Tror håpet er ute: – Da overgår Vålerenga alt

Når norsk ishockeys gamle storhet fredag kveld gjester den nåværende giganten, ligger en finalebillett i potten.

Billettene ble revet vekk på rekordtid til onsdagens semifinale. Vålerenga-supporterne øynet en drømmekveld, men som så ofte før vant Stavanger Oilers da de måtte vinne.

Dermed koker alt ned til skjebnekamp i DNB Arena. Vinneren tar seg til NM-finale. For taperen er sesongen over.

TV 2s hockeyekspert Josefine Engmann tror Vålerengas sesong ender i Stavanger fredag kveld.

– Har Vålerenga en sjanse?

– Alle har en sjanse, men jeg tror ikke de klarer det.

– Da må de være enda bedre enn de har vært til nå. Hvor de skal få den energien fra er jeg spent på å se, svarer Engmann.

TV 2s hockeyekspert Josefine Biseth Engmann mener vinnerkulturen i Stavanger Oilers vil ta de til nok en finale. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Må bryte historisk seiersrekke

Ser vi på historien er det ingen tvil om hvilket lag som er favoritter før skjebnekampen.

For at Oilers vinner avgjørende kamper, som de gjorde onsdag, er nemlig ikke noe nytt.

Statistikken viser at siddisene aldri har tapt en syvende kamp i sluttspillet. Hele seks ganger har de avgjort en sluttspillserie til sin favør i den syvende kampen.

– De gir aldri opp. Jeg tror det er noe med kulturen i den klubben. Folk forventer at Oilers skal vinne. Byen, laget og trenerne forventer det. Alle gjør det. Uansett hvor bra motstanderen er. Det er en kultur som har satt seg i løpet av alle årene, sier Engmann.

– Da overgår Vålerenga alt

Eksperten tror Vålerengas finalehåp ble borte med tapet på hjemmebane onsdag.

– Det må være utrolig tungt. De hadde nok sett for seg at de skulle ende serien på Jordal. Det hadde vært en drøm for alle som bryr for seg om Vålerenga! Et drømmescenario.

– At de taper den gjenspeiler litt at de ikke har klart å være helt der de ønsker denne sesongen. Nå venter en enda vanskeligere oppgave. Jeg tror ikke det er stor sannsynlighet for at de skal vinne sin andre strake sluttspillseier i Stavanger - etter at de brøt den historiske rekken sist.

Hun vil bli svært imponert om de kongeblå likevel skulle klare å ta seg til finale.

– Da overgår Vålerenga alt. Hvis de klarer å ta den kampen blir jeg mektig imponert. Da har de vist at de har noe i en finale å gjøre, sier Engmann.

GULLGROSSIST Henrik Holm glisende med forrige sesongs gullmedalje hengende rundt halsen. Skal han fortsatt kunne hente hjem nok en gullmedalje må Oilers slå Vålerenga fredag kveld.: Foto: Carina Johansen

– Forventer et bikkjeslagsmål

Henrik Holm er en av de som har vært med på nesten alle Stavanger Oilers sine største oppturer.

Da TV 2 ringte torsdag formiddag var målvakten og lagkameratene på vei på flyet tilbake til Stavanger, hvor skjebnekampen venter fredag.

Få kjenner vinnerkulturen i Stavanger bedre. Få har bidratt mer, og ingen på hjemmelaget blir viktigere om den oppsiktsvekkende statistikken skal forlenges.

– Hvorfor taper ikke Oilers avgjørende kamper?



– Det er jo karakteren i laget. Den innstillingen vi har, og evnen til å holde hodet kaldt i pressede situasjoner. Men historie betyr ingenting nå. Selv om vi har gjort det før, må det gjenskapes. Det må gjøres av de gutta som er samlet i år, svarer Holm.



Gjennom semifinaleserien har temperaturen steget gradvis, og i skjebnekampen fredag forventer veteranen to lag som er klare for å krige om finaleplassen.

– Jeg forventer at det blir et bikkjeslagsmål med to desperate lag som ønsker å ta seg til finalen. Det gjelder å være rå på detaljer både offensivt og defensivt. Vi vet at vi har mye kvalitet i laget og kommer til å skape sjanser. Det gjelder å være rå på alle detaljer og ikke gjøre feil, sier han.



VIKTIG: Thomas Olsen er blant Vålerengas viktigste spillere. Han ser frem til å forsøke å bryte nok en statistikk i DNB Arena. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

En av de som går med store planer om å treffe nettmaskene bak Holm og sikre Vålerenga finalebillett, er Thomas Olsen.

– Først og fremst blir det ekstremt gøy! Vi må nyte sånne kamper. Det blir garantert jevnt og små marginer som avgjør, sier han.

Selv hvor profesjonelt de forsøker å lade opp til kamp og tenke at det «kun er en hockeykamp», er det vanskelig å stenge helt ute hva som står på spill.

– Man vet selvfølgelig omfanget av det. Det er det ingen tvil om. Men det handler jo egentlig bare om å gå ut og spille. Men vi kjenner jo på eksta nerver, sier Olsen.

– Hva tenker du om at Oilers aldri har tapt en syvende kamp?



– Det passer perfekt å bryte den statistikken i morgen. Vi vant for første gang en sluttspillkamp i DNB Arena sist gang, så nå satser vi på å sette en stopper for den seiersrekken deres, svarer han.

Du kan se kampen på TV 2 Play og TV 2 Sport 2 fra 19.00 fredag.