccarello.

– Han er en av de beste playmakerne i NHL. For ham er ikke alder en faktor, sier Rosso til TV 2.

Han har fulgt Minnesota Wild sin oppkjøring tett og kan forsikre supporterne om at den norske 35-åringen er i rute.

– Zuccarello hadde en fremragende treningsleir. Kjemien med Kirill Kaprizov var umiddelbart der igjen. Ikke bare er de gode venner utenfor isen, men de er blant de beste duoene i NHL. De er bare fantastiske sammen. De vet alltid hvor den andre kommer til å være, og så lenge begge er friske, vil Zuccarello ha en ny monstersesong, sier Rosso.

Spår ny kanonsesong

Forventningene til Norges største stjerne er naturligvis høye før det hele begynner. Forrige sesong var 35-åringens beste noensinne.

– Det var en fantastisk sesong. Jeg tror at han kan fortsette i tospann med lekekameraten sin. Han har jo blitt pappa, så jeg håper at det ikke blir for mye barnegråt og våkenetter. Slår det positivt ut er det ingen grunn til at han ikke skal fortsette å storkose seg, sier TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik.

Han og russiske Kirill Kaprizov fant virkelig tonen forrige sesong, både på og av isen. Totalt endte Zuccarello på imponerende 79 målpoeng på 70 kamper. 24 mål og 55 målgivende. Kun Kaprizov overgikk den produksjonen i laget.

DUO: Mats Zuccarello og Kirill Kaprizov fant tonen den forrige sesongen. Foto: David Berding

– Den store forskjellen nå var at han hadde en som kunne sette de puckene i mål. Han har alltid hatt den kapasiteten til å gjøre det helt store med pucken. Av de drøyt 50 målgivende, var det mange som ble satt i mål av Kaprizov. Han scoret også flere mål enn han har gjort noen gang, med unntak av én sesong. Han har et bra skudd. Det har han tidligere kanskje brukt litt for lite, sier Erevik.

Eksperten er noe usikker på hvor godt Minnesota-laget er sammenlignet med det de hadde forrige sesong. Han trekker frem det at Kevin Fiala ikke lenger er i klubben, og at det nå blir opp til andre spillere å levere målpoeng bak produksjonen til Zuccarello og hans lekekamerat.

FØLGER NØYE MED: Bjørn Erevik følger NHL og Mats Zuccarello tett, til tross for at mesteparten av kampene spilles på svært ugunstige tidspunkt for nordmenn. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Talentenes muligheter

Mathias Emilio Pettersen ble en internettsensasjon som tiåring, og har levd med store forventinger til seg. Vidunderbarnet har blitt voksen og fått kjenne på motgang.

Det er fire år siden han ble draftet av Calgary Flames.

Under oppkjøringen med NHL-laget ble han skadet. Det gjorde nok ikke hans sjanser bedre for å bli med i Flames sin tropp til sesongåpningen.

Han skal være tilbake på is denne uken, men han er ikke med i klubbens NHL-tropp. Dermed begynner han sesongen i deres farmerlag, Calgary Wranglers i AHL (American Hockey League).

– Det begynner å brenne litt for muligheten for NHL-spill for ham, slik jeg ser det. Jeg hadde håpet at han skulle få noen muligheter til å vise seg frem på det øverste nivået, sier Erevik.

UNDER OPPKJØRINGEN: Eetu Tuulola og Mathias Emilio Pettersen feirer en scoring i første periode mot Vancouver Canucks i sesongoppkjøringen. Pettersen håper å få muligheten for NHL-laget i løpet av sesongen. Foto: Bob Frid

– Hvem av de to norske stortalentene tror du er nærmest å få sjansen i NHL?

– Jeg tror Holm er nærmest, blant annet på grunn av alderen. Men det er jo selvfølgelig umulig å vite, svarer TV 2s ekspert.

Han tror at eventuelle store skadeforfall hos NHL-lagene er nordmennenes største mulighet til å få sjansen på toppnivået. Hvis ikke det skjer, kan mulighetene bli større mot slutten av sesongen.

– Ofte er det sånn at om lagene ikke tar seg til sluttspillet så gir de noen av talentene sjansen på slutten av sesongen. Hvis for eksempel Holm ikke har fått prøvd seg de første 65-70 kampene, så er det en typisk periode hvor han kan få en sjanse, sier Erevik.

Det har foreløpig ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Pettersen før sesongstart.

Wranglers sesongåpner 16. oktober mot Coachella Valley. Cleveland Monsters møter Syracuse Crunch 14 oktober.

– Kommer til å spille

Siste nordmann som tilhører lag i de to øverste divisjonene i landene hvor verdens beste ishockeyspillere er samlet, er Christian Kåsastul.

Den nyforlovede landslagsspilleren går inn i sin andre sesong i det Nord-Amerikanske seriesystemet.

DRO TILBAKE: Christian Kåsastul vraket tilbud i Europa og dro heller tilbake til USA. Foto: Mathias Dulsrud

Forrige sesong tilhørte han ECHL-laget The Greenville Swamp Rabbits, med en avtale om at han kunne lånes ut til AHL-klubben Ontario Reign - farmerlaget til NHL-klubben Los Angeles Kings. Nå tilhører han AHL-klubben og kan lånes ut til klubben han begynte forrige sesong hos.

Dessverre for Kåsastul fikk han nylig beskjed om at han begynner sesongen i ECHL.

Sesongstart for han blir da 23. oktober mot Savannah Ghost Pirates.

– Han kommer til å spille i AHL denne sesongen. Det er jeg helt sikker på. Han leverte egentlig ganske bra da han var oppe forrige sesong, sier Erevik.

Eksperten mener Kåsastul har hatt en positiv karriereutvikling de siste årene.

– Han har utviklet spillet sitt. Kåsastul er en tøffing. En som smeller på og bruker fysikken sin for alt det er verdt. Jeg er helt sikker på at han kommer til å få spille i AHL denne sesongen, sier TV 2s ekspert.